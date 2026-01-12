Muere a los 49 años Ai, la chimpancé que dominaba caracteres chinos y el alfabeto inglés

La Policía de Ecuador encontró este domingo cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un cartel de advertencia en una playa turística de pescadores en el sudoeste del país.

El hallazgo ocurrió en la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí, un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas.

Además, es una zona inmersa en una violencia irrefrenable. El último fin de semana de diciembre murieron al menos nueve personas, incluida una bebé, en varios ataques armados que las autoridades atribuyen a disputas entre bandas locales.

Los enfrentamientos armados y masacres son habituales en el país, que cerró 2025 con su tasa de homicidios récord de unos 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

Cómo fue el hallazgo de cinco cabezas humanas

Los investigadores realizaron “la verificación de cinco piezas anatómicas (cabezas) que estaban colgadas” en un paseo marítimo frente a la playa, en las cercanías de un hotel, según un informe policial.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran las cinco cabezas atadas con cuerdas a dos postes de madera, frente al mar y en medio de la arena.

Además, había un mensaje escrito sobre una tabla de madera: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”.

En Ecuador se conoce como “vacunas” a las extorsiones que cobran los grupos criminales a comerciantes y pobladores a cambio de protección.

Las autoridades no encontraron los cuerpos completos de las víctimas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defiende una política de mano dura contra el crimen organizado, al estilo de su par salvadoreño Nayib Bukele. En ese sentido, declaró al país en conflicto armado interno contra las mafias. Pero la violencia no cesa.

Ecuador es un nodo crucial de la cadena internacional de narcotráfico por su ubicación estratégica, como puerta de salida de la cocaína colombiana y peruana que se vende en los mercados negros de Europa y Estados Unidos.

