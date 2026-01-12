Principal
Estudiantes de Ahuachapán destacan en la prueba Avanzo 2025
El esfuerzo constante, las largas jornadas de estudio y el acompañamiento de docentes y familias dieron fruto para tres estudiantes de Ahuachapán que obtuvieron las mejores calificaciones en la prueba AVANZO 2025 a escala departamental.
Un logro que hoy les abre oportunidades académicas, incluso la posibilidad de estudiar fuera del país. Se trata de Marlon Adilson Artero Ruiz, del Instituto Nacional Licenciado José Daniel Carías; Alfredo Eduardo Escalante Reyes, del Complejo Educativo Antonio J. Alfaro; y Stephany Alejandra Cabrera Umaña, del Instituto Nacional de El Refugio.
Los estudiantes coincidieron en que el resultado no fue casualidad, ya que desde el inicio del año lectivo se propusieron sobresalir, disciplinarse y alcanzar las mejores calificaciones, una meta que se refleja en sus resultados.
Como parte de este reconocimiento, los jóvenes podrán optar a programas de becas internacionales, entre estas oportunidades de formación académica en China, una posibilidad que los llena de entusiasmo y expectativa por el futuro. Para Stephany, originaria de El Refugio, este logro representa una oportunidad trascendente.
«Lo veo como una oportunidad no solo para mí, sino también para hacer sentir orgullosa a mi familia, para realizar mis estudios de una mejor manera y conocer otra cultura. Mi sueño es convertirme en arquitecta», expresó.
Por su parte, Marlon, originario de Apaneca, agradeció el camino recorrido y el acompañamiento recibido durante su formación.
«Agradecido con Dios, porque gracias a Él puedo avanzar en mis estudios y luego, con el esfuerzo personal, las oportunidades se abren. Siempre disfruté las experiencias vividas aprendiendo de mis docentes y compartiendo con mis compañeros», relató el joven, quien aseguró que, fuera del ámbito académico, es un apasionado del fútbol.
También Alfredo, originario de Concepción de Ataco, manifestó que uno de sus mayores anhelos es continuar su preparación fuera del país y regresar para servir a El Salvador.
«Me gustaría salir del país a estudiar, prepararme y regresar. Siempre me he propuesto metas como esta: destacar desde mis primeros años de estudio. En el futuro me veo como ingeniero civil, como servidor público y, si Dios lo permitiera, como ministro de Obras Públicas, porque me gustaría servir a mi país», afirmó durante una entrevista de «Diario El Salvador» en el parque La Concordia. El orgullo también se refleja en las familias de los estudiantes.
Francisco Cabrera, padre de Stephany, expresó su satisfacción por el logro alcanzado por su hija y el significado que tiene para su futuro.
«Me siento orgulloso de ella. Sería muy feliz si pudiera especializarse, para que el país también cuente con buenos profesionales. Si logra hacerlo a través de una beca en el extranjero, sería una bendición de Dios; es el sueño de cualquier padre», sostuvo. Los alumnos coincidieron en que 2025 fue un año exigente, pero decisivo, y que estos resultados son prueba de la constancia, la disciplina y el apoyo recibido desde sus hogares y centros educativos.
Internacionales
La OTAN trabaja para fortalecer la seguridad en el Ártico
La OTAN trabaja en los «próximos pasos» para reforzar la seguridad en la región del Ártico, aseguró el lunes el secretario general, Mark Rutte, en momentos en que Estados Unidos busca apoderarse de Groenlandia.
«Actualmente, estamos trabajando en los próximos pasos para asegurarnos de que protejamos debidamente lo que está en juego», dijo Rutte durante una rueda de prensa en Zagreb, junto al primer ministro croata, Andrej Plenkovic.
De acuerdo con Rutte, desde el año pasado los 32 países de la alianza militar —entre ellos los siete situados en la región ártica, incluidos Estados Unidos y Dinamarca— debaten sobre la mejor manera de «garantizar que el Ártico siga siendo seguro».
Los 32 países de la OTAN ya debatieron esta cuestión la semana pasada en Bruselas, donde se barajaron varias opciones, como el refuerzo del número de buques en el Ártico, pero no se decidió nada concreto.
Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Polonia, analizan la mejor forma de responder a Estados Unidos de manera «convincente y contundente», aseguró la semana pasada el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.
Esas reacciones, sin embargo, no han desanimado por ahora al presidente estadounidense.
El domingo, Donald Trump reafirmó que Estados Unidos se apoderará de Groenlandia «de una forma u otra, porque si no lo hacemos nosotros, lo hará Rusia o China».
Todos los países de la OTAN «coinciden en la importancia del Ártico y de la seguridad en el Ártico, porque sabemos que, con la apertura de las rutas marítimas, existe el riesgo de que rusos y chinos estén más activos», dijo Rutte este lunes.
Trump precisó que EE. UU. no está interesado en un «alquiler» de Groenlandia, sino en la adquisición de ese territorio.
«Necesitamos un título de propiedad», dijo. Sin embargo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ya advirtió que tal perspectiva firmaría la sentencia de muerte de la alianza militar transtlántica.
Los países europeos de la OTAN buscan la manera de convencer a Trump de que renuncie a apoderarse de Groenlandia.
Estados Unidos ya tiene en Groenlandia una base militar.
De acuerdo con Rutte, «los daneses no tendrían ningún problema con que Estados Unidos tuviera una presencia más importante que la actual».
Internacionales
Ataque con misil hipersónico ruso tuvo como blanco planta ucraniana de reparación de aviones
El ataque con un misil rusos hipersónico Oreshnik realizado el viernes tuvo como objetivo una planta de mantenimiento de aviones en Leópolis, en el centro oeste de Ucrania, informó el lunes el ministerio moscovita de Defensa.
El uso de este misil balístico, por segunda vez desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, fue condenado por la Unión Europea, Alemania, Francia y Reino Unido, que lo consideraron una «escalada».
«Según información confirmada por varias fuentes independientes, tras un ataque llevado a cabo la noche del 9 de enero por las fuerzas armadas rusas con el sistema móvil de misiles balísticos terrestres Oreshnik, la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves de Leópolis fue puesta fuera de servicio», declaró el ministerio.
Según Moscú, esta planta se utilizaba para «la reparación y el mantenimiento de equipos aeronáuticos pertenecientes a las fuerzas armadas ucranianas, incluidos los cazas F-16 y MiG-29».
Internacionales
Muere a los 49 años Ai, la chimpancé que dominaba caracteres chinos y el alfabeto inglés
Ai, cuyo nombre significa «amor» en japonés, participó en estudios sobre percepción, aprendizaje y memoria que ampliaron nuestra comprensión de la inteligencia de los primates, señaló en un comunicado el Centro para los Orígenes Evolutivos del Comportamiento Humano de la universidad de Kioto.
Murió el viernes a causa de un fallo multiorgánico y dolencias relacionadas con la vejez, indicó la universidad.
Además de conocer caracteres chinos y el alfabeto, Ai también podía identificar los números arábigos del cero al nueve y 11 colores, dijo el primatólogo Tetsuro Matsuzawa en 2014.
En un estudio, a Ai se le presentó una pantalla de ordenador que mostraba el carácter chino para el color rosa, junto con un cuadrado rosa y otro cuadrado alternativo de color púrpura. La chimpancé eligió correctamente el cuadrado rosa, explicó Matsuzawa.
Cuando se le mostraba una manzana, Ai seleccionaba en la pantalla del ordenador un rectángulo, un círculo y un punto para dibujar una «manzana virtual», añadió.
Su gran capacidad la convirtió en objeto de numerosos artículos académicos y programas de medios de comunicación, incluidos estudios publicados en la revista Nature, y le valió el apodo de «genio» en los medios populares.
La chimpancé, originaria de África occidental, llegó a la universidad en 1977 y, en el año 2000, dio a luz a Ayumu, cuyas habilidades atrajeron la atención hacia estudios sobre la transferencia de conocimientos, informó la agencia japonesa Kyodo News.
Los estudios de Ai ayudaron a establecer «un marco experimental para comprender la mente del chimpancé, proporcionando una base crucial para considerar la evolución de la mente humana», señaló el Centro.
«Ai era muy curiosa y participaba activamente en estos estudios, revelando por primera vez diversos aspectos de la mente del chimpancé».