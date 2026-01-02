Así le quité el personaje de la Chilindrina a Chespirito

En la continuación de la audiencia inicial en donde se debate la modificación de la pensión alimenticia que le entrega José Ramón Quintanilla Cerda, conocido como JR, a su hijo mayor de 15 años, se conocieron detalles sobre sus bienes y cuánto le pagan las empresas por sus shows. Su caso es polémico porque a su hijo menor le da una pensión de 4 mil dólares, mientras que al mayor le daba 4 mil córdobas.

El abogado defensor de JR, Marlon Pastora Orozco, quería reprogramar la audiencia, puesto que dos testigos están fuera del país y otro se encontraba ausente por razones de salud.

El abogado de JR propuso como testigo en un juicio pasado a su ex esposa Ingrid Lazo Manzanares, magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, una de los tantos funcionarios del Poder Judicial que colabora con el régimen para procesar a presos políticos.

Además, tres colaboradores cercanos a JR: Jasiel Boanerges Miranda Robles, Estebanita Walewska Gutierrez Blandón, José Antonio Araúz James y el editor de los videos Moisés Abraham Hernández.

¿Cuáles son los bienes que tiene JR?

José Estrada Flores, abogado que representa a la demandante, Luisa Amanda Pérez Arana, ex esposa de JR, explicó en la demanda que se giró oficio para varias empresas en las que colabora el comediante, pero algunas están ignorando estas órdenes de las autoridades.

JR tiene a su nombre una camioneta Toyota Corolla Cross del año 2025, prendada con un banco; dos motocicletas, una AKT del año 2017 y otra Génesis del año 2021.

Las empresas que obedecieron al oficio que giró el juez de familia, alegaron que supuestamente “no tienen contratos” con él, pero que le pagan por presentaciones. Todo Auto informó que supuestamente le patrocinó un evento en el Teatro Nacional Rubén Darío, en el que le pagaron 500 dólares.

La empresa Mundo SLOQT alegó por su parte que “no existe ningún contrato de publicidad Dorado Bet”, pero lo contrataron verbalmente para una campaña publicitaria por un pago mensual de 1,500 dólares entre septiembre, octubre y noviembre de 2024. Es decir, en esos meses recibió 4,500 dólares.

El Teatro “El Gato” sostiene que en el año 2024, JR realizó eventos dos días en sus instalaciones por el cual recibió 38,177.82, equivalentes a 1,042.54 dólares. La Sirenita Pica Pica informó que le pagaron tres eventos que sumaron 1,500 y otro que fue de 1,000 dólares.

Por todos estos pagos obtenidos por JR en 2024, se suman 8,542.54 dólares. Pero todavía falta conocerse los montos de las empresas Keros Pizza, Pinolero Box, World Trase SA, Libid Honey, Café del Cafetal, Choco Melher, Taller El Guatuso, Lotte, Tumix, C.R.C., Industrias SA, Mi Estrellita Grace y Choco Choco.

¿Cuánto pide el abogado demandante?

El abogado demandante solicita una pensión de 4 mil dólares para el hijo mayor de JR, quien se resiste y alega que su negocio es variable y que supuestamente tiene un “problema político” que impide que lo contraten y ahora que está en los Juzgados de Familia, a las empresas no les gustó la idea de la orden del juez de que revisen sus ingresos.

JR le entrega una pensión de 4 mil córdobas a su hijo mayor desde 2010, pero en el juicio muestran transferencias de mil dólares, la cantidad que el abogado del comediante está proponiendo, mientras por otro lado le entrega 4 mil dólares al hijo que procreó con la magistrada de dictadura.

JR no solo le da esto a su hijo menor. También se comprometió a pagar el cien por ciento los gastos de manutención en atención médica y escolares, debe darle una vestimenta cada seis meses, que serán de un valor no menor de 100 dólares, equivalentes a 3,662 córdobas, casi lo que le pasa mensual a su hijo mayor en pensión alimenticia.

Además, se fijó en los acuerdos que la propiedad ubicada en Las Colinas, valorada en 247 mil dólares, una vez que finalice el pago de hipoteca a un banco, cuya cuota mensual es de 2,500 dólares, se la dará al hijo de la magistrada.

Los informes de los bancos

La mayoría de los bancos privados alegaron que no tienen contratos con el comediante, excepto el Banco Lafise, donde posee una cuenta de ahorros, un préstamo hipotecario y otro mancomunado, dos tarjetas de créditos y tiene una cuenta en dólares.

La Dirección General de Ingresos (DGI) afirmó que JR supuestamente está inscrito como contribuyente en venta al por mayor de otros productos, encontrándose insolvente. Por otro lado, los viajes que realiza el comediante supuestamente son patrocinados por el Real Estelí F.C, equipo de fútbol de Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y cercano a la dictadura.

El juez giró una orden para conocer los movimientos de JR en el BAC. La continuación de la audiencia está programada para el 24 de marzo de 2025, en el Tribunal de Familia de Managua.

JR también tiene ingresos fuera de los que el abogado solicitó al juez. Por ejemplo, le ingresa dinero de su canal de YouTube y a través de su cuenta en TikTok, donde hace batallas constantemente. Estos ingresos se realizan, por lo general, en cuentas extranjeras o por métodos electrónicos de pago como PayPal.

Su canal de YouTube podría ser mayor ingreso mensual. En esa plataforma el polémico comediante reúne a 4.5 millones de suscriptores y según la Social Blade, que se dedica a calcular las ganancias de los influencers en redes sociales, de acuerdo con el número de vistas que recibe puede ganar hasta 11 mil dólares mensuales.

