Aparatoso accidente de tránsito sobre la autopista Comalapa deja severos daños
Un accidente de tránsito grandes proporciones tuvo lugar sobre la autopista Comalapa, en las cercanías de la entrada al distrito de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz.
El vehículo quedó destrozado por completo al ser aplastado por un poste del tendido eléctrico, luego de salirse de la carretera e impactar en las orillas de la vía.
A pesar de gravedad del accidente, el conductor solo resultó con lesiones moderadas y fue rescatado oportunamente por las autoridades, mismas que destacaron la importancia de la precaución al volante y de realizar las inspecciones necesarias a los vehículos antes de cada recorrido.
El paso vehicular se vio afectado temporalemente, pero fue restablecido poco después por las autoridades.
Bomberos ejecuta inspecciones en ventas de pólvora
En el marco del desarrollo del Plan Fin de Año 2026, elementos del cuerpo de Bomberos de El Salvador, realizan una serie de inspecciones a distintos puntos de venta colectiva de productos pirotécnicos en el territorio salvadoreño. Latinos y latinoamericanos
Las inspecciones tienen como objetivo de que los puestos tengan una disposición segura, distancias de separación y accesos para respuesta oportuna, además de los insumos de seguridad como extintores.
Dichas inspecciones se ejecutan periódicamente durante la temporada, y este miércoles 31 de diciembre, se encuentran en la Plaza de Toros, San Miguel Centro; en la Plaza Municipal de Zacatecoluca, La Paz; y en la Plazuela El Pilar, San Vicente
De esta manera, verifican el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para la reducción de riesgos, determinadas por las autoridades de Protección Civil.
Motociclista de solo 20 años pierde la vida tras siniestro vial en la carretera Litoral
Un joven motociclista perdió la vida tras sufrir un siniestro vial, esta mañana de miércoles 31 de diciembre, en el departamento de La Libertad.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional Majahual identificaron a la víctima como Luis Fernando Gutiérrez, de 20 años de edad.
El lamentable suceso tuvo lugar sobre la carretera Litoral, frente al restaurante La Curva de don Gere.
Autoridades de CVS precisaron que el motociclista impactó contra un vehículo, perdiendo la vida rápidamente debido a la gravedad de las heridas sufridas.
“Nuestros socorristas brindaron asistencia a la víctima, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales”, agregó CVS.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) investigan cómo sucedieron los hechos. Además, los agentes acordonaron la zona mientras autoridades procesan la escena.
VMT implementa controles de velocidad para evitar tragedias en carreteras del país
Autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), este viernes 31 de diciembre, están implementando controles de velocidad en las diferentes carreteras del país con el objetivo de evitar tragedias.
“Implementamos controles de velocidad en diferentes carreteras del país. Trabajamos incansablemente para garantizar la seguridad vial de la población y hacer cumplir la normativa de tránsito”, expresó el VMT.