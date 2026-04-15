Agresor pasará 50 años preso por asesinar a mujer

El presidente de Nayib Bukele anunció esta noche la segunda fase del programa Doctor SV, con un enfoque en la atención de pacientes con enfermedades crónicas.

«Estamos creando el mejor sistema de salud del mundo», afirmó el mandatario al presentar esta nueva etapa, que busca ampliar la cobertura médica para salvadoreños que requieren seguimiento constante.

El presidente detalló que esta fase incorporará herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo continuo de los pacientes. «Básicamente estamos hablando que con el Programa de Crónicos, la etapa 2 de DoctorSV, cada salvadoreño tiene un agente de inteligencia artificial dedicado 24/7 a estar pendiente de él y de su enfermedad crónica», detalló.

De acuerdo con la información oficial, esta segunda fase estará orientada a fortalecer la atención integral, facilitando el acceso a consultas y seguimiento.

Por su parte, el director de Google Cloud para el sector público en América Latina, Guy Nae, señaló que el programa evolucionará para atender condiciones como hipertensión, diabetes y enfermedades renales, apoyándose en inteligencia artificial para dar acompañamiento durante todo el proceso del paciente.

«Se va a utilizar la inteligencia artificial al siguiente nivel con agentes que dan seguimiento en todo el proceso, para tener una forma de seguir al paciente en todo el camino», explicó Guy Nae.

Por su parte, el especialista en salud pública e inteligencia artificial aplicada a la salud, Edgardo Von Euw, señaló que en el país alrededor de 3 millones de personas viven con una o más enfermedades crónicas, muchas de ellas desconocen de esta condición.

«El problema no es solamente la cantidad de gente que tenemos con enfermedades crónicas, sino que muchos no saben que tienen la enfermedad. Son enfermedades que van evolucionando silenciosamente y cuando se manifiestan lo hacen con un evento grave, puede ser un infarto, la amputación de un pie en un diabético o un accidente cerebrovascular», dijo Von Euw.

Además, explicó que el programa buscará identificar tanto a quienes se registren voluntariamente como a posibles pacientes en riesgo a través del análisis de datos clínicos.

«Todos los que entren a la aplicación y llenen el formulario van a estar (en el programa), pero además los que no llenen el formulario y hayan hecho una consulta por otra cosa y en sus análisis tengan alguna variación de glucosa, por ejemplo, muy por encima de lo esperado, esos los vamos a captar con la inteligencia artificial, revisando las historias clínicas y viendo quienes tienen riesgo y a esos los vamos a contactar a través de la inteligencia artificial», indicó Von Euw.

A nivel internacional, la iniciativa ya ha generado interés. La doctora Stella Aslibekyan destacó que el programa ha entrado en el debate global sobre innovación en salud.

«Creo que tienen mucho de qué sentirse orgullosos. Me complace decirles que DoctorSV ya forma parte del diálogo internacional acerca de la salud y la incorporación de la inteligencia artificial en los cuidados médicos», afirmó.

Asimismo, señaló que el programa ya ha sido abordado en publicaciones científicas. «Nuestro primer artículo sobre DoctorSV ha sido publicado en ‘Regional Health’. Eso significa que desde ya el programa está siendo estudiado y debatido más allá de las fronteras salvadoreñas, es una gran noticia y hay mucho interés porque es un programa singular en el mundo», agregó Aslibekyan.

Con esta nueva etapa, El Salvador se convierte en el primer país en el mundo en incorporar a la inteligencia artificial para la identificación y seguimiento completo de pacientes con enfermedades crónicas.

«Podamos decir este sistema no lo tiene nadie en el mundo, es otro gran tema de política pública», destacó el mandatario salvadoreño.

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