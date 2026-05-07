Diputado Francisco Lira denuncia maniobras electorales y concentración de poder en la Asamblea Legislativa

En una reciente entrevista matutina, el diputado del partido ARENA, Francisco Lira, arremetió contra la agenda legislativa del oficialismo, calificándola como un «plan orquestado» para manipular el sistema electoral y perpetuarse en el poder.

Uno de los temas centrales del debate fue la reciente ratificación de reformas constitucionales impulsadas por Nuevas Ideas. El diputado Lira señaló que la creación de una circunscripción para salvadoreños en el exterior (la llamada diáspora) y los cambios en la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no responden a un beneficio ciudadano, sino a una estrategia política.

Lira argumentó que, ante la pérdida de apoyo popular por la crisis económica y el descontento social, el gobierno busca asegurar escaños a través de la diáspora, saltándose los procesos constitucionales necesarios.

El legislador calificó la propuesta de eliminar la facultad de los partidos para proponer magistrados como un ataque directo a las instituciones creadas tras los Acuerdos de Paz, buscando anular la capacidad de fiscalización de la oposición

El parlamentario también hizo énfasis en que la oposición real no reside solo en los diputados de la Asamblea, sino en la ciudadanía que no se siente representada por las políticas actuales. Lira citó el aumento en el costo de la vida y el endeudamiento estatal, destacando que fondos públicos han sido destinados a inversiones volátiles como el Bitcoin en lugar de priorizar áreas críticas como salud y educación

Finalmente, Francisco Lira hizo un llamado a los diferentes sectores de la oposición a deponer intereses personales y egos partidarios. Aseguró que la situación actual del país requiere una respuesta conjunta basada en la responsabilidad y el servicio al pueblo salvadoreño, insistiendo en que el camino para el cambio debe pasar por un proceso electoral transparente y legítimo

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