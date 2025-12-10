Internacionales
Bebé de 11 meses muere luego de ser atacada por dos perros pitbull
Una bebé de once meses falleció tras ser atacada por dos perros dentro de una vivienda en la zona de San Hilarión Alto.
La menor se encontraba al cuidado de familiares al momento del episodio. La Policía Nacional del Perú llegó al lugar poco después para iniciar las investigaciones, acompañada por el representante del Ministerio Público.
De acuerdo con las declaraciones, la madre de la niña había dejado a la pequeña bajo la supervisión de parientes mientras se encontraba en su cuna.
Asimismo, se conoció que los perros pertenecen a Patricia Luna Aparicio, quien sería la abuela de la menor. Fueron segundos que se quedó sola para que fuera atacada dentro del inmueble.
Los familiares intentaron socorrerla, pero el traslado al hospital de San Juan de Lurigancho resultó infructuoso, ya que el personal médico no pudo salvar a la menor debido a las múltiples heridas profundas que presentaba.
Internacionales
‘Noé’ africano construye ocho arcas para salvar a la humanidad del ‘gran diluvio’
Videos que inicialmente mostraban a un hombre cortando madera en un campo polvoriento de Ghana se han transformado en un fenómeno viral en redes después de que el autoproclamado profeta Ebo Noah afirmara que Dios le advirtió que el mundo terminará el 25 de diciembre de 2025.
Por ello, asegura que, siguiendo instrucciones divinas, ha construido ocho enormes arcas de madera destinadas a salvar a un grupo selecto de personas del supuesto ‘gran diluvio’ inminente.
Según el relato del hombre, citado por medios británicos, su misión empezó tras una serie de sueños en los que Dios le habría mostrado lluvias continuas durante tres o cuatro años, ciudades inundadas y continentes desapareciendo bajo el agua.
Se presenta como una especie de ‘Noé’ moderno encargado de advertir a la humanidad y sostiene que su proyecto está avanzado en un 80 %. Además, sostiene que la catástrofe no puede evitarse y solo resta intentar sobrevivir.
Internacionales
Mujer arriesga su vida para salvar a sus perros tras incendio en edificio de apartamentos en Filipinas
Un voraz incendio se desató este miércoles en varios pisos de un edificio de apartamentos en la ciudad de Guizo, Mandaue City, Cebú, Filipinas.
En este siniestro una mujer demostró su valentía y amor por sus mascotas al arriesgar su vida para salvar a sus perros que habían quedado atrapados entre el humo y las llamas.
En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa cómo la mujer mantuvo la calma en medio del fuego, con la convicción de salvar a sus mascotas.
Luego de ubicar a sus caninos, la valiente mujer no tuvo otra oportunidad que lanzarlos hacia abajo donde había personas que presenciaban el siniestro.
Posteriormente, la mujer fue rescatada por los bomberos, justo antes de que el fuego alcanzara el balcón de su apartamento.
Internacionales
Captan cuando 2 mujeres roban celular a turista extranjera
Las autoridades de Antigua Guatemala capturaron a dos mujeres por robarle un teléfono celular a una turista extranjera.
El robo fue captado por las cámaras de vigilancia de un restaurante y el video fue presentado como prueba para que arrestaran a las responsables.
En las imágenes se aprecia cuando la turista dejó su teléfono y las dos mujeres lo tomaron y ocultaron para posteriormente abandonar el establecimiento.
La víctima presionó el botón de emergencias y gracias a las cámaras de vigilancia se ubicó a las ladronas y se les arrestó.
Video en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/watch/?v=2247403349349404