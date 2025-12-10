Bebé de 11 meses muere luego de ser atacada por dos perros pitbull

Una bebé de once meses falleció tras ser atacada por dos perros dentro de una vivienda en la zona de San Hilarión Alto.

La menor se encontraba al cuidado de familiares al momento del episodio. La Policía Nacional del Perú llegó al lugar poco después para iniciar las investigaciones, acompañada por el representante del Ministerio Público.

De acuerdo con las declaraciones, la madre de la niña había dejado a la pequeña bajo la supervisión de parientes mientras se encontraba en su cuna.

Asimismo, se conoció que los perros pertenecen a Patricia Luna Aparicio, quien sería la abuela de la menor. Fueron segundos que se quedó sola para que fuera atacada dentro del inmueble.

Los familiares intentaron socorrerla, pero el traslado al hospital de San Juan de Lurigancho resultó infructuoso, ya que el personal médico no pudo salvar a la menor debido a las múltiples heridas profundas que presentaba.

