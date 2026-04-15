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Acusados de receptación de equipo tecnológico seguirán detenidos
Jonathan Isaac Barrera Barrera y Steven Orlando Castro Ayala, quienes son procesados por el delito de receptación (comprar y vender artículos robados), seguirán en prisión mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones, así resolvió el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.
De acuerdo con la acusación, ambos fueron denunciados por una empresa que detectó un faltante de productos tras realizar un inventario. Entre los artículos están cámaras de videovigilancia, micrófonos, audífonos, micrófonos para karaoke, adaptadores Lightning y cargadores para consolas de juegos PS5, entre otros.
Fuentes judiciales informaron que fue hasta el 26 de marzo de 2026 «que el jefe de seguridad de la empresa encontró en redes sociales la venta de artículos similares a los reportados como faltantes, por lo que entabló comunicación con el oferente para simular una compra».
Al coordinar la compra de los productos en un punto estratégico del Centro Histórico San Salvador, llegaron los dos procesados con una caja igual a la utilizada por la empresa, situación que alertó a la Policía Nacional Civil, que procedió a interceptarlos
El ministerio público detalló que ninguno de los dos sujetos pudo justificaron la legalidad de los productos valorados en $3,500.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía ofreció suficiente prueba de cargo en contra de los dos imputados por lo que se ordenó sigan en la cárcel para ampliar y fortalecer la investigación.
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El Gobierno lanza estrategia para prevenir el sobrepeso y la obesidad en la niñez
El Despacho de la Primera Dama Gabriela de Bukele y el Ministerio de Salud (Minsal) lanzaron este día la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
Por medio de esta estrategia, el Gobierno busca promover hábitos saludables desde la etapa preconcepcional, con el fin de fortalecer el bienestar de la niñez y la adolescencia desde el inicio de la vida.
Elisa Gamero, jefa de Proyectos de salud y nutrición del Despacho de la Primera Dama, aseguró que el Gobierno reconoce los desafíos que aún persisten para que la primera infancia goce de un presente y un futuro que les permita alcanzar su máximo potencial.
En ese sentido, se refirió al sobrepeso y la obesidad e indicó que lejos de mejorar, ha mostrado una tendencia creciente, por lo que exige una respuesta inmediata.
«Bajo el liderazgo de la primera dama, Gabriela de Bukele, iniciamos una apuesta decidida para asegurar las condiciones que garanticen una salud integral para todos los salvadoreños desde la primera infancia», afirmó.
De acuerdo con el Sistema de Morbimortalidad en Línea (Simmow), hasta diciembre de 2025, el 12.7 % de las mujeres embarazadas presentaron obesidad.
Mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENS), hasta 2021 un 8.3 % de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad.
Asimismo, según la estrategia Crecer y Aprender Saludable (CAS), en 2025 un 38.9 % de escolares también tenía sobrepeso u obesidad.
Además, de acuerdo con el Simmow, hasta 2024 se registraron 1,159 casos de diabetes mellitus y 909 de hipertensión en niños y jóvenes de 8 a 19 años.
La Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia contempla acciones concretas que se llevarán a cabo para reducir las cifras de obesidad y sobrepeso en el país, entre ellas, la territorialización del proyecto, el lanzamiento de una guía de refrigerios saludables, el lanzamiento de la Norma Técnica del Registro y Etiquetado de los Sucedáneos de la leche materna y la actualización de las guías alimentarias para las familias salvadoreñas basadas en sistemas alimentarios sostenibles.
La implementación de esta estrategia cuenta con el respaldo del Gobierno de Canadá y el acompañamiento de aliados como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
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Gobierno inaugura unidad de cuidados intermedios pediátricos en el Bloom
El Ministerio de Salud (Minsal) inauguró el lunes la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNNBB).
El nuevo espacio busca fortalecer la atención especializada a la primera infancia, afirmó el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien destacó: «Definitivamente viene a darle un soporte a toda la niñez salvadoreña ante situaciones en las cuales se requieren ingresos en áreas monitorizadas con toda la tecnología».
Durante el acto, el titular del Minsal estuvo acompañado por la jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama, Elisa Gamero; el director del hospital, Ángel Alvarado; y representantes de la Fundación Benjamín Bloom, quienes recorrieron las instalaciones.
Alabi explicó que la unidad beneficiará directamente a pacientes pediátricos posquirúrgicos, incluidos niños intervenidos de cirugías cardiovasculares, neurológicas o procedimientos de menor complejidad que requieren monito reo constante, con soporte ventilatorio limitado o de transición, sin necesidad de ventilación mecánica invasiva.
El área dispone de ocho camas hospitalarias, seis columnas cielíticas equipadas, ocho monitores de signos vitales y tres reguladores de succión. Además, cuenta con ocho conexiones de oxígeno suplementario, ocho de aire comprimido, conexiones eléctricas para ventila dores mecánicos y lámparas de reconocimiento.
La inversión fue de $2,029,334, financiados con fondos del hospital Benjamín Bloom, el apoyo de la Fundación Benjamín Bloom y socios estratégicos.
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Comunidad judía en El Salvador conmemora a víctimas del Holocausto
La comunidad israelita salvadoreña honró la memoria de seis millones de víctimas del Holocausto durante el Día de Recordación de la Shoá y de la Resistencia, con un acto solemne celebrado en el auditorio de Fepade.
La conmemoración formó parte de las actividades internacionales por el Yom HaShoá, fecha dedicada a recordar a quienes murieron en el genocidio perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
En una jornada marcada por la reflexión, se realizaron cánticos, lecturas de poemas, una exposición fotográfica y la proyección de un breve documental, con el objetivo de preservar la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones.
«Hasta estos tiempos todavía está tan presente en la memoria de casi todos, pero es posible que en pocos años muchos lo olviden. La gente olvida, incluso lo que ha experimentado, y más aún aquello que ocurrió hace más de 80 años. Por eso es fundamental mantener vivo el recuerdo de la Shoá, para comprender de qué crueldades somos capaces y trabajar para que nunca se repita», afirmó Friedo Sielemann, embajador de Alemania en El Salvador.
Como parte central del acto, se encendieron seis velas, cada una en representación de un millón de judíos asesinados.
El rabino y director de la comunidad israelita de El Salvador, Juan Pablo Ossandon, subrayó la magnitud de la tragedia y señaló: «Una forma de idolatría es el desamor al prójimo, el abandono de los más vulnerables. Cuanto mayor es ese desamor, mayor es la opresión, la humillación y la violencia, hasta extremos como los campos de concentración y las cámaras de gas».
Por su parte, el embajador de Israel en Guatemala y concurrente para El Salvador, Alon Lavi, advirtió sobre el aumento del antisemitismo. «En los últimos tres años hemos identificado un incremento significativo de manifestaciones antisemitas en el espacio público y digital. Debemos actuar juntos frente a esta ola de odio. Hoy es contra los judíos; mañana podría ser contra cualquiera», expresó.
Durante el acto también se destacó el legado del coronel salvadoreño José Arturo Castellanos, quien, en su labor diplomática durante la Segunda Guerra Mundial, emitió certificados de ciudadanía a miles de judíos europeos, desafiando las órdenes de su gobierno para salvar vidas.
Asimismo, los organizadores insistieron en la importancia de la educación como herramienta para evitar la repetición de hechos similares, destacando que la memoria histórica no solo honra a las víctimas, sino que también fortalece valores como la tolerancia y el respeto.
El evento reunió a miembros de la comunidad, representantes diplomáticos y asistentes que participaron en un espacio de recogimiento, orientado a reflexionar sobre las consecuencias del odio y la discriminación.
La comunidad hizo un llamado a mantener viva la memoria histórica y a rechazar toda forma de antisemitismo, reiterando que recordar es un compromiso colectivo frente a las generaciones presentes y futuras.