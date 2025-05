«Un soldado es más peligroso que un pandillero», aseguran opositores

Ronald Umaña y Miguel Fortín Magaña, críticos del Gobierno y miembros de la oposición política, manifestaron durante una entrevista virtual que, en su opinión, la presencia de soldados en las comunidades representa una amenaza mayor que la que antes significaban los pandilleros.

“Que me venga a decir el amigo que este país está bien porque ya no hay un pandillero en la esquina. El problema es que allí está un soldado, y es más peligroso que el pandillero”, declaró Umaña, quien fue uno de los promotores de una candidatura única opositora en las pasadas elecciones presidenciales.

Por su parte, el exdirector del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, sostuvo que durante los años en que las pandillas tenían fuerte presencia en el país, él no llegó a sentirse inseguro. “Yo sé que había miles de pandilleros acá, pero en mi vida me topé con uno, porque vivo y me muevo en zonas privilegiadas de la ciudad”, dijo. “Inseguro me siento hoy”, agregó, en referencia al despliegue de elementos de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública.

Ambos analistas han sido abiertamente críticos del Plan Control Territorial y del régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022. Aunque el Gobierno asegura que estas medidas han permitido una histórica reducción de homicidios y crímenes, sectores opositores y organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.

