Tres pandilleros deportados son capturados en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de dos conductores bajo los efectos del alcohol en diferentes puntos del país.

En el kilómetro 93 de la carretera Litoral, en Jiquilisco, Usulután Oeste, fue capturado Julio César Díaz Vásquez, de 49 años, con un nivel de alcohol en sangre de 281°.

Por otro lado, Andy Arturo Linares Arévalo, de 27 años, fue detenido en el kilómetro 44 de la carretera Panamericana, en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador, en el distrito de El Congo, Santa Ana Este, tras provocar un accidente de tránsito mientras conducía con 171° de alcohol.

Ambos conductores serán remitidos por el delito de conducción peligrosa.

