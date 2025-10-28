Nacionales
Capturan a Little One, pandillera de la 18S y conocida por el documental La Vida Loca
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Silvia Leticia Portillo López, alias Little One, integrante de la pandilla 18S, conocida por su aparición en el documental La Vida Loca, que retrata la vida dentro de grupos criminales.
Portillo López cuenta con antecedentes desde 2008 por homicidio agravado, extorsión y pertenencia a agrupaciones ilícitas.
La detención se llevó a cabo en la residencial Altavista, en San Martín, San Salvador Este, por equipos de Fuerzas Especiales de la PNC.
La pandillera será remitida por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres pandilleros deportados son capturados en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que tres pandilleros deportados fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, como parte de la estrategia del Gobierno para combatir la criminalidad organizada.
Los detenidos son: Melqui Misael Chávez Rivas, alias “Pollo”, integrante de la pandilla 18 Sureños; Rafael Antonio Torres Comayagua, alias “El Gato”, de la 18 Revolucionarios; y Axel Alberto Carrillo Moreno, alias “Alex”, miembro de la MS-13.
Villatoro destacó que gracias a la coordinación con autoridades de Estados Unidos, estos individuos enfrentarán la justicia salvadoreña y aseguró que ya no existe la “rueda giratoria” donde los pandilleros entraban y salían del país sin consecuencias.
“El destino de quienes intentaron destruir la paz del pueblo salvadoreño es el CECOT. Seguimos firmes y contundentes llevando ante la verdadera justicia a estos criminales”, indicó el ministro.
Cuatro personas lesionadas tras accidente entre panel y motocicleta en La Libertad
Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 36 de la carretera Panamericana Este, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), un panel invadió el carril contrario y colisionó con una motocicleta.
Entre los heridos se encuentran el conductor del panelito, un menor que lo acompañaba y los dos ocupantes de la motocicleta.
Equipos de Tránsito de la PNC se encuentran en el lugar realizando la inspección correspondiente para determinar las causas del accidente.
PNC captura a dos conductores ebrios en Usulután y Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de dos conductores bajo los efectos del alcohol en diferentes puntos del país.
En el kilómetro 93 de la carretera Litoral, en Jiquilisco, Usulután Oeste, fue capturado Julio César Díaz Vásquez, de 49 años, con un nivel de alcohol en sangre de 281°.
Por otro lado, Andy Arturo Linares Arévalo, de 27 años, fue detenido en el kilómetro 44 de la carretera Panamericana, en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador, en el distrito de El Congo, Santa Ana Este, tras provocar un accidente de tránsito mientras conducía con 171° de alcohol.
Ambos conductores serán remitidos por el delito de conducción peligrosa.
