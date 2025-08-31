Nacionales
Tres doritos después: capturan a hombre que hurtó un celular en Tonacatepeque
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, quien fue denunciado tras la difusión de un video en redes sociales en el que se le observa hurtando un teléfono celular en una vivienda de la comunidad Jerusalén, en Tonacatepeque, San Salvador Este.
Según las autoridades, luego de recibida la denuncia, equipos policiales localizaron al sospechoso en el reparto Maquilishuat del mismo distrito, donde fue arrestado.
Huezo Gómez será procesado por los delitos de hurto y receptación. La PNC reiteró que ningún tipo de delito será tolerado en el país.
Manuel de Jesús Huezo Gómez, fue denunciado tras un video difundido en redes sociales donde se observa hurtando un celular en una vivienda de la comunidad Jerusalén, en Tonacatepeque, San Salvador Este.
Luego de recibir la denuncia, nuestros equipos lo buscaron y capturaron en… https://t.co/dSWrJKAeiH pic.twitter.com/KJ17bKci4O
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 31, 2025
Nacionales
VIDEO | Conductor fallece tras salirse de la vía e impactar contra un poste y una vivienda
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 35 ½ de la carretera a San Juan Opico, en el centro de La Libertad.
El incidente dejó un conductor fallecido y otra persona lesionada.
Según las autoridades, la víctima perdió el control del vehículo, salió de la vía y chocó contra un poste del tendido eléctrico y una vivienda.
Nacionales
Motociclista muere al chocar con bus de la ruta 193 en La Paz
Un motociclista perdió la vida tras chocar contra un autobús de la ruta 193 en el bulevar Costa del Sol, a la altura de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la inspección de tránsito, la víctima conducía a una velocidad inadecuada, lo que provocó que perdiera el control e invadiera el carril contrario, impactando de frente con la unidad de transporte.
Las autoridades mantienen el paso vehicular reducido a un carril mientras se realizan las labores correspondientes en la zona.
Economia
Anuncian los precios del gas licuado en El Salvador para septiembre
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este domingo los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el mes de septiembre, manteniendo el subsidio otorgado por el Gobierno para aliviar la economía de las familias salvadoreñas.
Con el subsidio focalizado, el cilindro de 20 libras tendrá un costo de $0.89, el de 25 libras $3.03 y el de 35 libras $7.38. Por su parte, los precios con subsidio general serán de $4.60 para el de 10 libras; $8.93 para el de 20 libras; $11.07 para el de 25 libras y $15.42 para el de 35 libras.
La DGEHM reiteró su compromiso de supervisar el cumplimiento de los precios, el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el país.
🚨ATENCIÓN🚨:
Anunciamos los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el mes de septiembre 2025.🔜
Seguiremos velando por el cumplimiento de los precios, el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el país. 🇸🇻
📲 Ante cualquier… pic.twitter.com/9q8mPVb7HD
— Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (@DGEHMSV) August 31, 2025