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Vicepresidente Ulloa participa como panelista en foro de alto nivel en Turquía
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó como panelista en el Antalya Diplomacy Forum, desarrollado en Antalya, en la República de Türkiye, en el panel de alto nivel titulado “El papel de la apropiación regional en un mundo en transformación”, un espacio que reunió a representantes de más de 150 países.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que, ante un sistema internacional cada vez más fragmentado y con crecientes limitaciones en su capacidad de respuesta, la cooperación regional se posiciona como un mecanismo clave para abordar los desafíos actuales, tales como el cambio climático, la migración forzada, el crimen organizado y los conflictos internacionales. En ese sentido, reafirmó el compromiso de El Salvador con el multilateralismo, subrayando que ninguna nación puede prosperar de forma aislada.
En ese sentido, resaltó la experiencia del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) como un modelo de articulación regional que, desde su creación en 1991, ha permitido a los países de la región avanzar en la construcción de mecanismos de cooperación política, económica y social, orientados a generar beneficios concretos para sus poblaciones; asimismo, el Vicemandatario, planteó la necesidad de reflexionar sobre la eficacia de los actuales esquemas de gobernanza global, señalando que, frente a un contexto internacional marcado por conflictos persistentes y crisis multidimensionales, resulta fundamental fortalecer las capacidades regionales como complemento a los mecanismos multilaterales tradicionales.
Finalmente, enfatizó que las amenazas actuales trascienden las fronteras nacionales, por lo que deben ser abordadas desde una perspectiva integral que priorice la paz, y el bienestar de las futuras generaciones, recordando que la humanidad enfrenta retos comunes que exigen soluciones compartidas. El panel abordó, además, la importancia de la apropiación regional como herramienta estratégica para fortalecer la cooperación entre Estados y el contribuir a un orden internacional más estable, resiliente y eficaz.
El ADF 2026, desarrollado bajo el lema: “Trazando el mañana, gestionando las incertidumbres”, reunió a representantes de todo los Continentes, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, ministros, así como delegados de aproximadamente 75 organismos internacionales, consolidándose como una de las principales plataformas globales para el diálogo multilateral en un contexto de creciente incertidumbre internacional.
Principal
Turistas alemanes sufren aparatoso accidente en carretera Panamericana
Esta mañana cuatro turistas alemanes que viajaban en un microbús hacia el Occidente del país, se salvaron de milagro al colisionar el automotor contra la parte trasera de un camión arenero, sobre el kilómetro 45 de la carretera Panamericana.
Cerca de las siete y media de la mañana, una llamada alertó a los Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de El Congo y Ciudad Arce, sobre el percance vial, llegando al lugar cuatro mujeres alemanas se encontraban con varios traumas, por lo que fueron estabilizadas y posteriores llevadas al Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana.
Dos de las turistas fueron identificadas como Alin magdalena, de 23 años y Eva Hagemeijer, también de 23 años, ambas ingresadas en el Hospital San Juan de Dios.
Ambulancias de Comandos de Salvamento y de otra entidad participaron en el auxilio de las turistas, quienes presentaban diferentes traumas. Mientras que, el conductor del microbús en el cual se transportaba había perdido la vida y estaba atrapado dentro del automotor.
La víctima mortal es el salvadoreño Antonio Alexander Montenegro Torres, de 53 años de edad, siendo liberado y dejado en el lugar para que las autoridades correspondientes realicen el reconocimiento de ley.
Internacionales
Refinadora costarricense prevé fuertes alzas a los combustibles en mayo
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) proyecta una nueva alza en los precios de los combustibles en la actualización de mayo, como consecuencia de la volatilidad internacional de los precios de mercado ocasionada por el conflicto en Medio Oriente.
La institución estatal, que se encarga de la importación, almacenamiento y distribución al mayoreo de hidrocarburos en ese país centroamericano, indicó en comunicado de prensa que el aumento varía entre los $0.63 y $1.33 en los diferentes tipos de combustibles.
Bajo este panorama, el hidrocarburo más afectado es el diésel que pasará a costar $5.78 a partir del quinto mes de 2026, con un incremento de $1.33 con respecto a lo que se paga en abril que asciende a $4.31.
En el caso de la gasolina superior, los conductores costarricenses estarían cancelando $5.78 por galón, es decir, $0.63 más del precio de abril de $5.15.
A su vez, en cuanto a la gasolina regular, la estimación indica que llegará a un valor de $5.60, una diferencia de $0.66 con respecto al precio actual que es de $4.94.
Frente a los incrementos, la presidenta de Recope, Karla Montero, mandó un mensaje de tranquilidad a la población con respecto al abastecimiento de combustibles.
«Tenemos suficientes inventarios para garantizar el suministro de los combustibles a nivel nacional para que no se preocupen, tenemos un flujo constante de barcos, y la operación está funcionando normalmente», dijo.
Será finalmente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la que confirmará las nuevas tarifas al inicio del próximo mes.
Panorama regional
En cuanto, al panorama regional, datos actualizados muestran que El Salvador se encuentra en la posición más favorable, y Guatemala en la más complicada.
En El Salvador, la gasolina superior es de $4.57 por galón servido; mientras que la gasolina regular se comercializa en $4.24; y el diésel en $4.30.
En Guatemala, la gasolina superior se vende por $5.26 por galón, $0.69 más que en El Salvador; y la regular reporta $5.13, $0.89 más que en El Salvador.
Por su parte, Honduras registra $5.17 por galón de la gasolina superior; $4.62 por la gasolina regular; y $5.11 por el diésel; y Panamá muestra la segunda menor afectación de la región con una comercialización de $4.75 para la gasolina superior; $4.42 para la regular; y $5.14 para el diésel.
Jetset
Meghan Markle dice haber sido «la persona más acosada del mundo» en redes sociales
Enrique y Meghan, que viven en Estados Unidos con sus dos hijos desde 2020, comenzaron el martes su primera visita a Australia desde su ruptura con la familia real británica.
Durante su desplazamiento el jueves a Melbourne, se reunieron con la asociación Batyr, especializada en salud mental, y criticaron duramente a las redes sociales.
«Cada día desde hace diez años, soy víctima de acoso y ataques», declaró Meghan, en declaraciones recogidas por la agencia británica PA.
«He sido la persona más acosada del mundo», añadió la duquesa de Sussex, de 44 años.
Las plataformas «que mueven mucho dinero, se basan completamente en la crueldad para generar clics, y eso no cambiará», explicó a jóvenes la exactriz, que conoció a Enrique en 2016. «Hay que ser más fuertes que eso», añadió.
Enrique, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, afirmó por su parte que las redes sociales causan «una gran soledad en muchas personas».
El príncipe también habló de los beneficios de la psicoterapia, contando que la había experimentado después de encontrarse un día «literalmente encogido en posición fetal, tumbado en el suelo de la cocina».
Enrique dijo además en una conferencia sobre liderazgo que a menudo se había sentido «abrumado, perdido, traicionado o completamente impotente».
Enrique recordó la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de tráfico en París, en 1997, cuando trataba de escapar a la persecución de unos «paparazzi».
Tras aquella muerte, «me dije que no quiero este papel (en la familia real, NDLR). No me gusta. Eso mató a mi madre», explicó.
La visita de Enrique y Meghan ha provocado polémica debido a las tarifas muy elevadas de algunos eventos de su programa.
Por ejemplo, asistir a la conferencia de Melbourne costaba hasta 1.250 libras (1.600 dólares), según PA.
Sin embargo, según la agencia británica, el príncipe no recibió remuneración por su discurso del jueves.
Meghan tampoco habría recibido dinero por su aparición en el programa «Masterchef», grabado el miércoles.