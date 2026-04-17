Principal
Turistas alemanes sufren aparatoso accidente en carretera Panamericana
Esta mañana cuatro turistas alemanes que viajaban en un microbús hacia el Occidente del país, se salvaron de milagro al colisionar el automotor contra la parte trasera de un camión arenero, sobre el kilómetro 45 de la carretera Panamericana.
Cerca de las siete y media de la mañana, una llamada alertó a los Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de El Congo y Ciudad Arce, sobre el percance vial, llegando al lugar cuatro mujeres alemanas se encontraban con varios traumas, por lo que fueron estabilizadas y posteriores llevadas al Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana.
Dos de las turistas fueron identificadas como Alin magdalena, de 23 años y Eva Hagemeijer, también de 23 años, ambas ingresadas en el Hospital San Juan de Dios.
Ambulancias de Comandos de Salvamento y de otra entidad participaron en el auxilio de las turistas, quienes presentaban diferentes traumas. Mientras que, el conductor del microbús en el cual se transportaba había perdido la vida y estaba atrapado dentro del automotor.
La víctima mortal es el salvadoreño Antonio Alexander Montenegro Torres, de 53 años de edad, siendo liberado y dejado en el lugar para que las autoridades correspondientes realicen el reconocimiento de ley.
Internacionales
Refinadora costarricense prevé fuertes alzas a los combustibles en mayo
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) proyecta una nueva alza en los precios de los combustibles en la actualización de mayo, como consecuencia de la volatilidad internacional de los precios de mercado ocasionada por el conflicto en Medio Oriente.
La institución estatal, que se encarga de la importación, almacenamiento y distribución al mayoreo de hidrocarburos en ese país centroamericano, indicó en comunicado de prensa que el aumento varía entre los $0.63 y $1.33 en los diferentes tipos de combustibles.
Bajo este panorama, el hidrocarburo más afectado es el diésel que pasará a costar $5.78 a partir del quinto mes de 2026, con un incremento de $1.33 con respecto a lo que se paga en abril que asciende a $4.31.
En el caso de la gasolina superior, los conductores costarricenses estarían cancelando $5.78 por galón, es decir, $0.63 más del precio de abril de $5.15.
A su vez, en cuanto a la gasolina regular, la estimación indica que llegará a un valor de $5.60, una diferencia de $0.66 con respecto al precio actual que es de $4.94.
Frente a los incrementos, la presidenta de Recope, Karla Montero, mandó un mensaje de tranquilidad a la población con respecto al abastecimiento de combustibles.
«Tenemos suficientes inventarios para garantizar el suministro de los combustibles a nivel nacional para que no se preocupen, tenemos un flujo constante de barcos, y la operación está funcionando normalmente», dijo.
Será finalmente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la que confirmará las nuevas tarifas al inicio del próximo mes.
Panorama regional
En cuanto, al panorama regional, datos actualizados muestran que El Salvador se encuentra en la posición más favorable, y Guatemala en la más complicada.
En El Salvador, la gasolina superior es de $4.57 por galón servido; mientras que la gasolina regular se comercializa en $4.24; y el diésel en $4.30.
En Guatemala, la gasolina superior se vende por $5.26 por galón, $0.69 más que en El Salvador; y la regular reporta $5.13, $0.89 más que en El Salvador.
Por su parte, Honduras registra $5.17 por galón de la gasolina superior; $4.62 por la gasolina regular; y $5.11 por el diésel; y Panamá muestra la segunda menor afectación de la región con una comercialización de $4.75 para la gasolina superior; $4.42 para la regular; y $5.14 para el diésel.
Jetset
Meghan Markle dice haber sido «la persona más acosada del mundo» en redes sociales
Enrique y Meghan, que viven en Estados Unidos con sus dos hijos desde 2020, comenzaron el martes su primera visita a Australia desde su ruptura con la familia real británica.
Durante su desplazamiento el jueves a Melbourne, se reunieron con la asociación Batyr, especializada en salud mental, y criticaron duramente a las redes sociales.
«Cada día desde hace diez años, soy víctima de acoso y ataques», declaró Meghan, en declaraciones recogidas por la agencia británica PA.
«He sido la persona más acosada del mundo», añadió la duquesa de Sussex, de 44 años.
Las plataformas «que mueven mucho dinero, se basan completamente en la crueldad para generar clics, y eso no cambiará», explicó a jóvenes la exactriz, que conoció a Enrique en 2016. «Hay que ser más fuertes que eso», añadió.
Enrique, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, afirmó por su parte que las redes sociales causan «una gran soledad en muchas personas».
El príncipe también habló de los beneficios de la psicoterapia, contando que la había experimentado después de encontrarse un día «literalmente encogido en posición fetal, tumbado en el suelo de la cocina».
Enrique dijo además en una conferencia sobre liderazgo que a menudo se había sentido «abrumado, perdido, traicionado o completamente impotente».
Enrique recordó la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de tráfico en París, en 1997, cuando trataba de escapar a la persecución de unos «paparazzi».
Tras aquella muerte, «me dije que no quiero este papel (en la familia real, NDLR). No me gusta. Eso mató a mi madre», explicó.
La visita de Enrique y Meghan ha provocado polémica debido a las tarifas muy elevadas de algunos eventos de su programa.
Por ejemplo, asistir a la conferencia de Melbourne costaba hasta 1.250 libras (1.600 dólares), según PA.
Sin embargo, según la agencia británica, el príncipe no recibió remuneración por su discurso del jueves.
Meghan tampoco habría recibido dinero por su aparición en el programa «Masterchef», grabado el miércoles.
Principal
Inmobiliaria invertirá $135 millones en proyecto habitacional en San Marcos
Como parte de su apuesta por el país y en acompañamiento a la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la desarrolladora inmobiliaria ALGASA, presentó recientemente CASA TERRA, un proyecto habitacional ubicado en la calle a Huizar (San Marcos, San Salvador Sur).
Según Herbert Alvarado, presidente y fundador de ALGASA, el proyecto se desarrollará en distintas fases en la primera, se invertirán $45 millones en la construcción de 177 unidades habitacionales, entre townhouses y apartamentos; y en las siguientes se invertirán más de $90 millones, para un total de $135 millones.
«Nos motiva seguir creyendo en El Salvador, tenemos mucho trabajo, seguridad y el país que habíamos añorado todos y es el momento justo para seguir invirtiendo», dijo.
Detalló que las torres tendrán cuatro niveles de estacionamiento, incluido el lobby, nueve niveles de apartamentos (de una, dos o tres habitaciones) y un nivel de amenidades en rooftop.
Asimismo, afirmó que entre las amenidades compartidas destacan: piscina, área de juegos para niños, picnic, senderos entre torres, jardín para mascotas, sala de reuniones y espacios para coworking, y cada torre contará con salón de usos múltiples con opción a apertura a terraza rooftop, área de gimnasio y pilates, de juegos (pingpong y área de tv) y área recreativa para bebés y para la pequeña infancia.
Las siguientes etapas comprenden una torre de 14 niveles para oficinas y otras 12 torres de apartamentos con más de 3,000 unidades y más de 150 viviendas con la generación de más de 5,000 empleos.
«Tenemos la convicción de seguir empujando y apoyando a El Salvador a ser un líder referente no solo a nivel centroamericano, sino a nivel latinoamericano y por qué no, mundial», añadió el fundador de ALGASA.
La construcción del proyecto ya inició y las primeras entregas de casas iniciarán en 2027 y se irán otorgando en los próximos 12 años, tiempo contemplado para finalizar el proyecto.
A lo largo de su trayectoria, ALGASA ha desarrollado proyectos residenciales que hoy son referentes en el país como: La Florida en Nuevo Cuscatlán, Florida Sky, ALTEMA y SERRA Townhouses.
En el caso de La Florida, uno de los primeros proyectos en la zona, se han desarrollado más de 500 unidades habitacionales, más de 120,000 metros cuadrados construidos, con un valor estimado de $200 millones en propiedades.
Este desarrollo contribuyó a posicionar a Nuevo Cuscatlán como un referente inmobiliario a escala nacional.
«Este es otro Nuevo Cuscatlán que hay que desarrollar y a raíz de eso todas las instituciones nos han abierto las puertas porque siguen creyendo en que tenemos que seguir innovando en El Salvador acercándole vivienda a la gente», sostuvo Alvarado.
Por su parte el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez, afirmó que la decisión de los inversionistas se ve motivada por el compromiso de las instituciones por impulsar nuevas inversiones, así como los logros en seguridad del Gobierno, que han activado nuevas zonas de desarrollo.
«Es el primer proyecto de estas dimensiones en la parte alta de San Marcos, esto es progresivo en zonas donde antes no se podía hacer nada, que estaban tomadas por la delincuencia y eran zonas rojas. El tema de seguridad ha ido provocando este tipo de inversiones», señaló el director ejecutivo de la Opamss.