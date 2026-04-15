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Ejército detiene a hombre con siete porciones de marihuana
Durante un patrullaje en el cantón Cuapa del distrito de San Marcos en San Salvador, efectivos de la Fuerza Armada detuvieron a Said Armando Durán Alvarado, a quien le encontraron siete porciones de marihuana.
Como parte del procedimiento, Durán Alvarado fue entregado a las autoridades policiales, bajo acusaciones por el delito de tráfico ilícito de drogas.
«Traficar con sustancias ilícitas te lleva directo a la cárcel», informó la Fuerza Armada, a través de sus redes sociales.
En el marco del Plan Control Territorial, la Fuerza Armada colabora en tareas de seguridad, combatiendo delitos como el narcotráfico y el narcomenudeo.
En ese orden, el pasado 10 de abril, equipos de la Fuerza Armada detuviero a Edgar Efraín Gómez Guzmán y a Steven Adonay Ortega Rodezno, en el paso fronterizo La Ceiba, en La Hachadura, Ahuachapán, con 60 paquetes de marihuana valorados en más de 204,000 dólares, que eran transportados en un vehículo. Junto a ellos iba un menor de edad.
En otro procedimiento, elementos del Ejército también capturaron a Walner Edenilson Quijada Cortez, alias Roro, un integrante de la estructura MS13, quien portaba marihuana. Esta persona fue remitida a las autoridades respectivas bajo los delitos de asociaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas.
Jetset
Asaltan vivienda de Tom Hanks y Rita Wilson en Los Ángeles
La residencia de los actores Tom Hanks y Rita Wilson en Los Ángeles, Estados Unidos, fue asaltada por un grupo de ladrones especializados en ingresar a viviendas de lujo en la nación norteamericana, según señalaron medios internacionales.
Esta banda de ladrones ha cometido varios asaltos en viviendas de celebridades en Los Ángeles, aunque las autoridades policiales aún no los han identificado. El asalto a la residencia de Hanks y Wilson se produjo en un momento en que no se encontraban ahí.
El portal de noticias de la farándula TMZ señala que el asalto se produjo a plena luz del día y, pese a que las alarmas de activaron rápidamente, los ladrones tuvieron tiempo de romper cristales y hurtar algunas pertenencias.
Por el momento, las autoridades siguen con las investigaciones de este y los demás casos de asalto a residencias de lujo. Además, no han revelado detalles de las pertenencias que fueron hurtadas de la mansión de Hanks y Wilson.
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Niño entre los cinco afectados durante reordenamiento de San Salvador
Al menos cinco afectados, entre ellos, un niño, dejó como saldo una acción de reeodenamiento regustrada, este miércoles, en la calle Gerardo Barios, entre vendedores informales y elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la alcaldía de San Salvador Centro.
Tres personas fueron atendidas en el lugar y dos fueron trasladadas a un centro asistencial, entre ellas, un menor de edad afectado con gases, según información de Comandos de Salvamento. En los videos difundidos por los socorristas se muestra a un menor afectado y a ambulancias atendiendo a los lesionados.
Tras ejecutar etapas de reordenamiento en las calles del Centro Histórico de San Salvador, que incluye retirar a los vendedores informales a los 32 mercados, la comuna ha declarado las zonas libres de ventas esas zonas. La comuna asegura que “no dará marcha atrás” a este reordenamiento.
Un evento similar ocurrió en diciembre de 2025 cuando al menos 10 vendedores informales sufrieron efectos de gas pimienta, luego de lanzarles objetos a los agentes del CAM, en las cercanías del parque Zurita, del centro capitalino.
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro aumentó 64.11 % el retiro de ventas no autorizadas durante 2025, según consta en las estadísticas compartidas por la comuna central.
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Las exportaciones de café crecieron 137.6 % hasta febrero
Los avances del reconocimiento de la calidad y sabor de El Salvador del café salvadoreño permitieron que las exportaciones de este producto se aceleraran al cierre del primer bimestre de 2026 con ventas superiores a los $54.5 millones, indicó el Banco Central de Reserva (BCR).
Este monto implica un crecimiento interanual del 137.6 % al compararlo con el mismo período de 2025 cuando las ventas internacionales del grano ascendieron a $23.2 millones, es decir, $31.2 millones adicionales.
Los $54.4 millones del grano equivalen a 166.3 quintales que se comercializaron a un precio promedio de $327.3 cada uno.
Las estadísticas también indican que, durante el período en cuestión, los principales compradores del aromático salvadoreño fueron Estados Unidos con $35.9 millones, es decir el 65.9 % del total de las ventas de enero y febrero; y Bélgica que adquirió $4.3 millones, un 7.9 % del total comercializado.
En el top 10 de los principales compradores del café del país se encuentran Italia, Finlandia, Arabia Saudita, Alemania, Australia, Japón, Canadá y Reino Unido.
Este auge en las exportaciones permitió que, durante enero y febrero de este año, el café signifique el 5.04 % de las exportaciones totales de El Salvador.
Por otra parte, en la segunda entrega de resultados del Censo Agropecuario y de Pesca desarrollado por el BCR se desveló que en el país existen 105,741 manzanas cultivadas de café y un área cosechada de 101,094 manzanas.
El ejercicio estadístico también indica que la principal concentración de cafetales se encuentra en el departamento de Santa Ana, con un 29.2 %; seguido por La Libertad, con un 15.9%; y Ahuachapán, con un 15.7 %; mientras en cuarto lugar se encuentra Sonsonate, con un 13.2%.
Asimismo, detalla que el 41.3 % del área cafetalera en producción se encuentra en zonas de estricta altura (1,200 -1,500 msnm), el 49.5 % en media altura (900 – 1,200 msnm) y solo un 9.2 % en bajío (menos de 90 msnm).
«La producción del café ha sido uno de los cultivos emblemáticos de la agricultura salvadoreña, reconociéndose internacionalmente por su alta calidad, especialmente en segmentos de cafés especiales», menciona
Además, destaca «una mayor predominancia de la variedad de café cuscatleco (32.9%), reportada por los productores como la principal teniendo en segundo lugar la variedad bourbon (21.2%) y; en tercer lugar, se posicionó la variedad pacas, (13.3%).
«Los resultados preliminares muestran que el sector agropecuario salvadoreño mantiene una alta participación de pequeños productores, con una fuerte orientación al mercado local, así como para el autoconsumo, lo que refuerza su papel en la seguridad alimentaria y en la generación de ingresos para diferentes hogares», indica el BCR, respecto a estos resultados.