Ejército detiene a hombre con siete porciones de marihuana

Los avances del reconocimiento de la calidad y sabor de El Salvador del café salvadoreño permitieron que las exportaciones de este producto se aceleraran al cierre del primer bimestre de 2026 con ventas superiores a los $54.5 millones, indicó el Banco Central de Reserva (BCR).

Este monto implica un crecimiento interanual del 137.6 % al compararlo con el mismo período de 2025 cuando las ventas internacionales del grano ascendieron a $23.2 millones, es decir, $31.2 millones adicionales.

Los $54.4 millones del grano equivalen a 166.3 quintales que se comercializaron a un precio promedio de $327.3 cada uno.

Las estadísticas también indican que, durante el período en cuestión, los principales compradores del aromático salvadoreño fueron Estados Unidos con $35.9 millones, es decir el 65.9 % del total de las ventas de enero y febrero; y Bélgica que adquirió $4.3 millones, un 7.9 % del total comercializado.

En el top 10 de los principales compradores del café del país se encuentran Italia, Finlandia, Arabia Saudita, Alemania, Australia, Japón, Canadá y Reino Unido.

Este auge en las exportaciones permitió que, durante enero y febrero de este año, el café signifique el 5.04 % de las exportaciones totales de El Salvador.

Por otra parte, en la segunda entrega de resultados del Censo Agropecuario y de Pesca desarrollado por el BCR se desveló que en el país existen 105,741 manzanas cultivadas de café y un área cosechada de 101,094 manzanas.

El ejercicio estadístico también indica que la principal concentración de cafetales se encuentra en el departamento de Santa Ana, con un 29.2 %; seguido por La Libertad, con un 15.9%; y Ahuachapán, con un 15.7 %; mientras en cuarto lugar se encuentra Sonsonate, con un 13.2%.

Asimismo, detalla que el 41.3 % del área cafetalera en producción se encuentra en zonas de estricta altura (1,200 -1,500 msnm), el 49.5 % en media altura (900 – 1,200 msnm) y solo un 9.2 % en bajío (menos de 90 msnm).

«La producción del café ha sido uno de los cultivos emblemáticos de la agricultura salvadoreña, reconociéndose internacionalmente por su alta calidad, especialmente en segmentos de cafés especiales», menciona

Además, destaca «una mayor predominancia de la variedad de café cuscatleco (32.9%), reportada por los productores como la principal teniendo en segundo lugar la variedad bourbon (21.2%) y; en tercer lugar, se posicionó la variedad pacas, (13.3%).

«Los resultados preliminares muestran que el sector agropecuario salvadoreño mantiene una alta participación de pequeños productores, con una fuerte orientación al mercado local, así como para el autoconsumo, lo que refuerza su papel en la seguridad alimentaria y en la generación de ingresos para diferentes hogares», indica el BCR, respecto a estos resultados.

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