Nacionales
PNC captura a dos hombres por hurto de celular en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes sobre la captura de dos personas relacionadas con el hurto de un teléfono celular en el barrio San Jacinto, San Salvador Centro.
El primero de los detenidos fue identificado como José Roberto Aquino Chicas, de 59 años, quien aparece en un video difundido en redes sociales sustrayendo un celular de un vehículo estacionado. La institución detalló que el sujeto posee antecedentes por hurto y por delitos vinculados a drogas.
José Roberto Aquino Chicas, de 59 años de edad, fue denunciado tras un video difundido en redes sociales donde se observa hurtando un celular de un vehículo estacionado en el barrio San Jacinto, San Salvador Centro.
Tiene antecedentes por:
▫️Hurto
▫️Posesión y tenencia de… pic.twitter.com/ZOnPoafK08
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 29, 2025
Durante el procedimiento también fue arrestado Ronal Alexander Gómez Segovia, de 21 años, a quien se le encontró el aparato con reporte de hurto. Su captura se efectuó en los condominios Brasil, en la colonia Barrundia, del mismo sector capitalino.
Ambos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar los cargos correspondientes.
Nacionales
Protección Civil reporta varias emergencias por lluvias y mantiene albergues activos
La Comisión Nacional de Protección Civil presentó este viernes un balance de las emergencias atendidas a causa de las lluvias registradas entre el 21 y el 28 de agosto, periodo en el que se mantiene vigente la alerta verde.
El director de la institución, Luis Alonso Amaya, informó que en ese lapso se contabilizaron 116 árboles caídos, cuatro derrumbes, 65 vías obstruidas, dos muros perimetrales dañados, tres desbordamientos de ríos, 14 vehículos afectados y nueve viviendas anegadas.
Ante la situación, Amaya señaló que se mantienen activos cinco albergues totalmente equipados en diferentes puntos del país, donde permanecen 79 personas, entre ellas 62 adultos y 17 menores de edad.
El funcionario hizo un llamado a la población a evitar arrojar basura en calles, quebradas o alcantarillas, ya que esta práctica contribuye a inundaciones en arterias principales. También reiteró la recomendación de no cruzar calles anegadas para prevenir emergencias.
Nacionales
PNC captura a dos conductores en estado de ebriedad en La Libertad y San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos personas por conducción peligrosa en distintos puntos del país durante la noche del viernes.
En La Libertad, fue detenido Francisco José Lenin Aguilar Serrano, de 36 años, sobre el kilómetro 19 de la carretera Panamericana, en el tramo que conduce de Santa Ana a San Salvador. El test de alcoholemia arrojó 210 grados de alcohol en sangre.
Mientras tanto, en San Miguel, la PNC capturó a Edith Marina Sarabia Sánchez, de 32 años, luego de que invadiera el carril contrario e impactara contra otro vehículo en la colonia Hirleman. La prueba de alcotest reflejó 102 grados de alcohol.
Ambos detenidos serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por el delito de conducción peligrosa.
Nacionales
El Salvador alcanza 1,000 días sin homicidios durante la gestión Bukele
El Salvador alcanzó una cifra histórica de 1,000 días sin homicidios a nivel nacional, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). El registro se logró el viernes 29 de agosto, cuando el país cerró una nueva jornada sin asesinatos, acumulando además 25 días sin hechos violentos en lo que va del mes.
La institución detalló que los días con cero homicidios reportados en agosto corresponden a las fechas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 y 29.
En lo que va de 2025, se contabilizan 202 jornadas sin asesinatos. Meses anteriores también reportaron cifras altas: 25 días sin homicidios en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio y 29 en julio.
Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, hasta el 29 de agosto de 2025, la PNC ha registrado 886 días sin homicidios.
Las autoridades atribuyen estos resultados al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medidas de seguridad que han permitido que el país pase de ser uno de los más violentos del mundo a ser considerado el más seguro de América Latina y el hemisferio occidental.