La visión de la situación laboral desde la perspectiva de los trabajadores

Rubén Stanley Quinteros, Secretario General de empleadas y empleados judiciales de El Salvador (SIJES) y Central Sindical Independiente, habló esta mañana de martes 2 de maño en la entrevista de El Salvador Today de la actualidad, el papel de los sindicatos y los restos que afrontan las gremiales en el país.

Tras las marchas del pasado lunes en conmemoración de la clase trabajadora, Quinteros fue tajantes al señalar que las gremiales que el presenta no acompañaron las propuestas de las demás gremiales sindicales del país hacia el gobierno.

Dijo que no participaron en la propuesta de mejoras a los empleados tanto públicos como privados y puso como ejemplo el tema de las pensiones, que según él no, «reinvindica a la clase trabajadora».

“No, no participamos en esa propuesta. Se tomó solo a organizaciones que en este momento han tomado el papel de aplaudir las políticas del gobierno, no importando si en realidad van hacer efectivas, o si en realidad van a llevar un beneficio a la clase trabajadora. El actual sistema de pensiones que tenemos, no reinvindica a la clase trabajadora, no cumple las necesidades. Es más, si con la reforma que hicieron o creando una nueva ley lo que han hecho es seguir potenciando a las AFP y no llevar el beneficio directo a los trabajadores”, destacó.

En cuando al papel que debe jugar todo sindicato al interior de una empresa, institución privada o pública sostuvo el representante de SIJES lo siguiente.

“Se tiene ese estigma hacia los sindicados. Haraganes, no trabajan, no hace nada y se dedican solo a andar buscados beneficios particulares y no ha cambiado. ¿Por qué? Porque no ha evolucionado el tema sindical de tener más conciencia de responder a los intereses del trabajador. El sindicato debe mantenerse nuestro a las políticas partidarias y debe ser transparentes y no un instrumento servil de las políticas partidarias”.

Para Quinteros todo sindicato debe regirse siempre en los intereses colectivos de los trabajadores. “Hay que representar dignamente a los trabajadores sin traicionar la confianza que ellos depositan en un verdadero líder sindical. Hemos aplaudido lo que tengamos que aplaudir si son políticas favorables a la clase trabajadora, pero sin son políticas que contrarrestan los interese de la clase trabajadora y del pueblo las señalamos las vamos a señalar”, sostuvo.

A la vez, señaló la buena voluntad del ministro del trabajo, Rolando Castro, quien ha tenido acercamientos con la comisión de trabajo de la asamblea legislativa para buscar mejoras hacia los empleados de seguridad privada, pero hasta el momento no ha habido mayor respuesta.

“En ese momento Rolando Castro quiso hacer algo bueno para ese sector, pero no se lo permitió la comisión de trabajo y eso que son de la misma línea del gobierno”, dijo Quinteros.

