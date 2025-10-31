Joven motociclista muere tras fuerte accidente en Usulután

El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció que hoy se realizará el pago del 100 % de los aguinaldos y bonos anuales a todos los pensionados, tanto del sistema público como del privado, medida que beneficiará directamente a 237,000 familias salvadoreñas y contribuirá en la aceleración de la reactivación económica de El Salvador.

La medida fue anunciada por el mandatario luego de que el miércoles pasado la Asamblea Legislativa aprobó las disposiciones especiales y transitorias relativas al pago de la pensión de Navidad a las personas retiradas y del beneficio adicional anual (aguinaldo), previsto en la Ley Integral del Sistema de Pensiones, así como el pago de cuotas alimenticias.

El mandatario explicó que, para el empleador, y en este caso, para las administradoras de fondos de pensiones (AFP), la medida es opcional, y el trabajador, por su parte, tampoco está obligado a utilizar su aguinaldo de inmediato, pues puede mantenerlo en su cuenta si así lo prefiere.

«Esta disposición es posible gracias a los excedentes de caja existentes tanto en el sistema público como en el privado (no debe confundirse con dinero sobrante; significa que ambos sistemas cuentan con suficiente liquidez, lo que permite realizar pagos anticipados», explicó el mandatario en la red social X.

La semana pasada el Ejecutivo también anunció el pago de los aguinaldos al 100 % de los trabajadores del Gobierno, de autónomas y de empresas públicas. Ambas medidas beneficiarán directamente a más de 400,000 familias e impulsan de manera anticipada la economía nacional, indicó el Ejecutivo.

«Esta política dinamiza la economía, beneficia directa e indirectamente a cientos de miles de familias y negocios, y no representa pérdidas para nadie», añadió el mandatario. En torno al tema, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, amplió ayer por la tarde que los aguinaldos a los pensionados, tanto del sector público como privado, serán cancelados hoy, y advirtió que inspectores de esa cartera de Estado estarán atentos a la aplicación correcta de la ley que regula el pago anticipado de esa gratificación.

«Si un empleador toma la decisión de hacer una interpretación errada, el Ministerio de Trabajo va a hacer todas las inspecciones correspondientes, y si encuentra que ha retenido un dólar, un centavo, por una mala interpretación de la ley o de la reforma, nosotros vamos a actuar», sentenció Castro.

El funcionario explicó que la ley regula también un nuevo sector de la población que nunca había sido regulado, y es el de «las madres e hijos que reciben la pensión alimentaria. «Porque esta parte no se había tocado y por eso el día de ayer (el pasado miércoles) se presentó esta iniciativa (de ley a la Asamblea Legislativa)», expresó en conferencia de prensa.

