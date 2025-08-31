Intento de incorporación termina en fuerte choque y deja heridos

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este domingo los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el mes de septiembre, manteniendo el subsidio otorgado por el Gobierno para aliviar la economía de las familias salvadoreñas.

Con el subsidio focalizado, el cilindro de 20 libras tendrá un costo de $0.89, el de 25 libras $3.03 y el de 35 libras $7.38. Por su parte, los precios con subsidio general serán de $4.60 para el de 10 libras; $8.93 para el de 20 libras; $11.07 para el de 25 libras y $15.42 para el de 35 libras.

La DGEHM reiteró su compromiso de supervisar el cumplimiento de los precios, el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el país.

🚨ATENCIÓN🚨: Anunciamos los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el mes de septiembre 2025.🔜 Seguiremos velando por el cumplimiento de los precios, el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el país. 🇸🇻 📲 Ante cualquier… pic.twitter.com/9q8mPVb7HD — Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (@DGEHMSV) August 31, 2025

