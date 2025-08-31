Cuatro personas resultan gravemente lesionadas en accidente vial en Chalatenango

Ciudad de México, México. — Una noche llena de emociones se vivió el sábado 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros, donde más de 65 mil espectadores presenciaron un momento memorable durante el onceavo concierto de la gira «Las Mujeres Ya No Lloran» de Shakira.

La sorpresa de la velada fue la aparición de Belinda, quien se unió a la superestrella colombiana para interpretar juntas la balada «Día de enero», lanzada en 2005 y ausente del repertorio en vivo desde 2007. Vestida con una blusa plateada brillante, pantalones blancos con flecos y plataformas, Belinda participó en el segmento acústico del show, generando una ovación masiva por parte del público.

«Hoy tengo el placer de cantar con alguien que es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza», declaró Shakira al presentar a su invitada especial. Al finalizar la interpretación, Belinda se arrodilló frente a Shakira como muestra de respeto, y ambas artistas se abrazaron, cerrando uno de los actos más simbólicos y celebrados de la noche.

Belinda y Shakira cantando “Día de enero” frente a 65 mil personas en el estadio Gnp 🇲🇽 pic.twitter.com/bnH0GORJNI — Indie 505 (@Indie5051) August 31, 2025

