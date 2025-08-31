Principal
Cuatro personas resultan gravemente lesionadas en accidente vial en Chalatenango
Cuatro personas sufrieron múltiples traumas tras un fuerte choque ocurrido la tarde de ayer en la carretera Longitudinal del Norte, en el distrito de San Antonio, Chalatenango.
El accidente se produjo cuando un vehículo tipo sedán impactó de manera frontal contra una camioneta, según informaron los cuerpos de socorro que atendieron la emergencia. Los lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial en estado grave.
La Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en el lugar para procesar la escena y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.
Economia
Anuncian los precios del gas licuado en El Salvador para septiembre
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este domingo los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el mes de septiembre, manteniendo el subsidio otorgado por el Gobierno para aliviar la economía de las familias salvadoreñas.
Con el subsidio focalizado, el cilindro de 20 libras tendrá un costo de $0.89, el de 25 libras $3.03 y el de 35 libras $7.38. Por su parte, los precios con subsidio general serán de $4.60 para el de 10 libras; $8.93 para el de 20 libras; $11.07 para el de 25 libras y $15.42 para el de 35 libras.
La DGEHM reiteró su compromiso de supervisar el cumplimiento de los precios, el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el país.
🚨ATENCIÓN🚨:
Anunciamos los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el mes de septiembre 2025.🔜
Seguiremos velando por el cumplimiento de los precios, el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el país. 🇸🇻
📲 Ante cualquier… pic.twitter.com/9q8mPVb7HD
— Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (@DGEHMSV) August 31, 2025
Jetset
Shakira y Belinda sorprenden con emotivo dueto en Ciudad de México
Ciudad de México, México. — Una noche llena de emociones se vivió el sábado 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros, donde más de 65 mil espectadores presenciaron un momento memorable durante el onceavo concierto de la gira «Las Mujeres Ya No Lloran» de Shakira.
La sorpresa de la velada fue la aparición de Belinda, quien se unió a la superestrella colombiana para interpretar juntas la balada «Día de enero», lanzada en 2005 y ausente del repertorio en vivo desde 2007. Vestida con una blusa plateada brillante, pantalones blancos con flecos y plataformas, Belinda participó en el segmento acústico del show, generando una ovación masiva por parte del público.
«Hoy tengo el placer de cantar con alguien que es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza», declaró Shakira al presentar a su invitada especial. Al finalizar la interpretación, Belinda se arrodilló frente a Shakira como muestra de respeto, y ambas artistas se abrazaron, cerrando uno de los actos más simbólicos y celebrados de la noche.
Belinda y Shakira cantando “Día de enero” frente a 65 mil personas en el estadio Gnp 🇲🇽 pic.twitter.com/bnH0GORJNI
— Indie 505 (@Indie5051) August 31, 2025
Nacionales
Mujer muere tras caer de un desnivel en la autopista a Comalapa
Una mujer falleció de manera instantánea tras caer de un desnivel de aproximadamente 10 metros ubicado en el kilómetro 18 ½ de la autopista a Comalapa, en Santo Tomás, San Salvador, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El incidente fue reportado por un motociclista que se encontraba en el lugar.
Aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del hecho.