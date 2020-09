Fiscal General señala que hay ignorancia de los medios al pedir que intervenga tras resolución de la Sala de lo Constitucional sobre obligatoriedad de prueba PCR

El Fiscal General de la República, Raúl Melara, afirmó este lunes que la sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohíbe la obligación de una prueba de COVID-19 para ingresar al país inhibe a cualquier institución de iniciar algún proceso alrededor de esta temática, por lo que pedir que esa instancia intervenga es falta de lectura de las sentencias.

Esto en respuesta a medios de comunicación, como La Prensa Gráfica, al señalar que el Fiscal no actúa de oficio ante un posible incumplimiento o desacato de esta sentencia judicial.

“Es necesario que los medios de comunicación se asesoren correctamente. Lean lo que dice la Sala de lo Constitucional en una de sus últimas resoluciones. El respeto a la institucionalidad debe estar en todo caso, y la @FGR_SV la primera en apegarse a eso”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

El respeto a la institucionalidad debe ser en todo caso y la @FGR_SV la primera en apegarse a ello. https://t.co/E2coxvqB5h pic.twitter.com/C4ro6a0auc — Raúl Melara (@MelaraRaul) September 21, 2020

El fin de semana, además, varias organizaciones afines a los partidos del bloque de oposición presionaron al jefe del Ministerio Público para que iniciara una investigación por posible desacato del presidente Nayib Bukele a la sentencia de la Sala.

Sin embargo, Melara ha señalado en varias ocasiones que no iniciará investigaciones donde no hay indicios de delitos y que no se dejará presionar por grupos o personas que quieran determinada línea investigativa.