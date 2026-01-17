Nacionales
Cielo poco nublado y vientos moderados marcarán las condiciones del día
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nublado. En la tarde y la noche, se prevé cielo parcialmente nublado en la zona norte y poco nublado en el resto del país.
El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 10 y 22 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h en zonas altas.
Las temperaturas no presentarán mayores variaciones: cálidas en la tarde y frescas durante la noche y la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y noreste acelerado.
Nacionales
El Salvador cierra el viernes 16 de enero con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 16 de enero finalizó con cero homicidios a nivel nacional.
Las autoridades destacaron que, entre el 27 de marzo de 2022 y el 16 de enero de 2026, en el marco del régimen de excepción, se han registrado 101 días sin homicidios.
Además, señalaron que El Salvador alcanzó una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y un 0 % de impunidad en el delito de homicidio durante 2025.
Estos resultados son atribuidos al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Finalizamos el viernes 16 de enero, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/o4oN52WbhE
— PNC El Salvador (@PNCSV) January 17, 2026
Principal
Traficante de drogas continuará en prisión en San Salvador
Instrucción formal con detención provisional fue decretada por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador en contra Michael Anderson Rodríguez Dimas, quien es acusado del delito de tráfico ilícito de droga, en perjuicio de la salud pública.
Según la investigación judicial, Rodríguez Dimas fue detenido el 1 de enero de 2026 sobre el Bulevar Constitución de San Salvador, luego que agentes a bordo de una patrulla policial observaran un vehículo estacionado, que les pareció sospechoso.
Al observar la presencia policial y el intento de cuestionarlo, Rodríguez Dimas intentó huir en el vehículo, pero los policías lograron retenerlo.
Al proceder a una requisa del automóvil, los agentes encontraron un bolso que contenía nueve porciones de sustancia cristalina en recortes de papel aluminio, 52 porciones pequeñas de polvo blanco y 16 porciones pequeñas de material vegetal, cada una en recortes de plástico anudadas, refiere el reporte judicial. También transportaba $150 en efectivo. La acusación refiere que traficaba cocaína, metanfetamina y marihuana.
A raíz de este delito, Rodríguez Dimas fue detenido y llevado a sede judicial por el delito de tráfico ilícito de droga previsto y sancionado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.
Principal
Cruz Roja inicia proceso clasificatorio para el «Paso del Hombre 2026»
La Cruz Roja Salvadoreña anunció el jueves el inicio del proceso clasificatorio para la 60.ª edición del Paso del Hombre 2026, una de las pruebas acuáticas de mayor trayectoria en el país y un referente de resistencia física, disciplina deportiva y compromiso humanitario.
La institución detalló que el proceso arrancará con evaluaciones en piscina durante enero y febrero, como parte del camino previo a la travesía final de 21 kilómetros que se realiza en mar abierto.
La evaluación clasificatoria consiste en nadar 3,000 metros en estilo libre, de forma continua, sin pausas y en un tiempo máximo de una hora.
Quienes logren completar la prueba quedarán habilitados para participar en la edición 2026 del evento.
Las evaluaciones darán inicio el domingo 18 de enero, a las 8:00 de la mañana, y estarán distribuidas en cuatro fechas dirigidas a distintos públicos: voluntarios, instituciones invitadas y personas particulares.
Este domingo iniciarán las pruebas para voluntarios de la zona oriental en el río Molino, Usulután.
El domingo 25 de enero será para las instituciones invitadas, el 1 de febrero será para los voluntarios de la zona Paracentral, Central y Occidental y el 8 de febrero será para personas particulares.
Todas las jornadas arrancarán a las 8:00 de la mañana, y según la Cruz Roja, el proceso solo está habilitado para mayores de 18 años.
Además, la institución habilitó un enlace para que las personas interesadas en participar en el proceso clasificatorio puedan llenar un formulario de inscripción.
El acceso a ese enlace está disponible en las redes sociales de la Cruz Roja Salvadoreña.