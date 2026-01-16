Red social X sufre caída mundial y deja sin servicio a usuarios

La Cruz Roja Salvadoreña anunció el jueves el inicio del proceso clasificatorio para la 60.ª edición del Paso del Hombre 2026, una de las pruebas acuáticas de mayor trayectoria en el país y un referente de resistencia física, disciplina deportiva y compromiso humanitario.

La institución detalló que el proceso arrancará con evaluaciones en piscina durante enero y febrero, como parte del camino previo a la travesía final de 21 kilómetros que se realiza en mar abierto.

La evaluación clasificatoria consiste en nadar 3,000 metros en estilo libre, de forma continua, sin pausas y en un tiempo máximo de una hora.

Quienes logren completar la prueba quedarán habilitados para participar en la edición 2026 del evento.

Las evaluaciones darán inicio el domingo 18 de enero, a las 8:00 de la mañana, y estarán distribuidas en cuatro fechas dirigidas a distintos públicos: voluntarios, instituciones invitadas y personas particulares.

Este domingo iniciarán las pruebas para voluntarios de la zona oriental en el río Molino, Usulután.

El domingo 25 de enero será para las instituciones invitadas, el 1 de febrero será para los voluntarios de la zona Paracentral, Central y Occidental y el 8 de febrero será para personas particulares.

Todas las jornadas arrancarán a las 8:00 de la mañana, y según la Cruz Roja, el proceso solo está habilitado para mayores de 18 años.

Además, la institución habilitó un enlace para que las personas interesadas en participar en el proceso clasificatorio puedan llenar un formulario de inscripción.

El acceso a ese enlace está disponible en las redes sociales de la Cruz Roja Salvadoreña.

