VIDEO | Sujeto usa un caimán vivo como un arma durante pelea en una playa

En enero de 2011, la maestra Ellen Greenberg, de 27 años, murió en su apartamento tras recibir 20 puñaladas en cabeza, cuello y torso. Fue encontrada con la puerta cerrada, con comida a medio comer y con la capa de nieve afuera del inmueble, intacta.

La maestra de primer grado de la Academia Juniata Park de Philadelphia, en Pennsylvania, regresó a casa antes de lo que se esperaba debido a una tormenta de nieve, pero antes pasó a llenar de gasolina el depósito del auto.

Su cuerpo lo encontró su prometido, Sam Goldberg, cuando volvió del gimnasio.

De entrada, las autoridades dijeron que fue un suicidio, porque no había sospechosos del crimen, estaba encerrada en su apartamento, no faltaba ningún objeto y no había videos que pudieran levantar sospechas sobre alguien más. En el cuchillo y su ropa, solo se encontró su ADN.

Aún así, para sus padres nada de esto tenía sentido, como dijo su abogado, Joseph Podraza, a The Washington Post. Por ello, presentaron una denuncia contra el médico forense y pidieron que el dictamen se anulara.

Contrataron expertos, que apuntaron más bien a un homicidio. Dicen no desconfiar del prometido de la mujer, y tampoco creer que ella tuviera ningún motivo para quitarse la vida, sustentados en la opinión del psiquiatra que la veía.

Ahora resta que las autoridades quieran seguir adelante con la investigación, como piden los padres, y saber qué hay detrás de la muerte de Ellen.