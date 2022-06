VIDEO | Empleada de estación de gasolina en Washington D.C. espantó a ladrón armado con repelente para insectos

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en que la empleada de una estación de gasolina en Washington D.C. la emprende contra un ladrón con un repelente para insectos.

Amber Mahley, empleada de B&B Mart en Vancouver, dijo que, en ningún momento pensó en entregarle el dinero al criminal.

“Yo estaba asustada. Yo solo estaba tratando de protegerme. Yo ni siquiera pensé en abrir la caja registradora para darle el dinero. Yo solo quería que se fuera”, relató la osada mujer a KATU.

El material visual muestra al sospechoso vestido con ropa negra, gorra y una especie de pañuelo en su cara. El sujeto se acerca al mostrador y saca la pistola.

Fearless employee: made armed robber leave with bug spray. Vancouver PD says there have been over 30 robberies in the past two months in the metro area and they "believe the same suspect is responsible." pic.twitter.com/zt7KFPp0ci