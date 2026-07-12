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Internacionales

Muere Gianni Pivetta, histórica voz de Los Iracundos: la música romántica latinoamericana está de luto

Publicado

hace 1 hora

el

La música romántica de América Latina perdió este domingo a una de sus voces más representativas. Gianni Pivetta, cantante argentino que durante más de dos décadas fue el vocalista de la legendaria agrupación uruguaya Los Iracundos, falleció a los 67 años, según confirmó oficialmente la banda a través de sus redes sociales.

En un emotivo mensaje, los integrantes del grupo despidieron a quien calificaron como «un trabajador incansable y un gran compañero», recordando su entrega y compromiso por mantener vivo el legado musical de una de las agrupaciones más influyentes de la balada romántica en español.

Pivetta se incorporó a Los Iracundos hace cerca de tres décadas, periodo en el que grabó cinco producciones discográficas y realizó giras por América y Europa, interpretando clásicos como «Puerto Montt», «Te lo pido de rodillas», «Venite volando», «Va cayendo una lágrima» y «Tú con él», canciones que marcaron a varias generaciones.

Su estado de salud se había deteriorado desde octubre de 2024, cuando la agrupación anunció su retiro indefinido de los escenarios para atender complicaciones médicas. Desde entonces, el lugar de vocalista fue asumido por Adán Franco, hijo del fundador Leonardo Franco.

Fundada en Paysandú, Uruguay, en 1961, Los Iracundos son considerados uno de los grupos más exitosos de la música romántica latinoamericana, con más de 15 millones de discos vendidos y una trayectoria que supera las seis décadas. Su legado ha trascendido generaciones y continúa vigente en numerosos países de habla hispana.

Con la partida de Gianni Pivetta, la agrupación pierde a otra de las voces que ayudaron a mantener viva su historia, dejando un profundo vacío entre sus seguidores y en la música romántica del continente.

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Internacionales

El Salvador también rescata mascotas en Venezuela: misión humanitaria brinda atención veterinaria tras devastadores terremotos

Publicado

hace 2 horas

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12 julio, 2026

Por

La misión humanitaria enviada por El Salvador a Venezuela amplió su labor más allá de la atención médica a personas y ahora también brinda asistencia veterinaria a decenas de mascotas afectadas por los terremotos que sacudieron el estado de La Guaira el pasado 24 de junio.

El hospital de campaña instalado por el Gobierno salvadoreño incorporó un área especializada para atender perros, gatos y otros animales domésticos que sobrevivieron a los sismos, muchos de ellos con lesiones, deshidratación o severos cuadros de estrés provocados por el desastre.

Los veterinarios salvadoreños realizan evaluaciones clínicas, curaciones, suministro de medicamentos y orientación a las familias para el cuidado de sus animales, mientras el hospital continúa funcionando las 24 horas para atender a la población afectada y distribuir ayuda humanitaria.

La atención a las mascotas cobra especial relevancia debido a que los refugios y organizaciones de rescate en Venezuela reportan una alta demanda tras la emergencia. Equipos veterinarios locales han advertido que numerosos animales presentan miedo, ansiedad y heridas ocasionadas por el colapso de estructuras, mientras los albergues trabajan al límite de su capacidad.

La misión salvadoreña forma parte del contingente enviado por El Salvador para apoyar las labores de rescate, atención médica, apoyo psicológico y asistencia humanitaria en una de las zonas más golpeadas por el desastre natural. Además del hospital de campaña, el equipo ha colaborado en la búsqueda de sobrevivientes, remoción de escombros y entrega de medicamentos e insumos esenciales.

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Internacionales

Costa Rica endurece controles en cárceles: destruyen seis consolas PlayStation decomisadas a reclusos

Publicado

hace 1 día

el

11 julio, 2026

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El Gobierno de Costa Rica reforzó las medidas de seguridad en sus centros penitenciarios tras decomisar y destruir seis consolas PlayStation, junto con controles y accesorios, que eran utilizadas por privados de libertad en el Centro Especializado para el Adulto Joven, en Alajuela.

La medida forma parte del programa «Cero Ocio», impulsado por el Ministerio de Justicia y Paz, que busca eliminar privilegios dentro de las cárceles y sustituir las actividades recreativas por programas de trabajo y reinserción social. Como parte del plan, los reclusos serán incorporados a labores de mantenimiento en carreteras, escuelas y espacios públicos.

Los privados de libertad serán incorporados al programa "Cero Ocio", que contempla labores de mantenimiento de vías, escuelas y otros espacios públicos. Crédito: Ministerio de Justicia y PazLos privados de libertad serán incorporados al programa «Cero Ocio», que contempla labores de mantenimiento de vías, escuelas y otros espacios públicos. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Las autoridades señalaron que las consolas habían ingresado con permisos otorgados en administraciones anteriores, pero la nueva política penitenciaria eliminó ese beneficio al considerar que estos dispositivos no son compatibles con los objetivos del sistema carcelario.

El decomiso ha generado un amplio debate en Costa Rica sobre el equilibrio entre los derechos de los privados de libertad, la disciplina en los centros penales y los procesos de rehabilitación.

El ministro Gabriel Aguilar aseguró que quienes deseen acceder al beneficio del "dos por uno" deberán hacerlo mediante trabajo, orden y disciplina. Crédito: Transmisión Presidencia de la RepúblicaEl ministro Gabriel Aguilar aseguró que quienes deseen acceder al beneficio del «dos por uno» deberán hacerlo mediante trabajo, orden y disciplina. Crédito: Transmisión Presidencia de la República

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Internacionales

27 años de prisión por asesinar a su esposa y dispersar sus restos en un parque de París

Publicado

hace 2 días

el

10 julio, 2026

Por

Un tribunal de París condenó este viernes a 27 años de prisión a un hombre de 53 años por el asesinato de su esposa, un crimen ocurrido en la capital francesa.

De acuerdo con la investigación, trabajadores del parque Buttes Chaumont, un popular lugar frecuentado por familias y corredores en el noreste de París, encontraron una bolsa de plástico con partes del cuerpo de la víctima. La cabeza de la mujer fue localizada al día siguiente.

Los investigadores determinaron que la pareja era originaria de Argelia y tenía tres hijos. Ambos residían en las afueras de París, pero su relación se había deteriorado y atravesaban dificultades económicas.

Según los elementos recopilados durante la investigación, tras asesinar a su esposa, el hombre colocó el cuerpo en el sofá, lo cubrió con una manta y les dijo a sus hijos que no la molestaran porque estaba cansada. Posteriormente, salió a comprar una amoladora angular.

El condenado también envió mensajes al teléfono de la víctima preguntándole dónde se encontraba, con el objetivo de desviar las sospechas. Sin embargo, posteriormente confesó el crimen ante la policía.

El caso se da a conocer en un contexto de violencia contra las mujeres en Francia. Según cifras oficiales, en 2024 un total de 107 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja en ese país, lo que representa un aumento del 11 % respecto al año anterior.

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