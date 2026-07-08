Internacionales
Milo, Draco y Fénix: los rescates que devuelven la esperanza tras los terremotos en Venezuela
Las redes sociales continúan difundiendo historias de rescate tras los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio. Entre ellas destacan los rescates de dos caninos que permanecieron durante 12 días bajo los escombros.
Uno de los casos es el de Milo, un perro de raza pequeña que fue localizado asomándose entre los restos de un edificio colapsado. La operación de rescate estuvo a cargo de elementos del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR El Salvador), en coordinación con los Topos Azteca de México y los Topos Azteca Nayarit.
Otro de los rescates fue el de Draco, un chihuahua de color negro y café claro que presentaba visibles signos de cansancio. Sus familiares buscaban a varias mascotas en un edificio de apartamentos ubicado en La Guaira, cuando un débil ladrido permitió localizarlo. Tras ser rescatado, recibió primeros auxilios e hidratación por parte de una brigada veterinaria y posteriormente fue trasladado a una clínica especializada para recibir tratamiento médico.
Por otra parte, la cuenta oficial en X de la Fuerza Armada de El Salvador informó el pasado domingo que la primera brigada de la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) llevó a cabo el rescate de Fénix, una perrita criolla de talla mediana que fue adoptada por la institución.
«A partir de ahora tendrá un nuevo hogar y una gran misión: entrenarse para convertirse en integrante de la UHR y salvar vidas junto a su manada», publicó la entidad castrense en su cuenta oficial de X, al darle la bienvenida a territorio salvadoreño.
Asimismo, el programa de asistencia veterinaria del gobierno venezolano, Misión Nevado, informó mediante un video publicado en redes sociales que 449 animales han sido rescatados y permanecen bajo resguardo y atención veterinaria en la granja Los Corales, en La Guaira.
Los trabajos de USAR El Salvador continúan en Venezuela. Hasta el cierre de esta nota, el contingente humanitario salvadoreño había rescatado a siete personas, además de recuperar cadáveres y rescatar mascotas, entre ellas Milo.
De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, los equipos de rescate han intervenido los edificios Miramar, OPP 26, Roca Park y el residencial Caribe. La misión humanitaria continúa desarrollándose en territorio venezolano.
Internacionales
VIDEO | Tiroteo entre policías y pandilleros deja heridos y varios capturados en Guatemala
Seis presuntos integrantes del Barrio 18 fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo desplegado tras un ataque armado contra un camión repartidor en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.
De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos figura un menor de edad, quien fue remitido a las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.
Durante las diligencias, las fuerzas de seguridad también localizaron un arsenal, el cual será sometido a peritajes para determinar si las armas fueron utilizadas en otros hechos criminales.
Asimismo, las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la posible participación de los capturados en este y otros hechos delictivos. El caso permanecerá bajo conocimiento de las autoridades judiciales para el desarrollo del proceso legal correspondiente.
Momento en que elementos de la PNC capturan a 6 integrantes del barrio 18, tras ataque contra camión repartidor en Puerto Barrios, Izabal. pic.twitter.com/1gPgSyZRcK
— Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 7, 2026
Internacionales
Alemania condena a cadena perpetua a un médico de cuidados paliativos por matar a 15 pacientes
Un médico alemán especializado en cuidados paliativos fue condenado este miércoles a cadena perpetua por un tribunal de Berlín tras ser declarado culpable de asesinar a 15 pacientes durante visitas domiciliarias, en un caso que la jueza calificó como el de un «asesino en serie».
El tribunal determinó que el médico, identificado como Johannes M., de 41 años, mató a 12 mujeres y tres hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024 mediante la administración de combinaciones letales de sedantes.
De acuerdo con la acusación, el condenado suministraba primero un sedante y posteriormente un relajante muscular que, al combinarse, provocaban la parálisis de los músculos respiratorios, seguida de un paro respiratorio y la muerte «en cuestión de minutos».
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre 25 y 94 años, se encontraban bajo la atención médica de Johannes M. al momento de los hechos.
El tribunal impuso la pena máxima de prisión perpetua, acompañada de dos disposiciones especiales destinadas a impedir una eventual excarcelación anticipada. Además, el médico fue inhabilitado de por vida para ejercer la medicina.
La jueza Sylvia Busch describió al condenado como un «asesino en serie» y calificó el caso de «inconcebible» y «extraordinario». Asimismo, el tribunal acogió en su totalidad las solicitudes presentadas por la fiscalía.
Según la investigación, en al menos cinco ocasiones Johannes M. habría incendiado los apartamentos de las víctimas con el propósito de ocultar los homicidios.
El semanario alemán Die Zeit informó que fue a finales de julio de 2024 cuando la jefa del médico alertó a la policía al considerar sospechoso que varios de los pacientes atendidos por Johannes M. fallecieran de forma repentina y que, al mismo tiempo, se registraran incendios en sus viviendas.
Aunque fue condenado por la muerte de 15 personas, el médico continúa siendo investigado por un número mayor de homicidios. Paralelamente al juicio, las autoridades mantienen abiertas investigaciones sobre decenas de otras muertes por las que también podría ser considerado responsable.
Internacionales
ONU busca más fondos por sismos en Venezuela, que exige liberar activos congelados
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a atender las necesidades humanitarias derivadas de los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, considerados uno de los peores desastres sísmicos registrados en América Latina.
El desastre ha dejado más de 3.600 fallecidos y miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, ubicado cerca de Caracas.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, Tom Fletcher, se encuentra en Venezuela, donde ha sostenido reuniones con las autoridades del país.
Durante una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros, Fletcher presentó un llamado para recaudar los fondos necesarios con el objetivo de apoyar las operaciones de asistencia.
«Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un período de seis meses. Es un plan con plazos concretos», afirmó.
Asimismo, agradeció el respaldo de la comunidad internacional. «Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias», expresó.
El nuevo llamamiento se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya requerían asistencia humanitaria.
Antes de los terremotos, dicho plan solo había recibido 115 millones de dólares. Sin embargo, tras nuevas contribuciones, la cifra aumentó a 300 millones de dólares.
Fletcher señaló que aún hacen falta 627 millones de dólares para responder a las «necesidades urgentes» del país.
Durante la misma reunión virtual, el canciller venezolano, Yván Gil, solicitó la liberación de los fondos del Estado venezolano que permanecen congelados en el extranjero.
«Queremos hacer una llamada a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación», manifestó.
Gil agregó que Venezuela mantiene cuentas estatales congeladas en distintos países como resultado de lo que calificó como «sanciones ilegales».
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