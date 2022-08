FOTOS | Una alumna recibió una golpiza en la escuela por «linda y tener el pelo limpio»

Se conoció un nuevo hecho de violencia en el ámbito escolar. En este caso, una alumna fue agredida ferozmente en un colegio secundario de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, por un grupo de estudiantes, que la molestaban constantemente. La agresión fue grabada y subida a las redes sociales por las propias agresoras.

El hecho ocurrió el pasado lunes en el Colegio Nacional N°1 de Paraná. El violento episodio de tuvo como protagonista a una estudiante de 2° de secundaria que era víctima de las burlas de un grupo de alumnas de cuarto año.

En el clip viral, se ve a una de las jóvenes del grupo agrediendo, primero verbalmente y luego físicamente, a la víctima, quien tras ser golpeada por la agresora reacciona y se produce una pelea entre ambas estudiantes dentro del aula de clases.

El vídeo de la agresión fue subido por las propias agresoras y se viralizó (Imagen redes sociales).

Según la madre de la víctima, su hija sufría los ataques de este grupo de alumnas desde hace algún tiempo y señaló que en la comunidad educativa ya estaban al tanto de quiénes son las agresoras, por eso temía que algo así podría suceder.

«Todo ocurrió en un aula que le llaman ´El Sótano´, donde funciona tercer año. Éstas alumnas son menores y tienen vínculo familiar, por eso siempre andan juntas y además tienen otras dos menores que las ayudan», sostuvo la madre de la alumna agredida en una nota con La Red Paraná.

La mujer explicó que fue a hablar con las autoridades de la escuela para hallar una solución a este tema, pero no recibió una respuesta para solucionar el problema. Además, indicó que pensó en la posibilidad de cambiar de colegio a su hija luego de que la amenazaron con «cortarle el rostro».

«El rector me confirmó que las chicas recibieron el pase de otras instituciones anteriores, por el mismo motivo. De la escuela, lamentablemente como mamá no tengo respuesta. No existen las sanciones disciplinarias; las menores firman un acta compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido, los padres también lo hacen, pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual».

Y agregó: «Fui a solicitar el pase de escuela para mis dos hijas. Esperaba que me digan que ´están trabajando, se va a solucionar´, pero me dieron todas las herramientas para que mis hijas no vayan más a la institución».

La madre afirmó que le preguntó a una de las chicas la causa de la agresión a su hija: «Porque era linda, chetita y tenía el pelo limpio, me dijo. La otra apuntó a la familia que tiene mi hija», sostuvo.

Por su parte, la mujer, quien no reveló su identidad, recalcó que otros compañeros de su hija y docentes fueron amenazados por las propias agresoras, pero no realizan ninguna denuncia por temor a ellas y a los progenitores de las jóvenes, quienes tuvieron episodios de violencia en cercanías de la institución.

«Tenemos conocimiento que no solo amenazan a sus compañeros, sino también a docentes, tanto de las menores expuestas como de sus progenitores, quienes tuvieron varias situaciones de violencia fuera y dentro de la Institución: la madre de las chicas golpeó a otra mamá fuera de la institución. Además, insulta, grita y amenaza. Es lógico que las hijas actúen de la misma manera», resaltó.

Por último, las autoridades del establecimiento educativo de la ciudad de Paraná no quisieron brindar declaraciones sobre el hecho de violencia que se produjo en las instalaciones, pero sí confirmaron la existencia del mismo.