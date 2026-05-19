El país será sede de la Cumbre de las Américas de la AIC

Con la finalidad de seguir desarrollando la visión de orden urbano en el corazón de la capital, como parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico, ayer continuó el proceso de ordenamiento iniciado el fin de semana anterior por comerciantes por cuenta propia que hicieron un retiro voluntario de 250 puestos de venta, informó la alcaldía de San Salvador Centro.

«Este avance es fruto de un exhaustivo proceso de diálogo y consenso. Al decidir liberar las calles, los vendedores se integrarán a la red de mercados municipales, donde podrán retomar sus labores en espacios dignos, seguros y adecuados», detalló el jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público de la comuna central, Irvin Rodríguez.

El funcionario detalló que las intervenciones que corresponden a la fase 6 etapa II del plan se realizaron sobre la 3ª calle poniente, entre la 1ª y 11ª avenidas norte, así como en la 1ª calle poniente, entre la 7ª y 11ª avenidas norte.

Además, en la 10ª avenida sur, calle México y las inmediaciones de la Plaza San Jacinto en la zona 5 y en la zona 6, específicamente en el sector de Fenadesal, por la exterminal de oriente.

Rodríguez indicó que el retiro voluntario se ha logrado a través del proceso de diálogo obtenido con los vendedores, ofreciéndoles las 32 alternativas de reubicación dentro del sistema municipal de mercados.

«Hemos sido bastante claros, precisos con ellos, de que esas son las opciones que la municipalidad ofrece. Ellos han optado a tres opciones y nos han señalado cuáles son los mercados adonde ellos pueden ir, y seguimos trabajando en ubicarlos en los próximos días sobre la base de la petición de los comerciantes», enfatizó.

Por otra parte, el director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, detalló que se ha desplegado a más de 800 trabajadores en las tres áreas intervenidas para el retiro de escombros y otros materiales.

«Tras la movilización voluntaria, cuadrillas municipales inician la limpieza profunda y demolición de estructuras restantes. Con el uso de maquinaria especializada, los equipos operativos trabajan de forma simultánea para remover con rapidez escombros y liberar completamente el paso en las zonas intervenidas», informó.

Muñoz detalló que desde la primera etapa solo de escombros se han movilizado unas 750 toneladas, otras 750 toneladas de ripio y 1,500 de material voluminoso. «En total llevamos alrededor de 3,000 toneladas de materiales», indicó el funcionario municipal.

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