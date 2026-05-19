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El país será sede de la Cumbre de las Américas de la AIC
E l Salvador fue elegido por primera vez en su historia como sede de la Cumbre de las Américas 2026, organizada por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP).
El encuentro que se desarrollará del 27 al 29 de octubre en un hotel capitalino, contará con la asistencia de delegados de todo el continente.
Nelson Hahn, presidente de la AIC, explicó que en la cumbre se abordarán todos los temas de vanguardia de la profesión contable en materia de sostenibilidad, contabilidad en el sector público, privado y ética.
«Será un evento de actualización profesional, de tecnología e inteligencia artificial. Un banquete para mantenernos actualizados en el rumbo que lleva la profesión contable en el continente americano y el mundo», sostuvo.
Hahn también afirmó que se eligió al país por las condiciones de seguridad y avances en materia económica que ha experimentado bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele.
«Es la primera vez que El Salvador es seleccionado para un evento tan importante como una cumbre de las américas desde la AIC que reúne desde Canadá hasta Argentina. Vimos que las condiciones sociales y económicas del país habían cambiado materialmente y escogimos esta sede porque es una garantía de la seguridad a los visitantes y las bellezas naturales que hay que conocer aquí en El Salvador», sostuvo.
Además, el representante de la AIC resaltó además la labor que desarrolla el ISCP en favor del fortalecimiento del sector en el país y llamó a los profesionales a continuar apostando por la transparencia, la ética y la formación continua como pilares fundamentales de la profesión, durante la reciente celebración del Día del Contador.
Como agradecimiento a su liderazgo y contribución al desarrollo de la contaduría a nivel internacional, el ISCP entregó un reconocimiento especial a Nelson Hahn durante la jornada.
Por otra parte, Hahn también anunció un próximo acuerdo de la AIC con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en donde destaca el programa IFR4NPO (International Financial Reporting for Non Profit Organizations). en donde se establecen las normas de contabilidad internacionales para fiscalizar los fondos de las ONG.
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Gobierno hace inversión histórica en la renovación de centros educativos
La ministra de Educación, Karla Trigueros, destacó ayer en la entrevista de la radio YSKL la transformación en la infraestructura educativa que el Gobierno lleva a cabo a través del programa Dos Escuelas por Día para dignificar a la comunidad educativa. Enfatizó que esto ha permitido incrementar la matrícula del sistema público.
«La educación en El Salvador está caminando a un ritmo acelerado desde el inicio del Gobierno del presidente Nayib Bukele. Desde ese día hasta hoy ha trabajado de manera sistemática en el avance para nuestros estudiantes», dijo Trigueros.
La titular del Ministerio de Educación (Mined) detalló que han intervenido más de 1,100 escuelas a escala nacional, entre las que ya están finalizadas y las que actualmente se encuentran en proceso de renovación a través de dicho programa.
«La inversión en infraestructura que está haciendo el Gobierno del presidente Nayib Bukele es la más grande en la historia del país, porque no se trata solo de reparaciones, sino de escuelas nuevas para todos nuestros estudiantes», explicó la funcionaria.
Trigueros resaltó que una escuela renovada cumple estándares internacionales que incluyen infraestructura completamente nueva y adecuada para los estudiantes, salones con buena ventilación e iluminación, mobiliario nuevo, conectividad a internet, entre otros, que garantizan un mejor proceso de aprendizaje.
«Siempre que visito las escuelas, invito a quienes nos acompañan a que ingresen y conozcan las instalaciones. Una de las características que más llama la atención son los techos, que cuentan con aislamiento del calor y el ruido», mencionó. Estos techos disminuyen la temperatura entre 4 °C y 9 °C.
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El Salvador moderniza el proceso de categorización ambiental para agilizar trámites
La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) anunció una actualización del Proceso de Categorización Ambiental, orientada a simplificar trámites, reducir tiempos de gestión y fortalecer la evaluación ambiental y territorial de los proyectos en El Salvador.
Según un comunicado compartido por la entidad, la propuesta incorpora un nuevo formulario digital y mejoras en el Sistema DOT, permitiendo realizar evaluaciones más ágiles, automatizadas y eficientes desde la etapa de factibilidad de los proyectos, manteniendo el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y los principios preventivos establecidos por la normativa nacional.
Uno de los principales avances es la simplificación del proceso dentro del Sistema DOT. El nuevo formulario ambiental reduce su tiempo de llenado de 45 a 10 minutos y el flujo del trámite pasa de ocho a cuatro pasos, facilitando una experiencia más rápida y sencilla para los usuarios.
La modernización también optimiza los criterios técnicos utilizados para evaluar proyectos, integrando variables territoriales, ecosistémicas y constructivas en un mismo modelo de análisis. Esto permitirá evaluaciones más objetivas, ordenadas y consistentes, tomando en cuenta factores como el uso del suelo, sensibilidad territorial, manejo de aguas residuales, intervención en cuerpos de agua, residuos y materiales peligrosos.
Como parte de esta propuesta, se reorganizaron y simplificaron los índices técnicos del sistema, reduciendo criterios repetitivos y mejorando la estandarización de los procesos. Además, se incorporan mapas ambientales y territoriales actualizados para fortalecer el análisis geoespacial automatizado y reducir recategorizaciones.
El modelo establece parámetros diferenciados según el tipo de proyecto, incluyendo desarrollos habitacionales, infraestructura vial e hidráulica, proyectos industriales, energía, logística, saneamiento y equipamientos especializados.
Asimismo, para proyectos de gasolineras, el sistema implementará una clasificación automática en categoría C3, eliminando la necesidad de completar el formulario de categorización y agilizando el inicio del trámite. Cabe recordar que la categorización C3 corresponde a proyectos con potencial impacto ambiental alto, que requieren una evaluación técnica más rigurosa y medidas de manejo ambiental específicas conforme a la normativa vigente
La actualización mantiene la clasificación ambiental de impacto bajo, leve, moderado y alto.
«Estas mejoras son resultado de un trabajo interinstitucional enfocado en fortalecer la eficiencia de los procesos ambientales y territoriales, impulsar la inversión y consolidar mecanismos modernos para la gestión del desarrollo en el país», destacó la institución.
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Liberan de ventas las aceras en tres puntos de la capital
Con la finalidad de seguir desarrollando la visión de orden urbano en el corazón de la capital, como parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico, ayer continuó el proceso de ordenamiento iniciado el fin de semana anterior por comerciantes por cuenta propia que hicieron un retiro voluntario de 250 puestos de venta, informó la alcaldía de San Salvador Centro.
«Este avance es fruto de un exhaustivo proceso de diálogo y consenso. Al decidir liberar las calles, los vendedores se integrarán a la red de mercados municipales, donde podrán retomar sus labores en espacios dignos, seguros y adecuados», detalló el jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público de la comuna central, Irvin Rodríguez.
El funcionario detalló que las intervenciones que corresponden a la fase 6 etapa II del plan se realizaron sobre la 3ª calle poniente, entre la 1ª y 11ª avenidas norte, así como en la 1ª calle poniente, entre la 7ª y 11ª avenidas norte.
Además, en la 10ª avenida sur, calle México y las inmediaciones de la Plaza San Jacinto en la zona 5 y en la zona 6, específicamente en el sector de Fenadesal, por la exterminal de oriente.
Rodríguez indicó que el retiro voluntario se ha logrado a través del proceso de diálogo obtenido con los vendedores, ofreciéndoles las 32 alternativas de reubicación dentro del sistema municipal de mercados.
«Hemos sido bastante claros, precisos con ellos, de que esas son las opciones que la municipalidad ofrece. Ellos han optado a tres opciones y nos han señalado cuáles son los mercados adonde ellos pueden ir, y seguimos trabajando en ubicarlos en los próximos días sobre la base de la petición de los comerciantes», enfatizó.
Por otra parte, el director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, detalló que se ha desplegado a más de 800 trabajadores en las tres áreas intervenidas para el retiro de escombros y otros materiales.
«Tras la movilización voluntaria, cuadrillas municipales inician la limpieza profunda y demolición de estructuras restantes. Con el uso de maquinaria especializada, los equipos operativos trabajan de forma simultánea para remover con rapidez escombros y liberar completamente el paso en las zonas intervenidas», informó.
Muñoz detalló que desde la primera etapa solo de escombros se han movilizado unas 750 toneladas, otras 750 toneladas de ripio y 1,500 de material voluminoso. «En total llevamos alrededor de 3,000 toneladas de materiales», indicó el funcionario municipal.