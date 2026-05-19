Liberan de ventas las aceras en tres puntos de la capital

E l Salvador fue elegido por primera vez en su historia como sede de la Cumbre de las Américas 2026, organizada por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP).

El encuentro que se desarrollará del 27 al 29 de octubre en un hotel capitalino, contará con la asistencia de delegados de todo el continente.

Nelson Hahn, presidente de la AIC, explicó que en la cumbre se abordarán todos los temas de vanguardia de la profesión contable en materia de sostenibilidad, contabilidad en el sector público, privado y ética.

«Será un evento de actualización profesional, de tecnología e inteligencia artificial. Un banquete para mantenernos actualizados en el rumbo que lleva la profesión contable en el continente americano y el mundo», sostuvo.

Hahn también afirmó que se eligió al país por las condiciones de seguridad y avances en materia económica que ha experimentado bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele.

«Es la primera vez que El Salvador es seleccionado para un evento tan importante como una cumbre de las américas desde la AIC que reúne desde Canadá hasta Argentina. Vimos que las condiciones sociales y económicas del país habían cambiado materialmente y escogimos esta sede porque es una garantía de la seguridad a los visitantes y las bellezas naturales que hay que conocer aquí en El Salvador», sostuvo.

Además, el representante de la AIC resaltó además la labor que desarrolla el ISCP en favor del fortalecimiento del sector en el país y llamó a los profesionales a continuar apostando por la transparencia, la ética y la formación continua como pilares fundamentales de la profesión, durante la reciente celebración del Día del Contador.

Como agradecimiento a su liderazgo y contribución al desarrollo de la contaduría a nivel internacional, el ISCP entregó un reconocimiento especial a Nelson Hahn durante la jornada.

Por otra parte, Hahn también anunció un próximo acuerdo de la AIC con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en donde destaca el programa IFR4NPO (International Financial Reporting for Non Profit Organizations). en donde se establecen las normas de contabilidad internacionales para fiscalizar los fondos de las ONG.

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