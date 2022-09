EE.UU. supera por primera vez los 2 millones de migrantes detenidos durante el año fiscal 2022

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio a conocer que cerca de 2.5 millones de migrantes indocumentados fueron detenidos en las fronteras de Estados Unidos en los primeros 11 meses del año fiscal 2022, según datos revelados este lunes.

El total acumulado de encuentros o detenciones registrados por CBP del 1 de octubre de 2021 al 31 de agosto de 2022 llegó a 2,493,723. La mayoría de encuentros se registraron en la frontera sur, con un total 2,150,244.

