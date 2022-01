El Salvador cayó 1-0 ante EE.UU., y ve más lejos el Mundial de Catar 2022

Como ha sucedido en casi toda la Octagonal Final rumbo a Catar 2022, El Salvador volvió a perder ante los Estados Unidos de América (EUA) y quedó confirmado que su sueño mundialista seguirá sin cumplirse.

La Selecta dio una muy buena imagen, sobre todo en los primeros 45 minutos, pero nuevamente volvió a ser víctima de su falta de pegada. Carece de ese delantero que culmine las llegadas que genera.

En el primero tiempo el partido acabó con un 0-0, y La Selecta se fue al vestuario con la esperanza de llevarse algo del Lower.com Field de Ohio en el segundo tiempo, pero Estados Unidos necesitaba la victoria para mantenerse en la lucha por el primera lugar y al minuto 52 Anthony Robinson abrió el marcador.

A pesar de no tener opciones de llegar a Catar 2022, La Selecta plantó cara e intentó sin éxito conseguir el empate durante toda la segundad mitad, pues el hecho que no tenga opciones no quiere decir que le pondrá las cosa fáciles a sus rivales.

Con esta nueva derrota, El Salvador quedó en la séptima posición en la tabla general, solo por detrás de Honduras que ha realizado una eliminación para el olvido.