Internacionales -deportes
Un cabezazo de Araújo distancia al Barça del Real Madrid antes del derbi
Un cabezazo del uruguayo Ronald Araújo sirvió al Barcelona (1º) para salvar los papeles y vencer 1-0 a un combativo Rayo Vallecano, este domingo en la 29ª jornada de la Liga, y situarse con siete puntos de ventaja antes de que el Real Madrid (2º) reciba al Atlético (20h00 GMT).
Justo antes de la ventana internacional, el Barça evidenció cansancio en una semana en la que se dio un festín contra el Newcastle (7-2) para avanzar a cuartos de la Liga de Campeones, donde le espera el Atlético de Madrid.
Los rojiblancos, cuartos en la tabla, visitarán el Santiago Bernabéu en un derbi estelar ante un Real Madrid también clasificado para los cuartos europeos, en los que jugará ante el Bayern Múnich.
En el Camp Nou valió para los locales el cabezazo de Ronald Araújo tras un centro de Joao Cancelo en el minuto 24.
El equipo de Hansi Flick, tras un comienzo correcto, pagó la fatiga sobre todo en la recta final, cuando el Rayo, que incluso tuvo menos descanso que el Barcelona porque el jueves logró el pase a cuartos de la Conference League, estuvo muy cerca de empatar el duelo.
En el 84 el uruguayo Pacha Espino disparó fuera cuando parecía imposible fallar y Jorge de Frutos (89′) cruzó un balón envenenado que salvó Joan García, de nuevo muy inspirado y elegido mejor jugador del partido.
Internacionales -deportes
Manchester City se lleva primer título del año en Inglaterra contra Arsenal
El Manchester City se impuso 2-0 este domingo al Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa disputada en Wembley, ganando así el primer título doméstico de 2026 y precisamente contra los Gunners, su rival también en la lucha por la Premier League.
Un doblete de Nico O’Reilly en la segunda mitad (60′, 64′) aseguró la novena Copa de la Liga del Manchester City y evaporó la posibilidad de que el Arsenal logre un cuarteto de trofeos en esta recta final de la temporada.
Líderes en Premier League, en cuartos de final de Liga de Campeones y de la Copa de Inglaterra, el Arsenal tropieza en su primera opción de título, pero todavía aspira a coronarse en los tres principales.
«Muy triste, muy duro de encajar. Sabemos lo mucho que significa y lo mucho que la queríamos (la Copa). El hecho de no haberlo logrado es decepcionante y deja un mal sabor de boca», lamentó tras el encuentro el entrenador del Arsenal Mikel Arteta
Por su parte el City, segundo en el campeonato y recién eliminado de Liga de Campeones contra el Real Madrid, asegura un título en medio de una temporada donde está siendo demasiado irregular. Al igual que los Gunners, los Citizens también siguen en liza en la otra copa doméstica.
Trafford brilla con triple atajada
«Una sensación increíble. Ganar una final, vencer a este equipo que sabemos lo buenos que son. Necesitamos construir a partir de esta victoria, nos dará un buen impulso», valoró O’Reilly tras el partido.
El domingo, ambos equipos alinearon a sus guardametas suplentes pero uno de ellos vivió un sueño en Wembley y el otro una pesadilla.
El inglés James Trafford, a quien le parecía prometida la portería del Manchester City esta temporada hasta que la precipitada salida de Gianluigi Donnarumma de París cambió los planes citizens, se reivindicó con una acción espectacular en el inicio del partido.
En la misma jugada Kai Havertz y Bukayo Saka por partida doble contaron se vieron anulados por una espectacular triple atajada de Trafford (7′).
Esa triple ocasión fue la más clara del partido hasta un cabezazo de Erling Haaland justo antes del descanso (45+1′).
Arteta defiende a Kepa
Pero tras el paso por el vestuario, la acción se trasladó a la portería de los gunners, ocupada por el español Kepa Arrizabalaga.
El arquero vasco tuvo un primer descuido en una salida del área en la que terminó cometiendo falta sobre Jéremy Doky, sancionada con tarjeta amarilla (51′).
Para entonces el City estaba asediando el área Gunner, y en un balón aéreo enviado por el francés Rayan Cherki, Kepa saltó para atrapar el esférico… que se escapó entre sus guantes y cayó delante de Nico O’Reilly, que solo tuvo que empujar el balón con la cabeza para abrir el marcador.
«Kepa ha jugado toda la competición. Los errores son parte del fútbol y desafortunadamente hoy ocurrió en un momento crucial», defendió el entrenador Mikel Arteta a su portero.
De nuevo O’Reilly, y de nuevo de cabeza, el Manchester City anotó el segundo, aprovechando el nerviosismo de la defensa londinense.
Dos mazazos encajados en apenas cinco minutos que dejaron sin reacción al Arsenal hasta pasados unos minutos, cuando volvieron a llegar al área de Trafford.
El defensa italiano Ricardo Calafiori contó con dos ocasiones para haber reducido distancias: la primera, un cabezazo a manos del guardameta inglés (73′); la segunda, un disparo desviado (78′).
Ninguna de las dos cambió el devenir del partido y Wembley se tiñó de azul celeste.
En la final de este torneo en 2019, entonces como arquero del Chelsea, Kepa fue también protagonista, al rechazar ser sustituido por el argentino Willy Caballero antes de la tanda de penales perdida contra el City, provocando el enfado de su entrenador Maurizio Sarri.
Internacionales -deportes
Portugal, sin Cristiano Ronaldo para amistosos contra México y Estados Unidos
Cristiano Ronaldo, lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró el viernes que la participación de Ronaldo en el Mundial de Norteamérica «no está en riesgo».
El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.
«Es una ligera lesión» y el jugador de 41 años podría estar recuperado en una o dos semanas, declaró en rueda de prensa Martínez.
«Todo lo que ha hecho físicamente Cristiano esta temporada demuestra que vive un excelente momento y que no hay problemas físicos», añadió.
«En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos», aseguró el español.
La Seleçao se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.
Nómina completa
Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampto/ENG), Rui Silva (Sporting de Portugal)
Defensas: Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (Paris SG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica)
Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Mateus Fernandes (West Ham/ENG), Joao Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Rodrigo Mora (Oporto)
Atacantes: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal), Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting de Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA)
Internacionales -deportes
Courtois sufre lesión en el muslo y se perderá eliminatoria ante Bayern
El arquero belga del Real Madrid Thibaut Courtois sufre una lesión muscular en el muslo derecho y será baja varias semanas, anunció este jueves el club blanco.
De esta forma, la presencia del internacional belga en los cuartos de final de Champions contra el Bayern de Múnich está prácticamente descartada.
«Se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho», precisó el Real Madrid, que indicó que el jugador queda «pendiente de evolución».
Según el diario especializado AS, el guardameta podría estar mes y medio alejado de los terrenos de juego.
El arquero de 33 años queda por tanto casi descartado para la eliminatoria contra el Bayern de Múnich en cuartos de final de Liga de Campeones, cuya ida se disputará el 7 de abril en la capital española y la vuelta el 15 en Múnich.
En caso de que el Real Madrid alcance las semifinales, previstas las semanas del 28 de abril y del 5 de mayo, su presencia tampoco estaría garantizada.
Courtois, que sufrió molestias en la vuelta de octavos de final contra el Manchester City (victoria 2-1), fue sustituido al descanso por el ucraniano Andriy Lunin, que deberá ocupar la portería las próximas semanas.