Internacionales -deportes
Barcelona se metió de lleno en la pelea por la clasificación directa a octavos de la Champions League
Un doblete de cabeza del lateral Jules Koundé rescató al Barcelona en la Liga de Campeones, esta vez contra un duro Eintracht Frankfurt (2-1), lo que le permite al equipo azulgrana mantener sus opciones de clasificación directa para los octavos de final de la competición.
Ni Lamine Yamal, muy vigilado por la zaga alemana, ni Raphinha, espeso como el equipo, ni Robert Lewandowski, desafinado de cara a portería. El gran protagonista del regreso en la Champions del Barça al Spotify Camp Nou fue el lateral francés.
Y eso que no completó el mejor partido en defensa, pero fue decisivo en el juego aéreo con dos tantos casi idénticos en el segundo tiempo para remontar el tanto inicial de Ansgar Knauff, en un primer tiempo en el que la defensa tenaz del conjunto germano desquició a los locales.
Tres cambios introdujo Flick en el once titular. Dio entrada a los delanteros Robert Lewandowski y Raphinha y al mediapunta Fermín López por Ferran Torres, autor de un triplete ante el Betis, Marcus Rashford y Roony Bardghji. En cambio, mantuvo en el banquillo a Frenkie de Jong, titular en el primer tramo de la temporada, para continuar con Eric García como mediocentro.
Un equipo muy diferente al que el Barça presentó en la primavera de 2022 ante el mismo rival en los cuartos de final de la Europa League. También esta vez el ambiente en las gradas del Spotify Camp Nou fue diametralmente distinto.
Si hace dos años y medio, los aficionados alemanes invadieron la zona reservada a la afición local, en esta ocasión las medidas del club, que destinó todas las entradas a socios azulgranas, surtieron efecto.
Acudieron aficionados rivales al estadio azulgrana, pero la mayoría fueron los cerca de 2.300 que adquirieron entradas a través de su club.
Los seguidores germanos, muy ruidosos y con bengalas que encendieron en varios momentos del encuentro, estuvieron ubicados en el segundo nivel de uno de los laterales del estadio y presenciaron un monólogo azulgrana en los primeros compases del partido ante un Eintracht, el equipo más goleado de la Bundesliga, que vino a Barcelona a protegerse.
Y el plan le salió a la perfección al técnico visitante Dino Toppmöller, que incomodó el ataque azulgrana con una defensa voluntariosa, multiplicando las ayudas en las bandas y buscando sus opciones a la contra.
La salida de Barça fue efervescente. Le anularon un gol a Lewandowski por fuera de juego previo de Raphinha y Gerard Martín probó al meta Zatterer con un disparo lejano. Y poco más.
Además, el Eintracht anuló a Lamine Yamal con su entramado defensivo. Y fue precisamente una pérdida de balón del delantero de Mataró la que originó el tanto del Eintracht. El lateral Brown se quedó con el balón y su pase a espacio llegó a Knauff. El alemán, delantero de circunstancias ante las bajas de Jonathan Burkardt y Michy Batshuayi, cruzó el balón con la zurda para poner el 0-1 al minuto 21.
El gol golpeó a los locales, imprecisos con el balón, dudosos en defensa (uno de los lunares en este inicio de temporada), precipitados en los últimos metros y frustrados ante la cada vez más sólida defensa rival. Incluso un jugador cerebral como Pedri parecía desesperado ante la telaraña alemana.
Y el gol azulgrana no llegó. De hecho el 0-2 estuvo más cerca que el empate, ya que en otra magistral contra liderada por Knauff, el Eintracht rozó el tanto al filo del descanso, pero el disparo desde la frontal de Skhiri salió alto.
Pedía a gritos el Barcelona cambios en la alineación. Tras el paso por vestuarios, Flick dio entrada en la reanudación a Marcus Rashford por Fermín, muy discreto en los primeros 45 minutos.
El Barça empezó el segundo acto como acabó el primero o incluso peor, pues salió dormido en los tres primeros minutos y, en dos llegadas, volvió a poner el miedo en el cuerpo a los de Flick.
Pero cuando peor pintaban las cosas para los locales, Rashford se inventó un centro con efecto que encontró la cabeza de Koundé, que no perdonó desde el interior del área.
El partido y la grada enloquecieron. En la siguiente jugada, Chaibi asustó a Joan García con un disparo que impactó en el travesaño. Fue justo antes de que la cabeza de Koundé volviera a aparecer al minuto 53 para el 2-1. Esta vez el centro fue de Lamine Yamal, que dejó en evidencia las lagunas defensivas del equipo más goleado de la Bundesliga.
En apenas tres minutos, el lateral francés se redimió de un primer tiempo flojo y un error defensivo en el primer minuto de la segunda parte.
El gol dio oxígeno al Barça y desorientó al Eintracht, que no sabía si defenderse como en el primer tiempo o salir a buscar el empate.
Los pupilos de Flick gozaron de ocasiones claras de Raphinha y Ferrán para ampliar la ventaja, pero no cerraron el encuentro y estuvieron a un susto de acabar con mal sabor de boca la gran noche de Koundé.
Españoles le dicen fenómeno a Pol Deportes por su narración en quechua
El joven nacido en Andahuaylas sigue dando de qué hablar. Clíver Huamán, más conocido como ‘Pol Deportes’, se encuentra actualmente en España cumpliendo su mayor sueño: ser periodista y narrar partidos de fútbol. Hace unos días, el medio Radio Marca lo invitó a una entrevista donde habló sobre su trabajo en redes sociales, que se volvió viral tras cubrir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.
Recientemente, volvió a ser noticia, pero esta vez por narrar desde una cabina de Champions League, cubriendo el partido entre Atlético de Madrid y PSV, dejando asombrados a los periodistas españoles que lo acompañaban, pues se animó a narrar en quechua.
Gracias a Radio Marca, el joven de 15 años está cumpliendo su sueño; por ello, en el partido de este martes 9, correspondiente a la jornada 6 de la Champions, pudo narrar uno de los goles de Julián Álvarez. Pero eso no fue todo: al narrar en quechua, sorprendió a los periodistas españoles, quienes lo elogiaron señalando que “era un fenómeno” y agregaron que les gustaría tenerlo allí narrando los partidos.
‘Pol Deportes’ cubrirá el Real Madrid vs Manchester City
Cabe destacar que Clíver Huamán se encuentra en España para participar en la retransmisión del partido entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El joven narrador peruano será parte de la cobertura que realizará el diario Marca.
Recientemente, Huamán ya había hecho su debut en televisión durante la transmisión de Sporting Cristal vs Alianza Lima por L1 Max, donde narró un minuto del segundo tiempo desde las cabinas del Estadio Nacional.
Jornada 6 de la Champions League: valiosos triunfos de Barcelona y Atlético
Gran noche para los clubes españoles en liza en la jornada 6 de la UEFA Champions League gracias a los triunfos, con remontada incluída, del Barcelona ante el Eintracht Frankfurt y el Atlético de Madrid frente al PSV Eindhoven.
Te resumimos todo lo acontecido en la jornada.
Barcelona – Frankfurt 2-1
Comenzó el Barça dominando por completo el partido ante un Frankfurt que tenía claro el plan. Defenderse bien junto y salir a la contra. Y aunque en el 15’ Gerard Martín desde la frontal obligó a Michael Zetterer a intervenir, seis minutos después en una rápida contra marcó Ansgar Knauff. El 0-1 acrecentó el dominio azulgrana, al que le faltaba crear ocasiones muy claras, aunque Fermín López también rozó el gol pero su tiro, que iba al fondo de la red, fue despejado por Robin Koch. Antes del descanso, en otro rápido contraataque, Ellyes Skhiri, con un tiro desde la frontal que pasó rozando el larguero, pudo doblar la ventaja germana.
Sin embargo, al regreso de los vestuarios, del 50’ al 53’, un Barça con más vigor, remontó el partido por medio de dos cabezazos, ambos de Jules Koundé tras estupendos centros de Marcus Rashford y Lamine Yamal. Con ventaja en el luminoso, el equipo local buscó con ahincó más tantos ante lo ajustado del marcador y a que el Frankfurt no se rendía. Pero finalmente, a pesar de los intentos de ambos conjuntos, las claras oportunidades no se dieron y el Barça logró tres puntos balsámicos para seguir soñando con acabar entre los ocho primeros de la fase liga.
Jugador del Partido: Jules Koundé (Barcelona)
PSV Eindhoven – Atlético de Madrid 2-3
El partido comenzó mal para el Atleti, que a los diez minutos de juego ya iba perdiendo tras el tempranero tanto de Guus Til. Driouech se hizo con un balón en profundidad por la banda izquierda para asistir al delantero neerlandés, que logró el 1-0 rematando a placer. Poco después, Driouech tuvo otra buena ocasión para el segundo, pero a su disparo le faltó precisión. El Atleti reaccionó y rozó el empate con un cabezazo de Sørloth que no encontró portería, antes de que Julián Alvarez lograse el 1-1 tras un error en la salida de balón del PSV. Simeone robó, Sørloth asistió y ‘La Araña’ empató, con Kovář negándole incluso el 1-2 al delantero noruego antes del descanso.
El conjunto español mantuvo el impulso y se adelantó en la segunda mitad por mediación de Hancko, que aprovechó el rechace de Kovář al lejano disparo de Nahuel Molina para anotar el 1-2. Poco después, una gran acción combinativa de los visitantes entre Julián Alvarez, Pablo Barrios y Sørloth generó el tercero, con el ariete noruego definiendo la jugada rematando de cabeza. En el tramo final, el PSV recortó distancias con el gol de Pepi a la salida de un córner y tuvo el empate en las botas de Obispo, pero los de Simeone sumaron tres valiosos puntos.
Jugador del Partido: Alexander Sørloth (Atlético de Madrid)
Bayern München – Sporting CP 3-1
Los goles de Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah sellaron la quinta victoria del Bayern esta temporada, tras remontar ante el Sporting.
Harry Kane estrelló un balón contra el poste durante una primera parte dominada por los locales, pero un gol en propia puerta de Joshua Kimmich dio la ventaja a los visitantes en el minuto 54.
Gnabry remató de volea desde corta distancia once minutos más tarde, antes de que Karl, con un certero disparo en el minuto 69, se convirtiera en el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions League. Tah remató a puerta a trece minutos del final para sellar los tres puntos.
Jugador del Partido: Lennart Karl (Bayern)
Kairat Almaty – Olympiacos 0-1
La brillante actuación del portero del Kairat Almaty, Temirlan Anarbekov, no tuvo recompensa, ya que el Olympiacos consiguió su primera victoria de la fase liga en Astana.
El Olympiacos, que dominó durante todo el partido, no logró superar al internacional kazajo hasta el minuto 73, cuando Gelson Martins logró marcar por el primer palo tras un disparo desde un ángulo cerrado.
Anarbekov había rechazado de forma impresionante dos ocasiones de Ayoub El Kaabi en la primera parte y siguió impresionando tras el gol, realizando dos paradas espectaculares en rápida sucesión para desviar al poste un disparo con efecto de Mehdi Taremi y rechazar otro cabezazo de El Kaabi, que también estrelló dos balones en la madera en los últimos compases del partido.
Jugador del Partido: Temirlan Anarbekov (Kairat Almaty)
Monaco – Galatasaray 1-0
El gol de Florian Balogun en la segunda parte decidió un reñido partido en el que el Mónaco empató con el Galatasaray a nueve puntos.
Barış Alper Yılmaz tuvo la mejor ocasión antes del descanso, pero su disparo se estrelló en el poste, y luego el capitán local, Denis Zakaria, vio cómo Uğurcan Çakır, que más tarde se retiró lesionado, detenía su penalti tras una falta de Davinson Sánchez sobre Takumi Minamino.
Entonces entró en escena Balogun, que marcó desde cerca a mitad de la segunda parte para dar la victoria a los locales.
Jugador del Partido: Takumi Minamino (Monaco)
Atalanta – Chelsea 2-1
Gran victoria como local para el Atalanta, que tuvo que remontar el tanto inicial de João Pedro en el segundo acto.
Los goles de Scamacca y Charles De Ketelaere firmaron una victoria increíble para el cuadro de Bérgamo, que salió en la segunda parte con otra marcha. No solo consiguió contener a los jugadores del Chelsea, sino que también impuso su propio juego, primero empatando el partido y luego completando la remontada.
Un partido de dos mitades, pero la victoria final es más que merecida para el Atalanta, que da un paso de gigante hacia la clasificación..
Jugador del Partido: Charles De Ketelaere (Atalanta)
Inter – Liverpool 0-1
Vital triunfo a domicilio del Liverpool en un encuentro disputado y muy igualado, en el que ambos conjuntos tuvieron prácticamente la misma posesión de balón y las mismas ocasiones.
Solo un penalti de Dominik Szoboszlai a dos minutos del final del partido decantó la balanza en favor del cuadro inglés, que en la primera parte del encuentro se había adelantado en el marcador, pero que finalmente el tanto acabó siendo anulado tras la revisión del VAR.
La de esta noche fue la cuarta victoria del Liverpool en esta fase liga, lo que le permite llegar a 12 puntos y escalar en el top 8 a falta de los partidos del miércoles.
Jugador del Partido: Ryan Gravenberch (Liverpool)
Union Saint-Gilloise – Marseille 2-3
El Marseille se impuso al Union SG en un emocionante y agitado partido en Anderlecht. El equipo belga se adelantó gracias a un gol de Anan Khalaili, pero el Marseille llegó al descanso con ventaja gracias a dos potentes goles de Igor Paixão y Mason Greenwood.
Greenwood marcó su segundo gol justo antes de la hora de juego y el cuadro galo parecía tener el partido controlado. Sin embargo, Khalaili completó su doblete y preparó un emocionante final. El Union SG presionó con fuerza para empatar, pero el Marseille se mantuvo firme y consiguió una gran victoria.
Jugador del Partido: Mason Greenwood (Marseille)
Tottenham – Slavia Praha 3-0
El Tottenham marcó dos penaltis en la segunda parte y se impuso con facilidad al Slavia de Praga, volviendo así a la senda de la victoria en la Champions League.
El portero del Slavia, Jindřich Staněk, realizó varias paradas excelentes a lo largo del partido, incluida una parada espectacular a Richarlison a los 40 segundos, pero no pudo hacer nada ante el dominio del Tottenham.
Los locales se adelantaron gracias a un gol en propia puerta de David Zima en la primera parte, antes de que Mohammed Kudus y Xavi Simons sentenciaran el partido con dos goles desde el punto de penalti tras el descanso.
Real Madrid pierde ante Celta de Vigo y se aleja del Barcelona en LaLiga
La Jornada 15 de LaLiga fue de pesadilla para el Real Madrid, que perdió la oportunidad de acercarse al Barcelona en la tabla general con la derrota ante Celta de Vigo.
El Celta se paró en el Santiago Bernabéu con la intención de obtener un empate como máxima aspiración ante un conjunto del Madrid plagado de estrellas y sin conocer la derrota en sus últimos cinco juegos.
Sin embargo, el funcionamiento de los merengues ha dejado mucho qué desear, ya que de esos cinco juegos sin perder, solo dos han sido victorias. Lo que parecía una noche de trámite se convirtió en una prueba de paciencia para la afición.
Y es que el Celta jugó un primer tiempo bastante bueno en el que logró neutralizar al siempre poderoso Real Madrid. A los 24 minutos la mala suerte de hizo presente en contra de los locales, ya que Militao tuvo que salir por una lesión muscular que prendió las alarmas en el cuerpo técnico.
Los celtas sorprendieron en los primeros 10 minutos del segundo tiempo con una gran jugada de conjunto que Williot Swedberg definió de primera intención con un ligero toque de su botín desde el corazón del área.
El gol encontra puso nervioso al Real Madrid y desesperó a Xabi Alonso y a todo el plantel. Diez minutos después del gol del Celta de Vigo llegó la expulsión para Fran García, quien en un minuto cometió dos faltas y se llevó dos amarillas para terminar expulsado del juego. Álvaro Carreras también se iría expulsado en la recta final por una falta y un reclamo al árbitro.
El Celta aprovechó la superioridad numérica para burlarse del Real Madrid con el segundo y definitivo gol que armó de manera magistral con rápidos toques de balón en el área merengue para que Swedberg anotara su doblete.