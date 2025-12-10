Barcelona se metió de lleno en la pelea por la clasificación directa a octavos de la Champions League

Gran noche para los clubes españoles en liza en la jornada 6 de la UEFA Champions League gracias a los triunfos, con remontada incluída, del Barcelona ante el Eintracht Frankfurt y el Atlético de Madrid frente al PSV Eindhoven.

Te resumimos todo lo acontecido en la jornada.

Barcelona – Frankfurt 2-1

Comenzó el Barça dominando por completo el partido ante un Frankfurt que tenía claro el plan. Defenderse bien junto y salir a la contra. Y aunque en el 15’ Gerard Martín desde la frontal obligó a Michael Zetterer a intervenir, seis minutos después en una rápida contra marcó Ansgar Knauff. El 0-1 acrecentó el dominio azulgrana, al que le faltaba crear ocasiones muy claras, aunque Fermín López también rozó el gol pero su tiro, que iba al fondo de la red, fue despejado por Robin Koch. Antes del descanso, en otro rápido contraataque, Ellyes Skhiri, con un tiro desde la frontal que pasó rozando el larguero, pudo doblar la ventaja germana.

Sin embargo, al regreso de los vestuarios, del 50’ al 53’, un Barça con más vigor, remontó el partido por medio de dos cabezazos, ambos de Jules Koundé tras estupendos centros de Marcus Rashford y Lamine Yamal. Con ventaja en el luminoso, el equipo local buscó con ahincó más tantos ante lo ajustado del marcador y a que el Frankfurt no se rendía. Pero finalmente, a pesar de los intentos de ambos conjuntos, las claras oportunidades no se dieron y el Barça logró tres puntos balsámicos para seguir soñando con acabar entre los ocho primeros de la fase liga.

Jugador del Partido: Jules Koundé (Barcelona)

PSV Eindhoven – Atlético de Madrid 2-3

El partido comenzó mal para el Atleti, que a los diez minutos de juego ya iba perdiendo tras el tempranero tanto de Guus Til. Driouech se hizo con un balón en profundidad por la banda izquierda para asistir al delantero neerlandés, que logró el 1-0 rematando a placer. Poco después, Driouech tuvo otra buena ocasión para el segundo, pero a su disparo le faltó precisión. El Atleti reaccionó y rozó el empate con un cabezazo de Sørloth que no encontró portería, antes de que Julián Alvarez lograse el 1-1 tras un error en la salida de balón del PSV. Simeone robó, Sørloth asistió y ‘La Araña’ empató, con Kovář negándole incluso el 1-2 al delantero noruego antes del descanso.

El conjunto español mantuvo el impulso y se adelantó en la segunda mitad por mediación de Hancko, que aprovechó el rechace de Kovář al lejano disparo de Nahuel Molina para anotar el 1-2. Poco después, una gran acción combinativa de los visitantes entre Julián Alvarez, Pablo Barrios y Sørloth generó el tercero, con el ariete noruego definiendo la jugada rematando de cabeza. En el tramo final, el PSV recortó distancias con el gol de Pepi a la salida de un córner y tuvo el empate en las botas de Obispo, pero los de Simeone sumaron tres valiosos puntos.

Jugador del Partido: Alexander Sørloth (Atlético de Madrid)

Bayern München – Sporting CP 3-1

Los goles de Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah sellaron la quinta victoria del Bayern esta temporada, tras remontar ante el Sporting.

Harry Kane estrelló un balón contra el poste durante una primera parte dominada por los locales, pero un gol en propia puerta de Joshua Kimmich dio la ventaja a los visitantes en el minuto 54.

Gnabry remató de volea desde corta distancia once minutos más tarde, antes de que Karl, con un certero disparo en el minuto 69, se convirtiera en el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions League. Tah remató a puerta a trece minutos del final para sellar los tres puntos.

Jugador del Partido: Lennart Karl (Bayern)

Kairat Almaty – Olympiacos 0-1

La brillante actuación del portero del Kairat Almaty, Temirlan Anarbekov, no tuvo recompensa, ya que el Olympiacos consiguió su primera victoria de la fase liga en Astana.

El Olympiacos, que dominó durante todo el partido, no logró superar al internacional kazajo hasta el minuto 73, cuando Gelson Martins logró marcar por el primer palo tras un disparo desde un ángulo cerrado.

Anarbekov había rechazado de forma impresionante dos ocasiones de Ayoub El Kaabi en la primera parte y siguió impresionando tras el gol, realizando dos paradas espectaculares en rápida sucesión para desviar al poste un disparo con efecto de Mehdi Taremi y rechazar otro cabezazo de El Kaabi, que también estrelló dos balones en la madera en los últimos compases del partido.

Jugador del Partido: Temirlan Anarbekov (Kairat Almaty)

Monaco – Galatasaray 1-0

El gol de Florian Balogun en la segunda parte decidió un reñido partido en el que el Mónaco empató con el Galatasaray a nueve puntos.

Barış Alper Yılmaz tuvo la mejor ocasión antes del descanso, pero su disparo se estrelló en el poste, y luego el capitán local, Denis Zakaria, vio cómo Uğurcan Çakır, que más tarde se retiró lesionado, detenía su penalti tras una falta de Davinson Sánchez sobre Takumi Minamino.

Entonces entró en escena Balogun, que marcó desde cerca a mitad de la segunda parte para dar la victoria a los locales.

Jugador del Partido: Takumi Minamino (Monaco)

Atalanta – Chelsea 2-1

Gran victoria como local para el Atalanta, que tuvo que remontar el tanto inicial de João Pedro en el segundo acto.

Los goles de Scamacca y Charles De Ketelaere firmaron una victoria increíble para el cuadro de Bérgamo, que salió en la segunda parte con otra marcha. No solo consiguió contener a los jugadores del Chelsea, sino que también impuso su propio juego, primero empatando el partido y luego completando la remontada.

Un partido de dos mitades, pero la victoria final es más que merecida para el Atalanta, que da un paso de gigante hacia la clasificación..

Jugador del Partido: Charles De Ketelaere (Atalanta)

Inter – Liverpool 0-1

Vital triunfo a domicilio del Liverpool en un encuentro disputado y muy igualado, en el que ambos conjuntos tuvieron prácticamente la misma posesión de balón y las mismas ocasiones.

Solo un penalti de Dominik Szoboszlai a dos minutos del final del partido decantó la balanza en favor del cuadro inglés, que en la primera parte del encuentro se había adelantado en el marcador, pero que finalmente el tanto acabó siendo anulado tras la revisión del VAR.

La de esta noche fue la cuarta victoria del Liverpool en esta fase liga, lo que le permite llegar a 12 puntos y escalar en el top 8 a falta de los partidos del miércoles.

Jugador del Partido: Ryan Gravenberch (Liverpool)

Union Saint-Gilloise – Marseille 2-3

El Marseille se impuso al Union SG en un emocionante y agitado partido en Anderlecht. El equipo belga se adelantó gracias a un gol de Anan Khalaili, pero el Marseille llegó al descanso con ventaja gracias a dos potentes goles de Igor Paixão y Mason Greenwood.

Greenwood marcó su segundo gol justo antes de la hora de juego y el cuadro galo parecía tener el partido controlado. Sin embargo, Khalaili completó su doblete y preparó un emocionante final. El Union SG presionó con fuerza para empatar, pero el Marseille se mantuvo firme y consiguió una gran victoria.

Jugador del Partido: Mason Greenwood (Marseille)

Tottenham – Slavia Praha 3-0

El Tottenham marcó dos penaltis en la segunda parte y se impuso con facilidad al Slavia de Praga, volviendo así a la senda de la victoria en la Champions League.

El portero del Slavia, Jindřich Staněk, realizó varias paradas excelentes a lo largo del partido, incluida una parada espectacular a Richarlison a los 40 segundos, pero no pudo hacer nada ante el dominio del Tottenham.

Los locales se adelantaron gracias a un gol en propia puerta de David Zima en la primera parte, antes de que Mohammed Kudus y Xavi Simons sentenciaran el partido con dos goles desde el punto de penalti tras el descanso.

