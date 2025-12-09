Jetset
“El mensaje de los ángeles”: Villancicos con la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec y coreografía angelical de solistas de Irina Flores Art Studio & Academy
Este 12 de diciembre a las 6:30 p.m., la Navidad desciende en forma de música en Plaza Kalpataru con “El mensaje de los ángeles”, un concierto especial de villancicos a cargo de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, heredera del legado artístico y pedagógico del maestro Ion Cubicec, figura fundamental del canto coral en El Salvador.
El programa propone un viaje sonoro por distintas épocas y tradiciones navideñas, interpretadas por voces profesionales y enriquecidas con la coreografía angelical de los solistas de Irina Flores Art Studio & Academy, que aportan una dimensión visual poética, espiritual y profundamente emotiva.
Entre las obras destacadas del repertorio se encuentran:
• “El Mensaje de los Ángeles” – A. Garaset
• “Oh Holy Night” – Adolphe Adam
• “Christmas Lullaby” – John Rutter
• “Mundo Feliz (Joy to the World)” – G. F. Händel
• “Noche de Paz” – Franz Gruber
• “El Niño del Tambor” – Simone Davis
• “Felices Pascuas” – Ion Cubicec
Estas obras, junto a villancicos tradicionales y contemporáneos, construyen una experiencia que celebra la esperanza, la paz y la unión, valores esenciales del espíritu navideño.
Una velada para todos los sentidos
La experiencia se completa con una atmósfera cálida y festiva. Durante la velada, el público podrá disfrutar de:
✨ Tradicionales postres navideños
✨ Crepas recién preparadas
✨ Chocolate caliente
✨ Nuestra bebida navideña de temporada
✨ Árbol de los deseos
✨ Rifas especiales
El Árbol de los Deseos será un espacio simbólico y participativo donde cada asistente podrá escribir, visualizar y entregar sus anhelos para el nuevo año. En esta noche mágica, la visualización se convierte en un acto de intención: una pausa consciente para sembrar esperanza, agradecer lo vivido y proyectar luz hacia el futuro, acompañados por la música que eleva y conecta.
El concierto se realizará en el entorno natural y acogedor de Plaza Kalpataru, propicio para el encuentro familiar, la contemplación y la celebración compartida.
🎟 Aporte: $7.00 (incluye bebida de cortesía)
📍 Lugar: Plaza Kalpataru
📅 Fecha: 12 de diciembre
🕡 Hora: 6:30 p.m.
“El mensaje de los ángeles” es una invitación a escuchar la Navidad, vivirla con todos los sentidos y permitir que la música y la intención transformen el corazón.
Jetset
El Buki reaviva el amor de su novia con un romántico almuerzo en El Salvador
El mundialmente reconocidísimo cantautor, Marco Antonio, y su esposa, Cristy Solís, pasarón a almorzar a tierras cuscatlecas.
La esposa del intérprete de “Ladrón de buena suerte” confirmó a través de sus historias de Instagram que se encontraba en El Salvador junto a su marido.
“Aquí sigue la mata dando, pasando por El Salvador por un almuerzo”, dice Cristy Solís en un video que compartió en sus historias de Instagram.
En el video se aprecia el recorrido que hace la esposa del Buki hacia migración de El Salvador en el aeropuerto San Óscar Romero.
Jetset
Empeora condición de Miss Jamaica por caída en ‘Miss Universo’
El mundo de los certámenes de belleza se encuentra en vilo tras el trágico accidente que sufrió la representante de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025 celebrada en Bangkok, Tailandia,.
La dramática caída, ocurrida el pasado mes de noviembre, ha dejado a la modelo en un estado de salud delicado que, según reportes, ha empeorado.
¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?
La Dra. Gabrielle Henry sufrió el percance al finalizar su pasarela en traje de noche, cayendo por una abertura oculta en el escenario,. Las consecuencias del incidente fueron devastadoras: la concursante sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, además de una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas que la mantienen en cuidados intensivos desde el momento del suceso.
Ante la gravedad del diagnóstico, la organización Miss Universo emitió un comunicado urgente el lunes 8 de diciembre de 2025, confirmando que Henry será trasladada de vuelta a su país natal para continuar con su tratamiento,. En los próximos días, Miss Jamaica será acompañada por un equipo médico completo en un vuelo de repatriación especializado, siendo llevada directamente a un hospital cercano a su lugar de origen para continuar bajo vigilancia continua y especializada,.
En un gesto que ha sido aplaudido, la organización se ha comprometido a cubrir la totalidad de los gastos derivados de este lamentable suceso. Esto incluye los costos hospitalarios, el tratamiento, el proceso de rehabilitación, y el cargo del vuelo de repatriación médica. Además, Miss Universo cubrió los gastos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Henry durante su estadía fuera de Jamaica. La modelo, que estaba brillando en el certamen, ahora lucha por su recuperación lejos de los reflectores.
Jetset
Arranca segunda edición del Gamer CIFCO
El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) anunció oficialmente la realización de GAMER CIFCO 2, que se llevará a cabo del 10 al 14 de diciembre en Fenadesal.
La nueva edición, considerada uno de los eventos de videojuegos más grandes del país, regresa con una oferta más amplia, inmersiva y dirigida a públicos de todas las edades.
Tras el éxito de su primera edición, la feria reafirma su papel como un punto de encuentro para jugadores, familias, creadores de contenido, comunidades gamer y entusiastas de la cultura pop. CIFCO destacó que esta actividad busca seguir consolidando la industria del entretenimiento digital en El Salvador.
Los horarios oficiales serán:
– Miércoles 11 de diciembre: apertura de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.
– Del jueves 12 al domingo 14: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.
La institución detalló que estos horarios fueron diseñados para brindar mayor comodidad y permitir que cada visitante disfrute plenamente de las actividades programadas.
GAMER CIFCO 2 contará con más áreas temáticas y atracciones interactivas, entre ellas DK Jungle, Hollow Forest, Super World, Kanto, la Guarida de Jinx, Gamer Zone y el Calabozo de Ganon.
Cada espacio ofrecerá experiencias gratuitas, ambientaciones especiales y personajes inspirados en franquicias icónicas del mundo gamer.
Entre las atracciones destacadas se encuentran el Tren de The Last of Us, las Pruebas de Kratos, FCIFCO25 y Mario Kart, todas diseñadas para ofrecer recorridos y desafíos inmersivos para familias, jugadores casuales y fanáticos de larga trayectoria.
La feria reunirá a miles de visitantes, emprendedores, empresas tecnológicas, comunidades de eSports y comercios especializados, dinamizando la economía creativa y fortaleciendo el sector de entretenimiento en el país. CIFCO aseguró que el evento mantiene su compromiso con espacios seguros, accesibles y de calidad para todos los asistentes.
Los boletos ya están disponibles a través de Smart Ticket, con precios accesibles y opciones de compra anticipada.