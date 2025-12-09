“El mensaje de los ángeles”: Villancicos con la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec y coreografía angelical de solistas de Irina Flores Art Studio & Academy

Este 12 de diciembre a las 6:30 p.m., la Navidad desciende en forma de música en Plaza Kalpataru con “El mensaje de los ángeles”, un concierto especial de villancicos a cargo de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, heredera del legado artístico y pedagógico del maestro Ion Cubicec, figura fundamental del canto coral en El Salvador.

El programa propone un viaje sonoro por distintas épocas y tradiciones navideñas, interpretadas por voces profesionales y enriquecidas con la coreografía angelical de los solistas de Irina Flores Art Studio & Academy, que aportan una dimensión visual poética, espiritual y profundamente emotiva.

Entre las obras destacadas del repertorio se encuentran:

• “El Mensaje de los Ángeles” – A. Garaset

• “Oh Holy Night” – Adolphe Adam

• “Christmas Lullaby” – John Rutter

• “Mundo Feliz (Joy to the World)” – G. F. Händel

• “Noche de Paz” – Franz Gruber

• “El Niño del Tambor” – Simone Davis

• “Felices Pascuas” – Ion Cubicec

Estas obras, junto a villancicos tradicionales y contemporáneos, construyen una experiencia que celebra la esperanza, la paz y la unión, valores esenciales del espíritu navideño.

Una velada para todos los sentidos

La experiencia se completa con una atmósfera cálida y festiva. Durante la velada, el público podrá disfrutar de:

✨ Tradicionales postres navideños

✨ Crepas recién preparadas

✨ Chocolate caliente

✨ Nuestra bebida navideña de temporada

✨ Árbol de los deseos

✨ Rifas especiales

El Árbol de los Deseos será un espacio simbólico y participativo donde cada asistente podrá escribir, visualizar y entregar sus anhelos para el nuevo año. En esta noche mágica, la visualización se convierte en un acto de intención: una pausa consciente para sembrar esperanza, agradecer lo vivido y proyectar luz hacia el futuro, acompañados por la música que eleva y conecta.

El concierto se realizará en el entorno natural y acogedor de Plaza Kalpataru, propicio para el encuentro familiar, la contemplación y la celebración compartida.

🎟 Aporte: $7.00 (incluye bebida de cortesía)

📍 Lugar: Plaza Kalpataru

📅 Fecha: 12 de diciembre

🕡 Hora: 6:30 p.m.

“El mensaje de los ángeles” es una invitación a escuchar la Navidad, vivirla con todos los sentidos y permitir que la música y la intención transformen el corazón.

