El Salvador y CERTAL fortalecen lazos para la profesionalización de la función pública

Las calles deterioradas con superficie de asfalto muy pronto quedarán en el pasado con el inicio de un proyecto de mejoramiento vial rural del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la DOM, en San Cristóbal, departamento de Cuscatlán.

Los trabajos en 750 metros lineales tienen como objetivo transformar la calle principal del cantón San Antonio que conecta al centro de esta ciudad de la zona paracentral del país, donde residen más de 8.300 personas.

Ya contamos con el equipo y la maquinaria necesaria para transformar esta realidad #EnLaDirecciónCorrecta. 👷‍♀️ pic.twitter.com/IJl77yuTDH — Dirección de Obras Municipales (@ObraMunicipal) January 19, 2024

El personal de campo de la DOM comenzó la demolición de un tramo empedrado como la nivelación de otro tramo de tierra que conduce al parque central y la escuela municipal de San Cristóbal.

La obra incluirá entre otras etapas la compactación del suelo, construcción de base de suelo cemento y finalmente la colocación de una capa de rodadura con carpeta asfáltica. También se realizarán obras adicionales como la construcción de cunetas de concreto hidráulico, canaletas y badenes para evitar inundaciones.

"Como país queremos ser mejores cada día y es un orgullo estar en este inicio de proyecto que sin duda beneficiará a cantón San Antonio", alcalde de San Cristóbal, Pedro Vásquez. pic.twitter.com/uVBi9Mo0DI — Dirección de Obras Municipales (@ObraMunicipal) January 19, 2024

"Por muchos años pidieron ustedes esta calle, pero a través de la #DOM tendrán la vía de acceso qué merecen", diputado @Jonathan_Hndez. 📍 San Cristóbal, Cuscatlán. pic.twitter.com/yMXbx7CSy9 — Dirección de Obras Municipales (@ObraMunicipal) January 19, 2024

Este no es el único proyecto vial que ejecuta la DOM en San Cristóbal, ya que a través del Plan Nacional de Bacheo se ha recuperado otro tramo de la calle principal, y que conecta al caserío El Puente y la calle hacia el cementerio municipal.

Otras vías renovadas corresponden a las comunidades Zacamil 1 y 2 de Suchitoto, San Rafael Cedros y El Rosario. También a través del Plan Nacional de Bacheo ya existen calles modernas en Cojutepeque, El Carmen y San Ramón.

En Cuscatlán se construyen además el mercado municipal de San José Guayabal, la casa comunal de Oratorio de Concepción y el complejo deportivo de Candelaria.

En octubre pasado, la DOM cumplió el mandato del Gobierno al entregar el revitalizado centro histórico de Suchitoto, en Cuscatlán, tras obras en el parque central, portales laterales, la iglesia Santa Lucía patrona de la ciudad; la aplicación de pintura a 175 fachadas de casas entre la ruta de acceso al Centro Histórico, casco urbano y otros parques de la zona.

Por décadas la zona paracentral del país fue ignorada por los Gobiernos de turno, una historia que en poco tiempo cambió esta administración que cada día demuestra a los salvadoreños el bien uso de los impuestos, pero, sobre todo, que el dinero alcanza cuando nadie roba.

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