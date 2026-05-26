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El Salvador y CERTAL fortalecen lazos para la profesionalización de la función pública
Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.
Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.
CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.
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DOM inicia nuevo proyecto de mejoramiento vial en San Cristóbal, Cuscatlán
Las calles deterioradas con superficie de asfalto muy pronto quedarán en el pasado con el inicio de un proyecto de mejoramiento vial rural del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la DOM, en San Cristóbal, departamento de Cuscatlán.
Los trabajos en 750 metros lineales tienen como objetivo transformar la calle principal del cantón San Antonio que conecta al centro de esta ciudad de la zona paracentral del país, donde residen más de 8.300 personas.
Ya contamos con el equipo y la maquinaria necesaria para transformar esta realidad #EnLaDirecciónCorrecta. 👷♀️ pic.twitter.com/IJl77yuTDH
— Dirección de Obras Municipales (@ObraMunicipal) January 19, 2024
El personal de campo de la DOM comenzó la demolición de un tramo empedrado como la nivelación de otro tramo de tierra que conduce al parque central y la escuela municipal de San Cristóbal.
La obra incluirá entre otras etapas la compactación del suelo, construcción de base de suelo cemento y finalmente la colocación de una capa de rodadura con carpeta asfáltica. También se realizarán obras adicionales como la construcción de cunetas de concreto hidráulico, canaletas y badenes para evitar inundaciones.
"Como país queremos ser mejores cada día y es un orgullo estar en este inicio de proyecto que sin duda beneficiará a cantón San Antonio", alcalde de San Cristóbal, Pedro Vásquez. pic.twitter.com/uVBi9Mo0DI
— Dirección de Obras Municipales (@ObraMunicipal) January 19, 2024
"Por muchos años pidieron ustedes esta calle, pero a través de la #DOM tendrán la vía de acceso qué merecen", diputado @Jonathan_Hndez.
📍 San Cristóbal, Cuscatlán. pic.twitter.com/yMXbx7CSy9
— Dirección de Obras Municipales (@ObraMunicipal) January 19, 2024
Este no es el único proyecto vial que ejecuta la DOM en San Cristóbal, ya que a través del Plan Nacional de Bacheo se ha recuperado otro tramo de la calle principal, y que conecta al caserío El Puente y la calle hacia el cementerio municipal.
Otras vías renovadas corresponden a las comunidades Zacamil 1 y 2 de Suchitoto, San Rafael Cedros y El Rosario. También a través del Plan Nacional de Bacheo ya existen calles modernas en Cojutepeque, El Carmen y San Ramón.
En Cuscatlán se construyen además el mercado municipal de San José Guayabal, la casa comunal de Oratorio de Concepción y el complejo deportivo de Candelaria.
En octubre pasado, la DOM cumplió el mandato del Gobierno al entregar el revitalizado centro histórico de Suchitoto, en Cuscatlán, tras obras en el parque central, portales laterales, la iglesia Santa Lucía patrona de la ciudad; la aplicación de pintura a 175 fachadas de casas entre la ruta de acceso al Centro Histórico, casco urbano y otros parques de la zona.
Por décadas la zona paracentral del país fue ignorada por los Gobiernos de turno, una historia que en poco tiempo cambió esta administración que cada día demuestra a los salvadoreños el bien uso de los impuestos, pero, sobre todo, que el dinero alcanza cuando nadie roba.
Nacionales
Capturan a «La China», distribuidora de drogas en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Élida Roxana Hernández Amaya, alias la China, de 41 años de edad, quien había logrado esconderse la justicia cuando pudo escapar de los elementos policiales el día que detuvieron a su compañero de vida, un homeboy del grupo delincuencial MS-13 identificado como José Nahúm Morales, alias Satán.
En su cuenta de X, la PNC informó que ella residía en la colonia Nuevo Belén, de San Miguel, por lo que informaron que con esta captura estarán más tranquilos, ya que la pandillera no podrá continuar cometiendo ilícitos en la zona.
La China es señalada por las autoridades de distribuir droga; además, amenazaba y cobraba la extorsión para luego entregar el dinero a su pareja.
Asimismo, la Policía la investigará para determinar si ha estado vinculada a otros delitos.
Élida Hernández es una de las más de 20 capturas de integrantes de la MS y Barrio 18 logradas en las últimas horas por la PNC y la Fuerza Armada.
Principal
Cambia la vida de habitantes de Los Almendros con reconstrucción de moderno centro escolar
Con la entrega del centro escolar Sonia Maricela Aguilar Orellana, el Gobierno central no solo comenzó a mejorar la vida de los habitantes del caserío Los Almendros, en Acajutla, Sonsonate, sino también aseguró la educación de las actuales y futuras generaciones.
Por décadas, los habitantes de este caserío del occidente del país, una historia que cambió por completo esta administraciónn.
La obra, que beneficiará a más de 70 alumnos de parvularia al 6to grado construida en un área superior a los 4,600 metros cuadrados, cuenta con aulas para usos múltiples, oficina administrativa, servicios sanitarios, comedor, cocina, una cancha multifuncional, cisterna y caseta de bombeo de agua.
Otras obras son la arborización, jardinería, pisos exteriores, rampas, portón de acceso, instalación de basureros, muros de contención y tapiales de concreto. También cuenta, entre otros, con instalaciones eléctricas e hidráulicas y un sistema de aguas negras.
Esta es la segunda escuela entregada por la DOM en Sonsonate luego de la completa renovación del Centro Escolar Doctor Ciro Brito en el municipio de Nahuizalco, donde también se está reconstruyendo el Centro Escolar Estado de Israel.
También ya fueron entregadas la parvularia del Puerto de La Libertad, el Centro Escolar del caserío El Ciprés del municipio de San Miguel y este domingo 14 de enero el Centro Escolar Sergio Ovidio García, del cantón El Cuje, de Chalchuapa.
La DOM construye también otros centros escolares en: San Gerardo y Nuevo Edén de San Juan en San Miguel; en playa Punta Mango de Jucuarán, Usulután; en Santo Domingo, San Vicente; Ojos de Agua y cantón Obrajuelo de Agua Caliente, en Chalatenango como tres centros educativos de Ahuachapán: Cantón El Roble, la parvularia y el centro escolar Francisco Menéndez, ambos en Apaneca.
El proyecto presidencial “Mi Nueva Escuela” tiene como objetivo remodelar 5,150 escuelas públicas en un período de cinco años y la DOM ejecutará primeramente obras en 480 centros educativos públicos, mientras que más de 60 estarán a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales el Gobierno proporcionará mobiliario.
Los habitantes de Los Almendros no solo han sido beneficiados con la construcción de este centro escolar, sino que también ya cuentan con un moderno alumbrado público en más de seis kilómetros de la vía principal que demuestra el interés del Gobierno central por beneficiar a todos los salvadoreños sin ningún tipo de distinción.