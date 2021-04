Llueven las críticas sobre Cristiano Ronaldo por volver a fallar en la barrera y facilitar un gol rival (VIDEO)

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha sido blanco de críticas en las redes sociales, donde muchos aficionados al fútbol le reprochan haber facilitado que la Juventus de Turín encajara otro gol de tiro libre.

‘La Vecchia Signora’ se enfrentó este miércoles al Parma Calcio (3-1), en partido correspondiente a la Serie A italiana. El equipo visitante se adelantó en el marcador con un remate directo desde el borde del área. CR7 se encontraba entre los jugadores ‘bianconeri’ que formaban la barrera, pero tras efectuarse el disparo él no saltó como sus compañeros para tratar de bloquear la pelota, que pasó por encima del portugués y acabó en la portería.

Cristiano Ronaldo in the wall… 😅 pic.twitter.com/iezZpf9w1E — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2021

Por esa acción, el ganador de cuatro Balones de Oro, ha sido criticado por muchos internautas, que bromean diciendo que el futbolista estaba más preocupado en proteger “su lindo rostro” que por cumplir con sus deberes defensivos. “El hombre que salta más alto” tiene “miedo a un pelotazo”, comentó un usuario en Twitter. “Tenía un jugador atrás acostado, es decir, debían de saltar todos, no saltó por miedo y por ahí pasó el balón”, comentó otro, señalando que a CR7 no se le debería colocar en una barrera porque no es la primera vez que comete este tipo de errores.

En efecto, en marzo pasado la Juventus quedó eliminada de la Liga de Campeones tras perder en los octavos de final ante el F.C. Porto, debido a una falla del astro portugués en la prórroga. En esa ocasión, CR7 dio la espalda hacia el punto de remate y el balón pasó entre sus piernas.