Principal
VIDEO: motociclista sufre aparatoso accidente tras chocar con una roca
Un grave accidente vial se registró sobre el periférico Gerardo Barrios, en el sentido hacia La Unión, cuando una motocicleta impactó contra una roca de gran tamaño que se encontraba en la calzada.
El aparatoso accidente fue captado por una persona que se encontraba en el lugar de casualidad.
Según algunas hipótesis, la roca se desprendió debido a un derrumbe en la zona, lo que convirtió la vía en un punto de alto riesgo para los conductores.
#ElSalvador l Impactante momento en el cual un motociclista -que manejaba a alta velocidad- choca contra una piedra que se había desprendido de un muro de tierra ubicado en el periférico Gerardo Barrios, del departamento de San Miguel, en sentido al departamento de La Unión. pic.twitter.com/OJ3HjVfwtu
— Señal Capital (@senalcapital) December 10, 2025
Principal
UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al Festival de Flores y Palmas de Panchimalco
Los salvadoreños y en particular los residentes de Panchimalco tienen un nuevo motivo por el cual sentirse orgullosos.
La UNESCO incluyó al Festival de Flores y Palmas de Panchimalco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La decisión fue tomada en la vigésima reunión del Comité Intergubernamental celebrada en Nueva Delhi, India.
Esta festividad, cuyo nombre formal es el de Cofradía de las Flores y Palmas, se celebra en Panchimalco el primer domingo de mayo.
La celebración es una colorida expresión de fe y del sincretismo religioso del cual se nutre la cultura salvadoreña.
Principal
Fallece a los 26 años un ‘influencer’ italiano tras luchar contra un raro cáncer
El culturista e ‘influencer’ italiano Alessandro Antonicelli falleció el pasado 6 de diciembre a los 26 años, tras dos años de lucha contra el cáncer, informan medios locales.
Antonicelli fue diagnosticado con osteosarcoma condroblástico, un cáncer de hueso extremadamente raro que afecta a solo dos personas por cada millón.
El joven inicialmente creció en las redes por su contenido de entrenamiento, pero en los últimos dos años compartió cada etapa de su vida y del tratamiento con sus más de 195.000 seguidores.
Hoy el mundo está un poco más vacío: Ale voló, libre de dolor, encontrando la paz que merecía», reza el comunicado anunciando el fallecimiento
Durante su tratamiento, Antonicelli también utilizó su alcance para ayudar a recaudar dinero para la investigación de la enfermedad, creando gorras con frases como ‘Al diablo con el cáncer’ y ‘No estás solo’, que se volvieron emblemas de apoyo para sus seguidores.
Jetset
Este miércoles inicia GAMER CIFCO 2025
A partir de este día, miércoles 10 de diciembre, y hasta el domingo 14, los salvadoreños podrán disfrutar de la segunda edición de Gamer CIFCO, un evento que reúne entretenimiento, tecnología y cultura gamer en un mismo espacio.
La feria ofrecerá múltiples atractivos, entre ellos zonas gaming, áreas de cosplay, secciones retro, simuladores, exhibiciones de tecnología y otras experiencias diseñadas para todas las edades.
El evento se llevará a cabo en las instalaciones de Fenadesal, San Salvador, y estará abierto al público desde las 6:00 de la noche hasta 11:00 de la noche.
A partir del jueves la diversión inicia desde las 3:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., brindando una opción recreativa ideal para familias, jóvenes y aficionados a los videojuegos.