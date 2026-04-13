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Vicepresidente Ulloa participó en la inauguración del 25º Congreso de la UPAEP
El Vicepresidente Félix Ulloa participó en la inauguración del 25º Congreso de la UPAEP – Unión Postal de las Américas, España y Portugal, desarrollado en Cascais, Portugal, espacio regional de alto nivel que reunió a representantes de los gobiernos de los 29 países miembros, orientado al fortalecimiento del sector postal, en un contexto marcado por la transformación digital y los nuevos desafíos logísticos.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que el sector postal atraviesa una etapa de transformación, impulsada por el comercio electrónico, la inteligencia artificial, y los cambios en las cadenas logísticas, lo que exige instituciones más modernas y eficientes. En ese contexto, señaló que El Salvador, bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, ha procurado mantenerse a la vanguardia mediante una visión orientada a la adaptación digital y la innovación financiera, destacando en ese marco la adopción del #Bitcoin
Mencionó también que El Salvador ha registrado a más de 60 empresas internacionales, entre ellas Tether, gracias al marco institucional impulsado por la Comisión Nacional de Activos Digitales. En ese contexto, el Vicepresidente Ulloa afirmó: “Ese es el mundo en el que el sector postal debe posicionarse ahora”. Asimismo, subrayó que esta modernización debe ir acompañada de una visión integral sobre los riesgos emergentes, especialmente en materia de ciberseguridad y prevención del delito, advirtiendo que el desarrollo tecnológico también abre espacio a nuevas amenazas que pueden comprometer servicios esenciales.
En esa línea, remarcó que el sector postal ya no debe ser comprendido únicamente como un canal de comunicación, sino como una herramienta clave para la inclusión económica, la cohesión territorial y el desarrollo de los países. Finalmente, expresó sus mejores deseos para el éxito de las deliberaciones del Congreso, confiando en que este encuentro permitirá impulsar acuerdos orientados al fortalecimiento institucional, la modernización normativa y la prestación de servicios postales más seguros, eficientes y de mayor calidad para la ciudadanía.
La participación del Vicepresidente Ulloa en este importante foro regional reafirma el compromiso de El Salvador con la modernización de los servicios públicos, la innovación institucional y el fortalecimiento de los espacios de cooperación internacional.
Empresarial
Casa del Ron llega a El Salvador e inicia su expansión internacional
Rones de Guatemala dio un paso estratégico en su plan de crecimiento internacional con la inauguración de la primera Casa del Ron fuera de su país de origen, ubicada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.Esta apertura representa un hito para la compañía, ya que consolida su presencia en mercados clave de la región y marca el debut de su concepto premium de experiencias en entornos aeroportuarios de alto tráfico.
Casa del Ron fue concebida como un homenaje a las marcas Ron Zacapa y Ron Botran, ofreciendo una experiencia sensorial única que combina hospitalidad, gastronomía y coctelería de alto nivel.
El nuevo espacio, ubicado estratégicamente frente a la sala de embarque 14, está diseñado para brindar confort al viajero y convertirse en una pausa sofisticada dentro del flujo de la terminal.El lounge cuenta con servicio a la mesa, una oferta gastronómica diferenciada y una innovadora propuesta de mixología, todo ello pensado para transformar el tiempo de espera en una oportunidad de disfrute y conexión con la marca.
“Esta apertura marca un paso natural en nuestra evolución como marca, al llevar Casa del Ron a un entorno internacional donde la experiencia, el servicio y la conexión con el consumidor son fundamentales”, señaló Michelle Muñoz, Directora de Casa del Ron.
La iniciativa no solo forma parte de la estrategia de expansión de Rones de Guatemala, sino que también responde a la creciente relevancia de los espacios experienciales dentro de los aeropuertos, donde el travel retail evoluciona hacia propuestas que generan valor, recordación y una experiencia memorable para el pasajero.
El concepto Casa del Ron busca posicionarse como referente de servicio y calidad en el entorno aeroportuario, con atención personalizada, un equipo altamente capacitado y estándares internacionales. La oferta incluye una cuidada selección de productos del portafolio de la compañía, destacando los reconocidos Ron Zacapa y Ron Botran, apreciados a nivel global por su calidad y carácter distintivo.
Con esta apertura, Rones de Guatemala reafirma su visión de crecimiento y su compromiso de llevar la excelencia del ron guatemalteco a nuevos mercados, consolidando su presencia en espacios estratégicos de alto tránsito internacional.
Casa del Ron en el Aeropuerto Internacional de El Salvador abre sus puertas con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia premium antes de iniciar su viaje, integrando tradición, innovación y excelencia en cada detalle.
Principal
Rescatan a cervatillo en Colón, La Libertad Oeste
Este domingo, la Policía Nacional Civil (PNC) asistió a un cervatillo que fue rescatado por un habitante de la lotificación La Ceiba, cantón Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste, en donde fue encontrado el venado.
El habitante que rescató al cervatillo lo cuidó y avisó al personal de la PNC para su evaluación médica correspondiente.
La División de Medio Ambiente la encargada de devolver al venado a su hábitat natural, según informó la PNC.
«Estamos comprometidos con la protección de la fauna», declaró la PNC sobre el caso.
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San Vicente registró más de 40 grados Celsius este domingo
La estación de Acahuapa en el departamento de San Vicente, registró la temperatura máxima, de este domingo, con una cifra de 40.3 grados Celsius, según los parámetros obtenidos por las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
Medio Ambiente detalló que, la estación de Acahuapa, registró la temperatura máxima de este día, con mayores picos de calor durante las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., cuando la intensidad del sol es más fuerte
Mientras que, zonas como La Hachadura y San Francisco Gotera, registraron temperaturas de 40.1 y 39.4 grados Celsius, respectivamente.
Medio Ambiente recomienda mantenerse constantemente hidratados para evitar complicaciones de salud debido al calor. Además, es importante utilizar protector solar y evitar la larga exposición bajo el sol durante las horas de mayor intensidad.