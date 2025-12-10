UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al Festival de Flores y Palmas de Panchimalco

El culturista e ‘influencer’ italiano Alessandro Antonicelli falleció el pasado 6 de diciembre a los 26 años, tras dos años de lucha contra el cáncer, informan medios locales.

Antonicelli fue diagnosticado con osteosarcoma condroblástico, un cáncer de hueso extremadamente raro que afecta a solo dos personas por cada millón.

El joven inicialmente creció en las redes por su contenido de entrenamiento, pero en los últimos dos años compartió cada etapa de su vida y del tratamiento con sus más de 195.000 seguidores.

Hoy el mundo está un poco más vacío: Ale voló, libre de dolor, encontrando la paz que merecía», reza el comunicado anunciando el fallecimiento

Durante su tratamiento, Antonicelli también utilizó su alcance para ayudar a recaudar dinero para la investigación de la enfermedad, creando gorras con frases como ‘Al diablo con el cáncer’ y ‘No estás solo’, que se volvieron emblemas de apoyo para sus seguidores.

