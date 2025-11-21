Una persona sin vida y otra lesionada deja siniestro vial sobre la carretera de Oro

Esta mañana se registró un accidente de tránsito entre dos coaster de las rutas 33A y 33B, que dejó el saldo de una mujer lesionada.

El percance vial se registró sobre la Diagonal Universitaria, en San Salvador, en el vídeo se observa a la mujer tirada en la calle y las dos unidades detenidas.

Según los testigos, el conductor de la ruta 33B hizo una parada para que la mujer bajara de la unidad, pero el otro microbús impactó en la parte trasera y esto hizo que la mujer cayera al suelo y se llevara varios golpes.

Cuerpos de socorro atendieron la emergencia en el lugar y trasladaron a la víctima hacia un centro hospitalario, donde recibe atención médica.

Las autoridades de la PNC se encuentran en el sector realizando la respectiva investigación para determinar la causa del accidente y la responsabilidad del conductor.

