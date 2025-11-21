Principal
Una persona sin vida y otra lesionada deja siniestro vial sobre la carretera de Oro
Una persona sin vida y otra lesionada dejó un grave siniestro vial, esta madrugada de viernes, sobre el kilómetro 12 de la carretera de Oro.
En el siniestro se vieron involucrados un automóvil tipo sedán y una motocicleta, donde viajaban las víctimas.
La persona lesionada fue atendida por cuerpos de socorro y tras recibir las primeras atenciones fue trasladada hacia un centro médico.
“Nuestro Equipo Táctico Operativo realizó limpieza por derrame de aceite y remoción de escombros debido a un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un vehículo tipo sedán y una motocicleta”, dijo Protección Civil.
Principal
Mujer lesionada tras accidente de dos coasters de las rutas 33A y 33B
Esta mañana se registró un accidente de tránsito entre dos coaster de las rutas 33A y 33B, que dejó el saldo de una mujer lesionada.
El percance vial se registró sobre la Diagonal Universitaria, en San Salvador, en el vídeo se observa a la mujer tirada en la calle y las dos unidades detenidas.
Según los testigos, el conductor de la ruta 33B hizo una parada para que la mujer bajara de la unidad, pero el otro microbús impactó en la parte trasera y esto hizo que la mujer cayera al suelo y se llevara varios golpes.
Cuerpos de socorro atendieron la emergencia en el lugar y trasladaron a la víctima hacia un centro hospitalario, donde recibe atención médica.
Las autoridades de la PNC se encuentran en el sector realizando la respectiva investigación para determinar la causa del accidente y la responsabilidad del conductor.
Internacionales
Automovilista grababa a una persona atropellada y terminó chocando con una motocicleta
Usuarios de redes sociales viralizaron el video captado por un automovilista que grababa a una persona atropellada y terminó registrando su propio choque.
El protagonista de este curioso incidente fue identificado como Rubén Salas y circulaba por una de las calles de México, cuando observó la escena de una persona atropellada.
El automovilista sacó su teléfono, comenzó a grabar y en un instante se distrajo y chocó con una motocicleta.
El video viral que registra los dos siniestros viales dura 24 segundos y generó miles de reacciones en redes sociales
Principal
Capturan a responsable de choque donde falleció una mujer en Chinameca
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron al responsable de un fatal choque ocurrido en el distrito de Chinameca, departamento de San Miguel.
El mortal siniestro vial sucedió en el kilómetro 113.5 de la carretera Panamericana, distrito de Chinameca, municipio de San Miguel Oeste.
El sujeto capturado fue identificado como Cristian Geovany Hernández Urquílla, explicó la fuente policial en su perfil oficial de X.
Hernandez Urquilla no portaba licencia de conducir, agregó la fuente policial en sus perfiles oficiales en redes sociales.
En las próximas horas, Cristian Geovany será llevado ante los tribunales correspondientes para que responda por el delito de homicidio culposo.