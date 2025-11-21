Principal
Dos motociclistas y un peatón pierden la vida en diferentes siniestros durante la noche del jueves en El Salvador
Dos motociclistas y un peatón perdieron la vida en diferentes siniestros viales ocurrido en El Salvador, durante la noche del jueves, reportó la Policía Nacional Civil (PNC).
Uno de los hechos sucedió sobre el kilómetro (km) 113 y medio de la carretera Panamericana, en el distrito de Chinameca, del municipio de San Miguel Oeste.
“Un motociclista colisionó con otro vehículo, resultando fallecida su acompañante”, dijo la PNC.
Mientras que sobre en el km 198 de la carretera Ruta de Paz, en Jocoaitique, Morazán, un peatón en estado de ebriedad fue atropellado por un pick up, falleciendo al instante.
Y sobre el km 63 de la carretera que conduce de Candelaria de La Frontera hacia San Salvador, en Santa Ana, también falleció un motociclista.
Según la Policía, el motociclista impactó en la parte trasera de un camión causándole el deceso.
Autoridades exhortaron a todos los conductores a que manejen a la defensiva y siguiendo todas las normas viales para evitar este tipo de hechos que llevan luto a las familias.
Principal
Mujer lesionada tras accidente de dos coasters de las rutas 33A y 33B
Esta mañana se registró un accidente de tránsito entre dos coaster de las rutas 33A y 33B, que dejó el saldo de una mujer lesionada.
El percance vial se registró sobre la Diagonal Universitaria, en San Salvador, en el vídeo se observa a la mujer tirada en la calle y las dos unidades detenidas.
Según los testigos, el conductor de la ruta 33B hizo una parada para que la mujer bajara de la unidad, pero el otro microbús impactó en la parte trasera y esto hizo que la mujer cayera al suelo y se llevara varios golpes.
Cuerpos de socorro atendieron la emergencia en el lugar y trasladaron a la víctima hacia un centro hospitalario, donde recibe atención médica.
Las autoridades de la PNC se encuentran en el sector realizando la respectiva investigación para determinar la causa del accidente y la responsabilidad del conductor.
Internacionales
Automovilista grababa a una persona atropellada y terminó chocando con una motocicleta
Usuarios de redes sociales viralizaron el video captado por un automovilista que grababa a una persona atropellada y terminó registrando su propio choque.
El protagonista de este curioso incidente fue identificado como Rubén Salas y circulaba por una de las calles de México, cuando observó la escena de una persona atropellada.
El automovilista sacó su teléfono, comenzó a grabar y en un instante se distrajo y chocó con una motocicleta.
El video viral que registra los dos siniestros viales dura 24 segundos y generó miles de reacciones en redes sociales
Principal
Capturan a responsable de choque donde falleció una mujer en Chinameca
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron al responsable de un fatal choque ocurrido en el distrito de Chinameca, departamento de San Miguel.
El mortal siniestro vial sucedió en el kilómetro 113.5 de la carretera Panamericana, distrito de Chinameca, municipio de San Miguel Oeste.
El sujeto capturado fue identificado como Cristian Geovany Hernández Urquílla, explicó la fuente policial en su perfil oficial de X.
Hernandez Urquilla no portaba licencia de conducir, agregó la fuente policial en sus perfiles oficiales en redes sociales.
En las próximas horas, Cristian Geovany será llevado ante los tribunales correspondientes para que responda por el delito de homicidio culposo.