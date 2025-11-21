Dos motociclistas y un peatón pierden la vida en diferentes siniestros durante la noche del jueves en El Salvador

Dos motociclistas y un peatón perdieron la vida en diferentes siniestros viales ocurrido en El Salvador, durante la noche del jueves, reportó la Policía Nacional Civil (PNC).

Uno de los hechos sucedió sobre el kilómetro (km) 113 y medio de la carretera Panamericana, en el distrito de Chinameca, del municipio de San Miguel Oeste.

“Un motociclista colisionó con otro vehículo, resultando fallecida su acompañante”, dijo la PNC.

Mientras que sobre en el km 198 de la carretera Ruta de Paz, en Jocoaitique, Morazán, un peatón en estado de ebriedad fue atropellado por un pick up, falleciendo al instante.

Y sobre el km 63 de la carretera que conduce de Candelaria de La Frontera hacia San Salvador, en Santa Ana, también falleció un motociclista.

Según la Policía, el motociclista impactó en la parte trasera de un camión causándole el deceso.

Autoridades exhortaron a todos los conductores a que manejen a la defensiva y siguiendo todas las normas viales para evitar este tipo de hechos que llevan luto a las familias.

