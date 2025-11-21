Un padre y sus hijos que iban en bicicleta al trabajo pierden la vida tras ser arrollados en Ahuachapán

Tres personas, un padre y sus hijos, perdieron la vida tras ser arrollados en Ahuachapán, esta mañana de viernes. También hay una persona lesionada.

Según reportes de testigos, las víctimas circulaban en dos bicicletas y al momento del hecho se dirigían a trabajar.

El hecho tuvo lugar a la altura del cantón Morro Grande, en el distrito de Guaymango, Ahuachapán Sur, sobre la calle que conduce a Jujutla.

Las víctimas circulaban sobre el hombro de la carretera cuando fueron embestidas por un automotor, perdiendo la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Personas que residen en la zona se percataron que entre las víctimas había una lesionada y la auxiliaron, pero se teme que su estado es crítico.

Oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área y el paso está parcialmente habilitado en la zona, por lo que se pide precaución al circular sobre el sector.

