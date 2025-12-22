Principal
Un fallecido y 11 lesionados en accidente de tránsito en Metapán
Una persona fallecida y 11 personas lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado en las últimas horas en el distrito de Metapán, departamento de Santa Ana.
De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se transportaban las víctimas cayó a un precipicio de aproximadamente 8 metros de profundidad, provocando múltiples lesiones entre los ocupantes y la muerte de una de las personas que viajaban en la unidad.
Equipos de Cruz Roja Salvadoreña acudieron de inmediato al lugar para realizar las labores de rescate, estabilización y traslado de los heridos, quienes fueron llevados a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.
Las autoridades correspondientes ya investigan las causas del percance.
No es 24 y dos microbuseros ya se están dando los abrazos en plena vía
Dos motoristas del trasporte colectivo fueron captados agarrándose en plena calle de la Diagonal Universitaria, en San Salvador.
Los microbuseros intolerantes corresponden a dos unidades de la ruta 33 que hace su recorrido hacia el centro de la capital.
Según informes, ambos se pelaban el derecho de la vía para “acaparar” más pasajeros, acción que causó molestias para ambos que decidieron agarrarse a golpes.
“No es 24 y ya se están dando los abrazos”, expresan de forma sarcástica usuarios de las redes sociales.
Trump evalúa relevar al embajador de EE UU en Guatemala
El gobierno de Estados Unidos evalúa remover al embajador en Guatemala como parte de un amplio cambio diplomático impulsado por la administración de Donald Trump. La medida podría concretarse en enero de 2026.
La prensa estadounidense informó que 29 embajadores de carrera recibieron notificación sobre el fin de sus mandatos. Entre ellos figura, de forma preliminar, el jefe de misión en Guatemala.
Según The Washington Post y Univision, funcionarios del Departamento de Estado comunicaron la decisión la semana pasada. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato.
Tobin Bradley y el escenario en Guatemala
El actual embajador de Estados Unidos en Guatemala es Tobin Bradley. Llegó al país el 2 de febrero de 2024.
Antes de asumir, Bradley se desempeñó como subsecretario adjunto en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Su nombramiento ocurrió durante la administración de Joe Biden.
Guatemala aparece junto a Surinam como los 2 países del hemisferio occidental incluidos en la lista preliminar. Hasta ahora, el Departamento de Estado no confirmó oficialmente los relevos.
Notificaciones y plazos definidos
Los diplomáticos afectados comenzaron a recibir notificaciones entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025. Sus salidas están previstas para enero de 2026.
Las autoridades aclararon que los embajadores no pierden su condición de funcionarios del Servicio Exterior. Regresarán a Washington para asumir otras funciones o posibles reasignaciones.
Por lo general, los embajadores permanecen en sus cargos entre 3 y 4 años. Su continuidad depende de la decisión del presidente en funciones.
Posición del Departamento de Estado
El Departamento de Estado calificó los cambios como un “proceso estándar de cualquier administración”. Señaló que los embajadores actúan como representantes personales del presidente.
Además, indicó que el mandatario tiene derecho a contar con funcionarios alineados con su agenda. En este caso, la prioridad es la política de “America First”.
Países y regiones afectadas
África concentra el mayor número de posibles relevos, con 13 países. La lista incluye Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil y Nigeria, entre otros.
En Asia y el Pacífico, los cambios alcanzarían a Laos, Filipinas, Vietnam, Fiyi y Papúa Nueva Guinea. También figuran Nepal y Sri Lanka.
Europa aparece con Armenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Eslovaquia. En Medio Oriente, los ajustes incluirían a Argelia y Egipto.
Uganda también figura en la lista, tras la nominación de William Popp para ese país.
Reacciones y contexto político
El medio Politico fue el primero en revelar el retiro de embajadores. La información generó preocupación entre legisladores y el sindicato del servicio exterior.
Los embajadores fueron designados durante el gobierno de Joe Biden. Muchos habían superado una primera revisión tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Hasta el momento, la administración estadounidense no ha anunciado sustitutos para las misiones afectadas. El proceso continúa en desarrollo.
DOM entrega nuevo puente en Sonsonate
La Dirección de Obras Municipales (DOM) hizo entrega del nuevo puente sobre el río Pechapa, ubicado en el cantón El Caulote, distrito de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate Centro, una infraestructura que beneficia directamente a más de 7,500 habitantes de la zona.
La obra cuenta con 32 metros de longitud y 9 metros de ancho, e incorpora barandales, rampas de acceso, aceras, iluminación y señalización adecuada, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y mejorar la movilidad de peatones y vehículos.
Además de facilitar el tránsito diario de las comunidades, el nuevo puente conecta con la cascada El Escuco, uno de los principales atractivos turísticos del distrito, por lo que se espera un impulso significativo a la actividad turística y al desarrollo económico local.
Con esta infraestructura, la DOM continúa fortaleciendo la conectividad y el acceso seguro en zonas rurales, promoviendo mejores condiciones de vida y oportunidades para las comunidades de Sonsonate Centro.