Internacionales
Trump dice ante un grupo de niños que ejercita «un minuto al día»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes ante un grupo de niños que hace ejercicio como máximo un minuto al día, durante la firma de una orden para revivir un premio presidencial de aptitud física en las escuelas.
Trump, próximo a cumplir 80 años edad, se convirtió en el presidente estadounidense de mayor edad al ser investido para su segundo mandato cuando tenía 78, y se ha especulado sobre su estado físico.
Con la firma de la orden ejecutiva Trump restableció el premio de la prueba de aptitud física presidencial para escuelas.
«Hago mucho ejercicio, como un minuto al día, máximo. Si tengo suerte», ironizó antes de firmar la orden en el Despacho Oval.
Trump también bromeó sobre su falta de ejercicio con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien evocó las caminatas de 50 millas (80 kilómetros) que hacía que hacía su padre, Robert F. Kennedy.
El secretario dijo que sería «pan comido» para un golfista como Trump hacer lo mismo, ya que «camina nueve millas (14 kilómetros) en un campo de golf cada fin de semana».
«Cuando no uso el carrito», respondió Trump.
Al republicano le gusta presumir de su estado físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden, quien tuvo que renunciar a su candidatura para la reelección debido a su edad.
Pero ha habido especulaciones sobre su salud, en particular por los moretones en sus manos, la hinchazón en las piernas y varios aparentes momentos de quedarse dormido en público.
La Casa Blanca ha dicho que la hinchazón de las piernas de Trump es causada por un problema de venas, y que los moretones se deben a su consumo de aspirina.
Internacionales
Capital ecuatoriana colapsa por protesta de transportistas que exigen alza de tarifas ante alto costo del diésel
La capital de Ecuador, Quito, vivió este martes una jornada de caos en la movilidad tras la suspensión temporal del transporte urbano, medida adoptada por los gremios del sector que exigen un incremento en la tarifa del pasaje ante el encarecimiento del diésel.
La ciudad, con más de tres millones de habitantes, amaneció sin autobuses urbanos, lo que tomó por sorpresa a miles de ciudadanos afectados por la falta de unidades en circulación.
La medida, impulsada por los transportistas, consistió en reducir su jornada y operar únicamente desde las 08:00 hasta las 19:00 hora local.
La situación provocó largas esperas, de hasta más de una hora, y complicaciones generalizadas en la movilidad, de acuerdo con reportes de la televisión local.
Paradas abarrotadas, caminatas prolongadas y retrasos marcaron la rutina de los pasajeros, que intentaron llegar a sus lugares de trabajo, estudio o cumplir con sus actividades cotidianas.
Ante la falta de autobuses, numerosos usuarios recurrieron a alternativas como el transporte informal, que operó con alta demanda y tarifas variables.
Sistemas municipales, como el Metro y los corredores de transporte público, registraron una afluencia inusual de pasajeros, lo que generó congestión en estaciones y unidades.
El representante del gremio de transportistas, Jorge Yánez, señaló a la prensa que el sector exige elevar la tarifa del pasaje, actualmente en 0.35 centavos de dólar, a 0.45, aunque sostiene que el valor técnico debería superar los 0.65 debido al aumento de los costos operativos, en especial por el alza del diésel.
La fijación de las tarifas depende del Municipio de Quito, autoridad competente en materia de transporte urbano.
El precio del diésel se elevó en Ecuador tras la eliminación del subsidio al carburante mediante un decreto del Gobierno vigente desde el 13 de septiembre de 2025.
En ese contexto, el galón pasó de 1.80 a 2.80 dólares con el objetivo de reducir el gasto fiscal y frenar el contrabando.
Desde diciembre de 2025, el diésel en el país se rige por un sistema de bandas que ajusta mensualmente su precio según el mercado internacional del petróleo.
Bajo ese esquema, el combustible ha registrado variaciones, pues bajó a 2.78 dólares en diciembre, subió a 2.82 dólares en marzo de 2026 y alcanzó 2.96 dólares en abril, nivel vigente hasta el 11 de mayo.
Según proyecciones oficiales, el precio podría superar los 3.11 dólares en el próximo ajuste del 12 de mayo si persiste la tendencia alcista del crudo.
Internacionales
Presidente saliente de Costa Rica fue designado superministro por su sucesora
El saliente mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes que además le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.
Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia, encargado de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.
También tendrá a su cargo la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto espionaje político, lo que ha sido rechazado por el gobierno.
Fernández ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que críticos del gobierno ven como una maniobra del presidente para mantener su influencia.
Internacionales
Irán intensifica sus amenazas por la operación de EE. UU. en Ormuz
Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
«Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía», advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.
«La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos», cuya «presencia maligna disminuirá», agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.
Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.
La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.
Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.
Y el lunes lanzó la llamada operación «Proyecto Libertad» para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.
Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20,000 marinos.
En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).
Corea del Sur informó de una «explosión» seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.
Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron «con éxito» el estrecho de Ormuz el lunes. «Marcha muy bien», se felicitó el presidente Donald Trump.
El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes «acompañado de medios militares estadounidenses».
Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes «que amenazaban la navegación comercial».
Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.