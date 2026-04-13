Tregua de Pascua entre Rusia y Ucrania llega a su fin

Los representantes políticos ratificaron la tesis de «ausencia absoluta» del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución. Exigen a la presidenta encargada Delcy Rodríguez restablecer las garantías constitucionales y convocar elecciones.

Maduro fue capturado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense y se encuentra a la espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico.

La Plataforma Unitaria Democrática que agrupa a ocho partidos de oposición presentó «una hoja de ruta» para alcanzar una «transición democrática» en Venezuela.

La convocatoria nacional de este domingo que contó con la participación de unos 40 mil activistas de forma presencial y virtual, es la primera que realiza esta alianza política tras la cuestionada elección de Maduro en 2024. Desde entonces la fuerte represión oficial y la detención de dirigentes, obligó a muchos a exiliarse y pasar a la clandestinidad.

«Esta hoja de ruta obedece al sentimiento del país, pero también corresponde a la estrategia que se inició en enero en Venezuela», dijo Roberto Enríquez, vocero de la coalición.

Los dirigentes piden que se levanten las inhabilitaciones políticas, devolver las tarjetas electorales y símbolos a sus legítimos representantes.

Por su parte, la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció en un mensaje transmitido en línea, que hay acuerdos y consensos para alcanzar la transición.

El partido que lidera, Vente, exigió el viernes la convocatoria de elecciones ante la falta del presidente.

«Los venezolanos tenemos cultura democrática. No estamos divididos, díganme qué otro país del mundo el 90% de la población quiere lo mismo. Estamos organizados y listos para hacer lo que toca», dijo Machado.

Afirmó que «muy pronto» estará de regreso en Venezuela. «Vamos a recorrer todo el país (…) vamos a abrazar a la gente, vamos a construir esta fuerza en un gran acuerdo por la democracia y la libertad».

La plataforma unitaria también pidió la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y desmontaje «del aparato represivo» y retorno seguro de los exiliados.

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