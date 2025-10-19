Principal
Superficial sismo sacude parte de El Salvador esta lluviosa mañana de domingo
Un superficial sismo de 3.4 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió parte de El Salvador, esta lluviosa mañana de domingo.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detalló que el epicentro fue en el distrito de Ciudad Arce, en el municipio de La Libertad Centro. A 6.0 kilómetros (km) al sureste de Ciudad Arce.
Según el reporte, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de solo 10 km. Ocurrió a las 9:01 a. m.
Autoridades del MARN agregaron que este “fue producido por la activación de fallas geológicas en la zona y “debido a su carácter superficial no hay alerta de tsunami”.
Internacionales -deportes
El criticado Maguire tumba al Liverpool en el mismísimo Anfield y lo manda a la cuarta posición
El Manchester United tumbó al Liverpool en el mismísimo Anfield con un gol de Harry Maguire sobre el final del partido y lo mandó a la cuarta posición.
Desde muy temprano, poco antes de cumplirse el primero minuto de juego, Bryan Mbeumo batió al meta de casa tras un gran pase filtrado de Amad Diallo.
Todo el partido fue cuesta arriba para el Liverpool que, a pesar de jugar en casa, no mostró nunca esa arrolladora versión que lo hizo tan temible a inicios de la temporada y que lo llevó a conquistar cinco triunfos seguidos, batiendo incluso al Arsenal, actual líder.
Aunque no jugaban bien, pero sí con más posesión para los de casa, ambos tenían posibilidades, y fue así que, al 78’, Cody Gakpo igualó el marcador.
La afición se lo creyó más que los propios jugadores y pensaron que habría remontada, pero fue Maguire el que anotó y silenció a todos los de cada al 84’.
El partido fue muy controvertido y por ello se fue hasta el minuto 100, si al 100’, pero el Liverpool no pudo hacer más y se quedó en el cuarto puesto con 15 puntos, los mismos que el Bournemouth, en tercero; uno abajo que el City, que tiene 16 y ocupa la segunda plaza; y 04 menos que el Arsenal, sólido líder con 19 unidades tras ocho jornadas.
Internacionales -deportes
El Madrid busca recuperar el liderato en su visita al Coliseum
El Real Madrid visitará el estadio Coliseum en busca de recuperar el liderato que le ‘arrebató’ el Barcelona tras ganar sobre la hora al Girona.
Con solo un punto por debajo, el Madrid tiene en su poder la oportunidad de retomar el primer lugar en LaLiga y llegar al Clásico con una ventaja.
Ahora mismo el Barcelona tiene 22 unidades, un más que el Madrid, que podría llegar hasta los 24 y tener mucha más seguridad de cara al decisivo encuentro del próximo domingo 26 de octubre.
Si bien es cierto que el Getafe no es un rival de los más fuertes, un exceso de confianza podría pasarles factura a los de Xabi Alonso, por lo que los Merengues deberán salir enfocados desde el minuto uno.
De acuerdo con la programación, el juego será a la 1:00 de la tarde (hora El Salvador).
Automovilista pierde el control del volante y sufre siniestro en la carretera Panamericana
Un automovilista perdió el control del volante y sufrió un leve siniestro vial, la mañana del domingo, sobre la carretera Panamericana.
Se trató del conductor de un automóvil sedán que, al parecer, se distrajo al volante y salió de la vía, acabando en una zona que aún se encuentra en construcción.
El suceso tuvo lugar sobre la carretera Panamericana, poco después del desvío de Opico hacia San Salvador.
Personal de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) acudió al lugar tras ser alertado del siniestro, y confirmó que solo hubo daños materiales.