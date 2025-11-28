Principal
“Ponen quieto” a sujeto que agredió a varias mujeres en baile de Sensuntepeque
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un sujeto que en aparente estado de ebriedad agredió a un grupo de mujeres en un baile en Sensuntepeque.
Usuarios de redes sociales captaron a un sujeto agrediendo a un grupo de mujeres en un baile en el distrito de Sensuntepeque, que se encuentra celebrando sus fiestas patronales.
Gracias a la inmediata actuación de los agentes policiales que se encontraban resguardando el evento, el incidente no pasó a más.
El sujeto que agredió a las mujeres fue arrestado y en las próximas horas será llevado ante las autoridades para que responda por el delito de desórdenes públicos.
Principal
Sancionan a conductora captada cuando golpeó a motociclista por invadir carril
Tras la denuncia ciudadana, el Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó a una conductora que provocó un choque por invadir el carril.
El jueves por la noche se viralizó el video del choque provocado por la automovilista, cuando invadió el carril de la derecha mientras circulaba sobre el bulevar de Los Héroes.
El VMT impuso tres sanciones, la primera de $150 por disputarse la vía, la segunda de $50 por no encender las luces direccionales al cambiar de carril y la tercera de $100 por no respetar el derecho de vía.
“Instamos a los automovilistas practicar una conducción responsable para prevenir siniestros viales”, advirtió el VMT en su perfil X.
Principal
Cámaras de SivarSeguro captan fuerte accidente de tránsito en redondel Los Torogoces
Las cámaras de seguridad de SivarSeguro captaron un accidente de tránsito que se registró a primeras horas de este viernes 28 de noviembre.
El percance vial se registró sobre la Calle San Antonio Abad en el Redondel Los Torogoces, donde un automovilista impactó en la rotonda.
En la imagen se puede ver el vehículo que circula a excesiva velocidad y no se detiene para hacer el giro en la rotonda.
Las autoridades de Tránsito piden a la población a manejar con mucha precaución para evitar estos siniestros viales.
Principal
Fallece joven que cayó el miércoles de un bus de la ruta 133
Un joven que cayó de un autobús de la ruta 133 falleció en el hospital donde permanecía ingresado en estado grave.
El hoy fallecido permanecía hospitalizado desde el miércoles, tras caer de un autobús de la ruta 133 que hace su recorrido entre Zacatecoluca y San Salvador.
La víctima mortal de este nuevo siniestro vial fue identificada como Hugo Florencio López Urbina, de 28 años.
Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) investigan las circunstancias en las que se produjo la caída de Hugo Florencio.