PNC intensifica controles vehiculares en busca de ilícitos y conductores ebrios

Mientras el mundo del fútbol sigue cada paso de Lionel Messi, Rosario se prepara para un evento más íntimo para el capitán de la Selección argentina: el casamiento de su hermana menor, María Sol Messi.

La ceremonia será el próximo 3 de enero y reunirá a toda la familia en la ciudad natal del futbolista.

María Sol, de 32 años, está en pareja desde hace años con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de las divisiones formativas del Inter Miami.

Diseñadora de indumentaria y emprendedora, María Sol siempre mantuvo un perfil bajo, aunque con una fuerte impronta creativa. Durante un tiempo vivió en España, pero luego regresó a la Argentina para desarrollar sus proyectos propios.

Uno de los primeros fue su participación en The Messi Store, la marca de indumentaria de su hermano, donde trabajó como brand manager junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger.

“Lo que intento hacer en The Messi Store es canalizar la visión de la marca y ser el vínculo entre las ideas, el trabajo que realizamos y la forma en que el propio Leo, como embajador de la marca, piensa y se viste”, explicó en una entrevista en Yahoo Sports.

“Me esforcé mucho para poder trabajar en este proyecto, que es tan especial para mi familia y para mí”, aseguró.

Impulsó su propio camino en la industria textil. Actualmente, dirige Bikinis Río, una marca independiente de trajes de baño con colecciones propias que logró instalarse con fuerza en redes sociales.

Una de sus principales clientas es su cuñada, Antonela Roccuzzo, quien en varias oportunidades lució bikinis diseñados por ella y los compartió en sus redes sociales.

Suele mostrarse como una tía muy presente de Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel y Antonela. “Mis sobrinos son mi debilidad”, contó en una entrevista en 2022 por eltrece, en la que también dejó ver su timidez frente a las cámaras y su preferencia por mantenerse lejos de la exposición mediática. “Me da vergüenza, yo no soy de la tele, me da mucha vergüenza”, agregó.

El gesto de María Sol Messi tras la conquista del Mundial de Qatar 2022

Fanática de Newell’s, como gran parte de la familia, también protagonizó un gesto tras el Mundial de Qatar 2022. En 2023 se tatuó la Copa del Mundo junto a la fecha de la final, y cumplió una promesa luego de la consagración de la Selección argentina.

La foto fue compartida por el tatuador Maxi Carreras en su cuenta de Instagram, quien ya elaboró diseños para Messi y su entorno en alguna oportunidad.

Carreras, quien se encuentra en Rosario, escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy se pasó María Sol Messi a cumplir su promesa”.

Acompaña la historia con la foto del tatuaje de la hermana de Lionel, donde se puede ver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y debajo la fecha “18-12-22″, el día que se jugó la final entre Argentina y Francia en el Lusail Stadium de Qatar.

