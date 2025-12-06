Principal
Persona queda atrapada en su vehículo tras accidente en la 49 Avenida Sur
Una persona resultó atrapada dentro de un vehículo tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la 49 Avenida Sur, en San Salvador.
Equipos de rescate de la Cruz Roja Salvadoreña se desplazaron al lugar y brindaron asistencia inmediata al conductor, quien permanecía atrapado entre los hierros del automotor.
La institución informó que la víctima fue atendida por la unidad motorizada de rescate urbano y por la unidad de rescate vehicular.
Tras ser liberado, el hombre fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Las autoridades investigan las causas del accidente.
Abuelita fallece tras ser mordida por una serpiente “Barba Amarilla” en Santa Ana
Una adulta mayor falleció tras ser mordida por una serpiente conocida como “Barba Amarilla” o “Terciopelo”, en el departamento de Santa Ana.
Agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a auxiliar a la adulta mayor en su vivienda ubicada en la colonia El Milagro, cantón Montebello, municipio de Santa Ana Este.
La victoria, identificada como Santos Mendoza, fue trasladada por los agentes de la STO hacia FOSALUD de Coatepeque, pero falleció debido a lo letal del veneno.
El veneno de las serpientes Terciopelo o Barba Amarilla es hemorrágico, mionecrótico y proteolítico, es decir, destruye células, vasos sanguíneos y tejido muscular.
Coaster se estrella contra una rastra y deja varios pasajeros lesionados
Un microbús del sistema de transporte público impactó contra una rastra en la carretera a Nejapa, a la altura de calle El Ángel.
Preliminarmente se informa sobre varias personas lesionadas incluyendo al conductor de la coaster que permanece atrapado.
Socorristas de diferentes instituciones trabajan en la escena para liberar al motorista y asistir a los pasajeros heridos.
La excesiva velocidad podría ser una de las causas del grave accidente, información es en desarrollo.
Sismo sacude parte de El Salvador esta mañana de sábado
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.3 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue en el distrito de Chirilagua, San Miguel Centro.